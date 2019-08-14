Кадровая отчетность: календарь кадровика на 2019-2020

В 2020 году обновляется 18 форм статистической отчетностиРосстат утвердил Приказ от 15 июля 2019 г. № 404, который меняет большинство форм статистической отчетности, заполняемых кадровыми работниками.
1 раз в год, начиная с отчета за 2019 год, надо будет сдавать обновленные данные по формам:
- № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;
- № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- № 2-ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации»;
- № 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих»;
- № 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала» .
- № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников»;
- № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;
- № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала»;
- № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»;
- № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»;
- № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала».
- № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»;
- № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»;
- № 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов»;
- № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
- № 1-ГС «Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу государственной службы, образованию»;
- № 1-МС «Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию».
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Ежемесячных отчетов становится большеПравительство активно готовится к переводу трудовых книжек в электронный формат. Но чтобы система работала, а данные своевременно и в полном объеме попадали в ПФР, который подсчитывает стаж работающих граждан, работодателей заставят подавать подробные сведения о трудовой деятельности сотрудников.
Согласно направленному в Госдуму законопроекту, компании должны будут сообщать:
- место работы (наименование работодателя, сведения о его переименовании, основание переименования и данные соответствующего документа о переименовании);
- регистрационный номер организации в ПФР;
- выполняемую сотрудником работу и периоды работы, включая:
- дату приема;
- наименование должности (специальности, профессии);
- уровень квалификации (разряда, класса, категории);
- сведения о переводах на другую работу;
- сведения об увольнении и основаниях прекращения трудового договора;
- данные соответствующих приказов (распоряжений), решений или иных документов, на основании которых были оформлены, изменены, расторгнуты трудовые отношения.
За нарушение правил отчетности готовят наказание. Если информации о трудовой деятельности не будет или она будет неполной, ПФР сообщит в инспекцию по труду. Поскольку у ГИТ есть полномочия не только проверять, но и при определенных обстоятельствах сразу наказывать нарушителей, неотчитавшемуся работодателю придется несладко. За непередачу сведений в ПФР, в соответствии с предлагаемыми поправками в ст. 5.27 КоАП РФ, должностным лицам будут выносить предупреждения. Но если инспекторы найдут другие нарушения, тогда, возможно, придется заплатить штраф.
Обращаем внимание, что пока новый отчет не имеет формы. Ее разработает ПФР сразу после того, как законодательные инициативы вступят в силу.В Министерстве труда сообщают, что реформа по переводу трудовых книжек в электронный формат и сбор сведений для их ведения стартует уже через полгода — с 01.01.2020. Но ситуация может измениться, если депутаты не успеют утвердить законопроекты вовремя или вовсе откажутся их утверждать.
Какие отчеты надо сдавать уже сейчас«Одноразовые» кадровые отчеты в 2019 году
МВДРаботодатели, которые заключили или расторгли трудовой договор (договор ГПХ) с иностранным гражданином, обязаны уведомить об этом подразделение МВД по вопросам миграции. Сроки уведомления — в течение 3 дней со дня заключения (расторжения) трудового договора. Форма документа, который необходимо отправить в правоохранительные органы, установлена Приказом МВД России от 10.01.2018 № 11.
ВоенкоматЕсли в организацию принимают военнообязанного гражданина, пребывающего в запасе, в военный комиссариат необходимо направить соответствующее извещение. На его подготовку есть 2 недели. Аналогичное извещение в указанные сроки необходимо направить в том случае, если с военнообязанным в запасе расторгают трудовой договор (Приложение № 9 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях, утв. Минобороны России 11.07.2017). Кроме того, законодательство требует передавать информацию об изменении семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья работника, подлежащего воинскому учету (Приложение № 13).
Служба занятостиКакие отчеты сдает отдел кадров, если организацию планируется ликвидировать либо планируется сокращение штата? Первым делом об этом необходимо уведомить службу занятости. Срок — не позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Срок в 3 месяца предусмотрен для тех случаев, когда закрытие организации приведет к массовому увольнению работников. Если ликвидируется ИП, то ему необходимо сообщить о предстоящем закрытии не позднее чем за 2 недели.
