Налоги можно назвать основным бременем любого бизнеса, но на начальном этапе жизни компании они особенно болезненны. Сегодня в России налоговое администрирование достаточно жёсткое, а поддержка со стороны властей ограничивается рамками регионального бюджета. Это добавляет сложностей: для большинства стартапов выделенных финансов просто не хватает.

Проблемой для стартапа является и то, что поддержка бизнеса отнесена к компетенции администраций территориальных образований, а налоговый орган практически никак не участвует в данном процессе.

Единственным выходом в сложившихся условиях является привлечение инвестиций третьих лиц.

О чём важно помнить, если вы запускаете стартап на заёмных средствах

Для начала, обязательно отразите в бухгалтерском балансе природу получаемых инвестиций. Если этого не сделать, у стартапа возникает риск излишнего налогового бремени, а это делает перспективы дальнейшего развития компании туманными.

Заключите детальный инвестиционный договор, в котором предусмотрены простые и понятные условия сделки инвестирования в стартап. Юридическое оформление и сопровождение всех процессов, связанных с инвестициями, обязательно. Инвесторы всегда ставят возврат своих инвестиций и получение прибыли более важным приоритетом, чем уплату налогов, они хотят контролировать финансовые потоки стартапа. Так что крайне важно уже в инвестиционном договоре прописать все нюансы.

Если стартап соблюдает два указанных выше условия, то у вас больше шансов избежать многих рисков в ведении бизнеса — конечно, при обязательном условии что сам стартап будет востребован и найдёт свою клиентуру.

Субсидии для инвесторов

Российским властям стоило бы больше помогать малому и среднему бизнесу, как это делают на Западе. Особенно у нас не хватает субсидий для инвесторов, которые покрывали бы их риски в налоговых компенсациях. Например, в Великобритании работает программа EIS (The Enterprise Investment Scheme), по которой государство снимает 30% налогов с инвесторов, вкладывающихся в небольшие компании с высоким риском финансовой нестабильности.

Если компания объявляет себя банкротом, инвестор получает так называемое налоговое освобождение при убытках (loss relief). По этой программе инвестор, вложивший 10 000 фунтов в стартап, получает 3000 фунтов налогового вычета, а в случае банкротства компании его убытки составят только 3850 фунтов (подробную схему расчёта можно найти тут). Подобные программы серьёзно улучшают инвестиционный климат.