Споры по взносам: как будут их решать

Счетная палата раскритиковала проект о досудебном решении споров по соцвзносам.

Счетная палата дала свое заключение на правительственный законопроект № 744049-7, недавно внесенный в Госдуму.

Что не понравилось аудиторам – расскажем.

Проект

В Госдуму внесен законопроект № 744049-7 , разработанный Минтрудом, который предусматривает

Дело в том, что сейчас граждане, имеющие право на получение страховых выплат в случае смерти погибшего на производстве родственника в спорных ситуациях, связанных с несогласием получателей с размером назначенных страховых выплат или отказом в их назначении, вынуждены обращаться в суды, минуя ФСС.

В случае введения механизма урегулирования возникающих споров в досудебном порядке заявитель не будет нести никаких издержек, в том числе в части оплаты госпошлины, расходов на адвоката и так далее.

Введение досудебного порядка позволит также сократить сроки рассмотрения вопросов о перерасчете страховых выплат, снизить нагрузку на судебные органы власти, а также создать упрощенную систему рассмотрения жалоб Фондом.

Досудебный порядок урегулирования жалоб, предлагаемый законопроектом, не лишает застрахованных, а также лиц, обратившихся за получением страховых выплат в случае смерти застрахованного, права на судебную защиту.

Введение досудебного порядка позволит также сократить сроки рассмотрения вопросов о перерасчете страховых выплат, снизить нагрузку на судебные органы власти, а также создать упрощенную систему рассмотрения жалоб Фондом

Заключение СП

Счетная палата готова поддержать предлагаемые изменения, но только после доработки проекта.

В качестве обоснования целесообразности введения данного института в пояснительной записке к проекту указывается на возникающие конфликтные ситуации между ФСС и получателями страховых выплат в связи с несогласием последних с их размером или отказом в их назначении и невозможности «в ряде случаев» урегулировать такие ситуации в досудебном порядке.

Между тем в российском законодательстве отсутствует обязательный досудебный порядок рассмотрения споров между госорганами и гражданами, связанных с выплатами социального характера, к которым относится обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Такой порядок предусмотрен только для правоотношений, предполагающих невыполнение со стороны граждан возложенных на них обязательств (например, неуплата налогов, штрафов, таможенных платежей).

Создание такого прецедента в социальном законодательстве, по мнению Счетной палаты, требует более убедительных аргументов, чем приведенная статистика по искам граждан, удовлетворенных судебными инстанциями (около 70 %), что скорее свидетельствует о недостаточной компетентности работников ФСС в части квалификации произошедших с застрахованными гражданами случаев повреждения здоровья и назначения им обеспечения по данному виду страхования.

Кроме того, возможность досудебного обжалования действий и решений Фонда и по назначению обеспечения по данному виду страхования в добровольном порядке уже предусмотрена Административным регламентом ФСС, утвержденным приказом Минтруда от 25.10.2013 № 577н. Согласно пункту 105 вышеназванного Административного регламента, предметом жалобы могут быть любые решения (действия, бездействие) Фонда и его территориальных органов, а также их должностных лиц при предоставлении соответствующей госуслуги.

Более того, пунктом 116 Административного регламента, которым установлен общий срок рассмотрения жалобы (15 рабочих дней), также предусмотрен укороченный срок (5 рабочих дней) такого рассмотрения в случаях обжалования отказа ФСС в назначении обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

При этом законопроектом предлагается установить срок рассмотрения таких жалоб - 10 календарных дней, с возможностью его продления еще до 10 календарных дней (с учетом случаев запроса сведений, необходимых для рассмотрения жалобы).

Таким образом, по мнению Счетной палаты, введение без достаточных обоснований обязательности досудебного порядка рассмотрения споров, связанных с назначением обеспечения по обязательному соцстрахованию, ограничивает право граждан на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции РФ, и может привести к затягиванию сроков назначения страхового обеспечения.