Кроме того, в службу занятости необходимо передавать данные о введении режима неполного рабочего дня (смены) и(или) неполной рабочей недели, а также о приостановке производства. На подготовку информации дается 3 дня. Это следует из Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Ежемесячные отчеты кадровика в 2019 году
Служба занятостиРаботодатели обязаны ежемесячно до 25-го числа информировать службу занятости о наличии свободных мест (квотируемые места для инвалидов). Бланк уведомления не установлен, но определенные требования все-таки есть.
РосстатОрганизации, в которых числятся более 15 человек, обязаны ежемесячно отчитываться в органы статистики по форме П-4 (сведения о численности и заработной плате работников). Отчет сдают не позднее 15-го числа. Его форма и правила заполнения прописаны в Приказе Росстата от 06.08.2018 № 485 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников».
ПФРТакже до 15-го числа каждого месяца необходимо подготовить и направить сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М). Регулярно в Пенсионном фонде хотят узнавать о работниках, с которыми заключены, продолжают действовать или прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры. Нормативные акты, которые вводят и описывают форму СЗВ-М, — Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п и Постановление Правления ПФ РФ от 07.12.2016 № 1077п.
Ежеквартальные отчеты
РосстатОрганизации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, должны отчитываться по форме П-4 в органы статистики ежеквартально. Срок сдачи отчетов — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Правила заполнения утверждены в Приказе Росстата от 06.08.2018 № 485 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников».
Кроме того, всем юридическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам ГПХ), необходимо ежеквартально направлять в органы статистики сведения о неполной занятости и движении работников (форма № П-4 (НЗ)). Отчет и правила его заполнения утверждены также Приказом Росстата от 06.08.2018 № 485. Но сдавать сведения следует не позднее 8 числа после отчетного квартала.
Ежегодные отчеты
ВоенкоматВ сентябре (конкретная дата не установлена) в военкомат следует направлять списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября — списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.
Форма отчетных списков дана в Приложении № 11 к Методическим рекомендациям, утвержденным Минобороны России 11.07.2017.
До 1 декабря каждого года в военные комиссариаты необходимо сдавать «Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе», готовить личные карточки работников для сверки с учетными данными военного комиссариата.
ПФРНе позднее 1 марта года, следующего за отчетным, работодатели должны сдать форму СЗВ-СТАЖ — сведения о страховом стаже застрахованных лиц. Если работник подал заявление о назначении пенсии, то в этом случае форму СЗВ-СТАЖ нужно предоставить в ПФР в течение трех календарных дней со дня обращения застрахованного лица к страхователю. Если юридическое лицо страхователя ликвидировано, то в этом случае предоставить форму СЗВ-СТАЖ в ПФР нужно в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
Сам отчет утвержден Постановлением Правления ПФ РФ от 06.12.2018 № 507п, здесь же представлен порядок его заполнения.
РосстатДо 21 января года, следующего за отчетным, в органах статистики ждут форму № 1-Т (условия труда). Ее не должны сдавать только субъекты малого предпринимательства. Остальным рекомендуем ознакомиться с Приказом Росстата от 06.08.2018 № 485, а также изучить материалы, которые мы подготовили на эту тему. Обратите внимание: если компания не осуществляет деятельность определенную часть периода отчетности, она все равно заполняет и передает форму на общих основаниях, обозначая при этом дату, когда работа не велась.
Еще один ежегодный отчет — форма № 7-травматизм. Ее необходимо заполнить и отправить в срок до 25 января с учетом требований Приказа Росстата от 21.06.2017 № 417. Не отчитываются микропредприятия, а также организации, которые занимаются определенными видами деятельности — образованием, кредитно-финансовой деятельностью, пр.
