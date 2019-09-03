Что написать налоговикам про отказ в возмещении НДС

Продолжаем говорить о том, как на практике суметь возместить НДС из бюджета.

В этой статье я расскажу, что делать на этапе, когда документы уже отправлены в налоговую, и Акт проверки у вас на руках. Итак, вы получили Акт о прохождении проверки и в нем обнаружили, что налоговая просит вас отказаться от правомерно, на ваш взгляд, заявленных и подтвержденных документами вычетов в книге покупок.

Первое, что стоит сделать, чтобы отстаивать свои интересы по каждой покупке, — это подготовить опровержение Акта, в котором указать, с чем вы не согласны.

Все чаще на практике встречаются аргументы от налоговой «Не действующий контрагент», «Совпадение IP адреса при отправке отчетности», «Недостоверность сведений по контрагенту», «Неправомерность сделки и отсутствие ее экономического смысла», «Контрагент не отразил вас в своей книге продаж».

Как с этим бороться? Поясните на каждый аргумент в письменном виде свое возражение и подкрепите его документами. Только в этом случае обжалование Акта будет правомерным.

организация ООО «Аксель» по возмещению НДС отразила в Декларации в книге покупок общую сумму налогового вычета 1 258 659 руб. Период: 4 квартал 2018 г.

В Акте указано, что, в ходе проверки по заявленному вычету по НДС согласно предоставленным документам Общество неправомерно применило налоговый вычет по НДС в размере 310 982,0 руб., что повлекло неуплату НДС за 4 квартал 2018 г. в размере 310 982,0 руб., тем самым совершило действия, которые содержат признаки налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 122 части первой Налогового кодекса РФ, в результате чего проверяющими предлагается исключить операции по следующим контрагентам и сдать уточненную Декларацию, добровольно оказавшись от возмещения НДС по заявлению на указанную сумму с письменным согласием.

ООО «Аксель» предоставляет следующие возражения на Акт:

Общество не согласно с выводами и предложениями проверяющих, изложенными в Акте, в связи с чем на основании п. 6 ст. 100 Налогового кодекса РФ представляет свои возражения по Акту.

Между Обществом (Заказчик) и ИП (Исполнитель) заключены Договора оказания услуг:

No 00-23 от 05 октября 2018 года. No ОУ16-201 от 30 сентября 2018 года. No О-263/0111 от 01 ноября 2018 года.

(далее — Договоры) предметом которых является оценка состояния транспортных средств и электротехнические работы ТС.

В установленные Договором сроки Исполнитель исполнил обязательства по данным Договорам, о чем составлены первичные документы предоставленные по ТКС в налоговый орган:

No 15 от 19.10.2018г. в сумме 329 400,00 руб. (заявлен в книге покупок НДС 50 247,46 руб. к вычету); No 19 от 11.11.2018г. в сумме 428 250,00 руб. (заявлен в книге покупок НДС 72 953,39 руб. к вычету); No 392 от 29.11.2018г. в сумме 375 036,00 руб. (заявлен вычет в книге покупок по НДС 57 208,88 руб.); No 14 от 13.10.2018г. в сумме 275 700,00 руб. (заявлен вычет в книге покупок по НДС 42 055.93 руб.); No 18 от 08.11.2018г. в сумме 256 300,00 руб. (заявлен вычет в книге покупок по НДС 39 096,61 руб.); No 17 от 03.11.2018г. в сумме 221 560,00 руб. (заявлен вычет в книге покупок по НДС 33 797,29 руб.); No 392 от 01.12.2018г. в сумме 83 914,00 руб. (заявлен вычет в книге покупок по НДС 12 800,44 руб.); No 16 от 20.10.2018г. 18 500,00 руб. (в книге покупок НДС 2 822,03 руб.).

Форма УПД, разработанная ФНС России, — это фактически счет-фактура с дополненными реквизитами первичного учетного документа. И УПД подтверждает факт сдачи-приемки работ и услуг. Прил. 1 к Письму ФНС РФ ММВ-20-3/96 от 21.10.2013

Основные условия, чтобы ООО или ИП могли принять НДС к вычету согласно законодательству (п. 2 ст. 171, п. п. 1, 1.1 ст. 172 Налогового кодекса РФ), следующие:

организация (ИП) — плательщиком НДС и он не освобожден от уплаты этого налога; оказанные услуги по оценке состояния ТС и электротехнические работы ТС используются в деятельности организации, которая облагается НДС; оказанные услуги по оценке состояния ТС и электротехнические работы ТС отражены в БУ (в установленном порядке оформлены корректные УПД); от ИП получены УПД. В них не найдены в ходе проверки ошибки и противоречия, отменяющих право на вычет.

Что соответствует законодательно предложенным условиям и НДС возможно принять к вычету в указанном периоде: 4 кв. 2018г.

В гл. 21 НК РФ не указано других условий для принятия к вычету НДС.

Обществом выполнены все вышеперечисленные требования налогового законодательства РФ, соответственно, налоговый вычет по НДС в сумме 310 982,0 руб., по полученным от ИП УПД (перечислены выше), заявлен правомерно.

По такому примеру можно составить возражения по всем пунктам Акта и ожидать повторной проверки или вынесения решения по данному Акту с учетом возражений от налоговой. Тогда сумма НДС к возмещению не изменится.