Один день в счет отпуска: как оформить

Образец заявления на один день в счет отпуска

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Работник обратился с просьбой предоставить один день отпуска по семейным обстоятельствам. Руководство не против пойти на встречу и предоставить отгул. Кадровому специалисту дано задание все правильно оформить. Начать нужно с заявления на 1 день в счет отпуска. Расскажем, как правильно его оформить.

Минимальная продолжительность отпуска не лимитирована

Довольно часто встречаются ситуации, когда работник просит предоставить ему отгул на 1 день в счет отпуска. Обстоятельства, при которых возникает потребность в однодневном отпуске, могут быть самыми разнообразными. Однако объединяет их одно — необходимость в свободном от работы дне при одновременном отсутствии желания брать день за свой счет.

Что касается, предоставления отдельных дней в счет очередного отпуска, то трудовое законодательство делать это не запрещает. Если руководство не против, сотрудник может уходить в однодневный отпуск хоть каждую неделю.

Если отпуск разбит на части, одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска не должна быть меньше 14 дней (ст. 125 ТК РФ).

Ежегодные отпуска предоставляйте всем сотрудникам, которые работают в организации по трудовому договору, в том числе:

совместителям (ч. 2 ст. 287 ТК РФ);

сезонным работникам (ст. 295 ТК РФ);

сотрудникам, с которыми заключен срочный трудовой договор на срок до двух месяцев (ст. 291 ТК РФ);

надомникам (ч. 4 ст. 310 ТК РФ);

дистанционным сотрудникам (ст. 312.4 ТК РФ).

Отпуска работникам предоставляются именно за рабочий, а не за календарный год. Рабочий год представляет из себя годовой период, начинающийся с момента трудоустройства.

Образец заявления на 1 день в счет отпуска

Решив взять отгул, работник должен написать заявление на отпуск на 1 день. Как и все подобные документы, такое заявление пишется в произвольном виде: единого бланка для заявления на отпуск продолжительностью один день действующее законодательство не устанавливает. Адресатом документа является руководитель организации.

Образец заявления на один день в счет отпуска: скачать.

Подводим итоги