Периодические отчеты
РосстатОрганы статистики часто запрашивают информацию не каждый год, а раз в 2 года или за более длительный срок. В частности, нерегулярный отчет — форма № 1-кадры («Сведения о повышении квалификации и профессиональной подготовке работников организаций»). Его сдают в срок до 3 февраля 1 раз в 3-4 года. Документ и порядок заполнения утверждены Приказом Росстата от 28.09.2016 № 554.
С 2019 года вводится еще один периодический отчет — «Приложение к форме № 7-травматизм». Его надо будет сдавать 1 раз в 3 года в соответствии с формой и указаниями по заполнению, прописанными в Приказе Росстата от 10.08.2018 № 493. Как и форму № 57-Т («Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям»), которую сдают 1 раз в 2 года, отчет сдавать предстоит только по итогам текущего года, то есть в 2020 г.
Штрафы за несвоевременную отчетностьНепредоставление или несвоевременное предоставление отчетов в Росстат образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена нормами статьи 13.19 КоАП РФ и карается денежными штрафами в размере:
- для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
- для юридических лиц — от 20 000 до 70 000 рублей.
- для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;
- для юридических лиц — от 100 000 до 150 000 рублей.
Проверочный листПубликуем итоговую таблицу, чтобы можно было проверить, какие отчеты по кадрам надо сдавать в 2019 году.
Удостоверьтесь, все ли отчеты вы сдали в этом месяце.
Кадровая отчетность в 2019 году: сроки сдачи, таблица
|Месяц
|Последняя дата сдачи
|Наименование отчета
|
Январь
|
15 января
|
Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат. Отчет сдают:
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|20 января
|Форма № 1-Т (условия труда) за прошлый год — в Росстат.
|25 января
|Форма № 7-травматизм за прошлый год — в Росстат.
|Сведения о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Февраль
|3 февраля
|
Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке работников организаций (форма № 1-кадры).
ВАЖНО!
Отчет сдают 1 раз в 3-4 года!
|15 февраля
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат за прошлый месяц.
|25 февраля
|Данные о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Март
|1 марта
|Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (форму СЗВ-СТАЖ) по итогам года.
|15 марта
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат за прошлый месяц.
|25 марта
|Сведения о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Апрель
|8 апреля
|
Сведения о неполной занятости и движении работников (форма № П-4 (НЗ)) — в Росстат за первый квартал.
|15 апреля
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|
Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат. Отчет сдают:
|25 апреля
|Сведения о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Май
|15 мая
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат за прошлый месяц.
|25 мая
|Данные о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Июнь
|15 июня
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат за прошлый месяц.
|25 июня
|Сведения о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Июль
|8 июля
|Сведения о неполной занятости и движении работников (форма П-4 (НЗ)) — в Росстат за второй квартал.
|15 июля
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|
Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат. Отчет сдают:
|25 июля
|Данные о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Август
|15 августа
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат за прошлый месяц.
|25 августа
|Сведения о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Сентябрь
|В течение месяца
|Направить в военкомат списки работников мужского пола 15- и 16-летнего возраста.
|15 сентября
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат за прошлый месяц.
|25 сентября
|Данные о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Октябрь
|8 октября
|Сведения о неполной занятости и движении работников (форма П-4 (НЗ)) — в Росстат за третий квартал.
|15 октября
|
Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат. Отчет сдают:
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|25 октября
|Данные о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Ноябрь
|1 ноября
|Направить списки работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.
|15 ноября
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат за прошлый месяц.
|25 ноября
|Данные о наличии свободных мест — в службу занятости.
|Декабрь
|2 декабря
|Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе, — в военкомат.
|Подготовить для сверки личные карточки работников с учетными данными военного комиссариата.
|Сведения о заработной плате работникам по профессиям и должностям (форма № 57-Т). Отчет сдают 1 раз в два года — по нечетным годам — за октябрь текущего года.
|15 декабря
|Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) — в ПФР за прошлый месяц.
|
Данные о численности и заработной плате работников (форма П-4) — в Росстат за прошлый месяц.
Обратите внимание: в отчет внесены технические правки, см. Приказ Росстата от 04.08.2018 № 485.
|25 декабря
|Сведения о наличии свободных мест — в службу занятости.