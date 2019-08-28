Подводные камни на пути к возмещению НДС

Возмещение НДС — процесс по времени очень долгий, на практике бывает длится несколько месяцев. В теории, если бухгалтерия прозрачна и нет ошибок в учете, то он не отнимает много времени и сил. На практике же идеального бухгалтерского и налогового учета в малом бизнесе просто не существует. Налоговой всегда есть за что зацепиться.

В рамках проверки по возмещению НДС из бюджета организация проходит сразу несколько этапов. Хочу осветить подводные камни на каждом этапе проверки. Следуя им, вы сможете пройти ее и отстоять право на заявленный вычет.

На первом этапе проверки приходит автоматический запрос в виде требования о предоставлении огромного количества документов. На ответ дается 10 рабочих дней стандартно. Привести учет в соответствие за такой срок практически невозможно. Но убрать изъяны за определенный период вполне реально. Руководствуясь следующими правилами, вы сможете безболезненно пройти этот этап:

Не торопитесь предъявить все документы по требованию. Полнота и правильность отправленной информации почти 90% прохождения проверки и 100% подтверждение вычета. Все отчеты — оборотно-сальдовые ведомости, регистры учета по счетам, главная книга — должны соответствовать реальным остаткам на счетах организации и картине деятельности. Проверить это можно, сформировав общую оборотно-сальдовую ведомость. Кроме того, откройте декларацию по налогу на прибыль за возмещаемый период, декларацию по НДС и сверьте сведения с книгой покупок и продаж сальдо на конец того же периода с этими цифрами Что делать, если налог на прибыль сдан вручную, а не путем закрытия рабочего периода? Спишите остатки по счетам запасы, материалы, товары под налоговую базу в декларации. Что делать, если цифры в отчете одни, а при закрытии периода выходят другие? Ищите разрывы путем такой же сверки, определите, какой счет дает разрыв, исправьте ошибки через любой итоговый документ: акт сверки, выписка по операциям по расчету с бюджетом, акт инвентаризации, банковская выписка, кассовый остаток, — можете даже начать с того, что закажите общую выписку по всем налогам по КБК у налоговой. Тогда сведения, которые у налоговой, и будут показателем того, что вам нужно отразить. Сложнее с Главной книгой и ОСВ по счетам развернутым. Развернутая ОСВ — это ОСВ по субсчетам. В них прежде всего не должно быть минуса в результате конечного сальдо. Цифры в них отображаются нарастающим итогом и тянут все данные за предыдущие отчетные периоды в столбцах «сальдо на начало» и «сальдо на конец». Они должны отражать реальный результат деятельности.

: ООО «СпецМашУрал-плюс» заявило к возмещению из бюджета по декларации за 2 квартал 2018 г. сумму 2 112 514 руб. Получила требование о предоставлении документов. В результате подготовки документов аудит учета показал разрывы в ОСВ, Главной книги и сданному отчету по налогу на прибыль за этот период. Налоговая база по налогу на прибыль составила 1 232 454 руб. по декларации, по регламентным операциям остаток по ОСВ по счету 41 «сальдо на конец» составил 65 278 360 руб. Скорректирован период 4 квартал 2017г, 1 квартал 2018 г., 2 квартал 2018 г. путем списания товаров через требование-накладную. Произведено закрытие месяца за 3 квартала занво. Сальдо на конец равно налоговой базе по налогу на прибыль и составляет 1 232 454 руб.

Переформируйте декларацию и убедитесь, что это так. По такому алгоритму нужно проверить все счета учета, по которым запрошены регистры и ОСВ в требовании.

Кроме учетных данных по вашей бухгалтерии необходимо предоставить первичную документацию в налоговую.

Здесь нужно руководствоваться только одним правилом: «Нужно предоставить все, что указано или пояснить причину невозможности предоставления».

Начать лучше с декларации по НДС, открыть книгу покупок и собрать все первичные документы по ней. В основном данные по книге покупок и придется отстаивать на следующем этапе по возмещению НДС. Проверьте наличие документов в полном объеме и корректность их оформления.

Можно отправлять? Если список документов полный, грамотно и безошибочно сформированный, то конечно.

Дальше ждем ответа от налоговой. Как правило, после отправки или вместе с требованием общим по возмещению НДС приходят еще несколько требований, которые уже укажут вам на ошибки или разрывы в декларации НДС за период, по которому вы подали возмещение.

Нужно ли сразу корректировать декларацию? На этом этапе я бы советовала отправить в ответ на данные требования пояснения в виде письма в налоговую. Это все еще делает программа, а не специалист налоговой. Когда специалист приступит к проверке, то по ее окончанию в акте он укажет вам на неправомерность заявленных вычетов и попросит вас от них отказаться. Тогда зачем создавать лишнюю работу. Когда можно будет согласиться с отказом в акте.