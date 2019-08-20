Два важных изменения в бухучете

Как переделают закон о бухучете № 402-ФЗ.

Новация 1: Расширение полномочий главбуха

Законопроект предусматривает дополнение статьи 9 положением об обязательности указаний главбуха или заменяющего его лица об оформлении и представлении документов, необходимых для ведения бухгалтерского учета, для всех работников организации. Это нововведение — хорошо забытое старое.

Часть 3 ст. 7 действовавшего до 2013 г. Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» гласила: «Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации».

При этом в законодательстве отсутствует ответственность за нарушение этой нормы. Де-юре организации и сейчас могут закреплять функциональное подчинение главбуху в локальных нормативных актах.

Де-факто — это вопрос организации бухгалтерского учета, т.е. зона ответственности руководителя. Этот вопрос можно делегировать главбуху, но тогда нужно наделить его карательными полномочиями. Как аутсорсер бухгалтерии могу сказать, что работа по наведению порядка в документах и документообороте клиентов бывает успешной только при активном участии директора. Поэтому не думаю, что изменения «создадут условия по обеспечению полноты и достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности», как того ожидают составители законопроекта.

Новация 2: Новый порядок разработки ФСБУ для госсектора

Еще одна новация: создание при Минфине Совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов. В настоящее время экспертизу федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора осуществляет постоянная Комиссия по стандартам бухгалтерского учета для организаций государственного сектора при Совете по стандартам бухгалтерского учета.

Создание отдельного экспертного органа теоретически позволит разгрузить действующий Совет и увеличить его пропускную способность, которой явно недостаточно для соблюдения Программ разработки федеральных стандартов.

Для примера приведу проект ФСБУ «Нематериальные активы», в разработке которого мне довелось принять участие. Текст проекта был направлен разраб

отчиком — Фондом «Бухгалтерский методологический центр» в Совет в сентябре 2017 г. и впервые рассмотрен в декабре 2018 г. В июне 2019 г. Совет рекомендовал Минфину России принять стандарт к утверждению. Итого почти два года с момента готовности проекта стандарта до его направления в Минфин. Следствием этого стало перемещение в Программе разработки федеральных стандартов на 2019-2021 гг. вступления стандарта в силу с 2020 г. на 2021 г. Хочется верить, что создание Совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов ускорит реформу бухучета в коммерческом секторе.