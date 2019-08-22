Сколько налогов платит отдельно взятый россиянин. Спойлер – немало

Все мы — налогоплательщики и платим налоги — прямые, косвенные, явные и завуалированные. Давайте посчитаем, какое налоговое бремя падает на одного среднестатистического россиянина.

Зарплатные налоги

Как известно, работники платят только один налог с зарплаты — НДФЛ по ставке 13 %.

Однако если копнуть глубже, вспомнить про актуальную для сегодняшнего времени тему легализации конвертных зарплат, то в сухом остатке получим, что страховые взносы, которые по факту платит работодатель, в некоторой степени являются и завуалированными налогами работника.

Дело в том, что работодатель деньги зарабатывает, а не печатает их. Соответственно, он планирует, какую сумму может потратить на наемных работников. Например, бизнесмен готов отложить на эти нужды ежемесячно по 50 тыс. рублей «на брата». В эту сумму входит оклад сотрудника, НДФЛ и страховые взносы.

Не будь страховых взносов, все 50 тыс. рублей за вычетом НДФЛ достались бы сотруднику. Но взносы есть, их надо платить, а значит и сотруднику на руки достанется меньшая сумма. В общем случае тариф страховых взносов составляет 30,2 % (22 % на ОПС + 5,1 % на ОМС + 2,9 % на ОСС + 0,2 % на НСиПЗ).

Получается, что из 50 тыс. рублей, выделенных работодателем на содержание работника, последний получит на руки только 33,4 тыс. рублей.

50 000/1,302=38 402 = оклад; 38 402*13 %=4 992 = НДФЛ; 38 402-4 992=33 410= «чистая зарплата».

Чтобы получить на руки 33 410 руб., в бюджет надо отдать 16 589 руб. 38 402*30,2% 38 402*13% = 16 589.

То есть налоговая нагрузка на зарплату россиянина составляет примерно 33 % (11 597 + 4 992)/50000 = 33,2 %.

Имущественные налоги

Однако зарплатные налоги — далеко не единственные для физических лиц. Россияне владеют имуществом, за которое тоже надо платить налоги — транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физлиц.

Допустим, гражданин, зарплатные налоги которого мы считали выше, владеет двухкомнатной квартирой, кадастровая стоимость которой (за минусом необлагаемых квадратных метров) составляет 3 млн. рублей, а ставка налога — 0,3 %. Налог на имущество в этом случае составит 9000 руб.

Кроме того, у этого гражданина есть автомобиль Рено Логан с мощностью двигателя 102 л. с., ставка налога — 25 руб. Транспортный налог составит 2550 руб.

Из расчета годового дохода гражданина, который мы приняли в 50 тыс. рублей, налоговая нагрузка в части имущественных налогов составит (9 000 + 2 550)/50000*12=1,9 %. Общая нагрузка уже составляет 35,1 %

НДС и акцизы

Чтобы жить, нужно что-то есть и пить. Чтобы ездить на машине, надо заправлять ее бензином. Живя в квартире, надо платить за услуги ЖКХ.

Внутри всех этих неизбежных платежей также сидят налоги. НДС является налогом косвенным, но в конечном итоге он все-таки ложится на плечи конечного потребителя. А наш гипотетический гражданин с виртуальным доходом в 50 тыс., из которых он может положить в кошелек только 33 тыс., и есть тот самый конечный потребитель.

Высчитать точную сумму НДС и акцизов невозможно. Но весьма примерные расчеты мы проведем.

Допустим, он тратит в месяц 6 000 руб. на услуги ЖКХ и 20 тыс. рублей на продукты, одежду и другие цели. Какие-то из этих расходов облагаются НДС по ставке 20 %, какие-то по ставке 10 %, какие-то не облагаются. Предположим, в среднем в этих расходах «сидит» НДС на сумму 3 500 руб. За год этот гражданин уплатит НДС в составе товаров и услуг в сумме 42 тыс. рублей.

Если говорить о бензине, то по заявлению ФАС, в составе цены на него 65 % — это разные налоги. Если наш гражданин заправляет свой Логан на 2 000 руб. в месяц (что весьма скромно), то таким образом он платит налогов в сумме 1 300 руб. ежемесячно, а за год 15 600 руб.