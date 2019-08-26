Юридические лица и ИП, применяющие УСНО, по общему правилу не признаются плательщиками НДС (за исключением ситуаций, прямо определенных налоговым законодательством). Следовательно, у них при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав не возникает обязанности по выставлению счетов-фактур, ведению книги покупок и книги продаж. В то же время и прямого запрета на оформление «упрощенцем» данного документа гл. 21 НК РФ не установлено.

Но на практике нередко встречаются ситуации, когда указанные лица, не получая никакой выгоды, выставляют счета-фактуры покупателям по их просьбе. О последствиях такой «добросердечности» организаций и ИП, применяющих УСНО, и поговорим в рамках статьи.

Обязанности плательщика НДС

Под этой фразой положения гл. 21 НК РФ подразумевают совокупность следующих обязательных действий налогоплательщика.

Обязанности плательщика НДС Расшифровка Выставить покупателю счет-фактуру по форме, приведенной в приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав дополнительно к их цене (тарифу) продавец должен предъявлять к уплате покупателю определенную сумму косвенного налога (ст. 168 НК РФ), которая исчисляется по каждому виду товаров (работ, услуг), имущественных прав как соответствующая налоговой ставке процентная доля согласованных сторонами цен (тарифов) (п. 1 ст. 166 НК РФ) Вести журналы учета счетов-фактур, книги продаж и покупок Продавец обязан регистрировать выставленные счета-фактуры в книге продаж (а полученные — в книге покупок) и журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 3 и 3.1 ст. 169 НК РФ) Декларировать НДС Продавец обязан представлять в налоговый орган в установленный срок (не позднее 25го числа месяца, следующего за истекшим кварталом) декларации по НДС в порядке, предусмотренном ст. 174 НК РФ: в электронной форме по каналам ТКС

Когда «упрощенец» признается плательщиком НДС

В общем случае организации или предприниматели, применяющие УСНО, не признаются плательщиками НДС (п. 3 ст. 346.11 НК РФ). Значит, они не должны при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав предъявлять к уплате контрагентам соответствующую сумму НДС, отраженную отдельной строкой в счете-фактуре, вести названные налоговые регистры, декларировать этот косвенный налог.

В то же время Налоговым кодексом определен ряд ситуаций, когда на «упрощенца» возлагаются указанные обязанности плательщика НДС, это:

ввоз на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, товаров, не поименованных в ст. 150 НК РФ;

совершение операций по договору простого или инвестиционного товарищества, концессионному соглашению или договору доверительного управления имуществом в качестве участника товарищества, концессионера или доверительного управляющего (ст. 174.1 НК РФ);

совершение операций, в которых он признается налоговым агентом.

Последствия выставления «упрощенцем счета-фактуры

В пункте 3 ст. 169 НК РФ прямо сказано, что составлять счета-фактуры обязаны только плательщики НДС. Следовательно, организации и ИП, применяющие УСНО, при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав составлять их не должны.

К сведению Сумму уплаченного НДС «упрощенец» не может учесть в налоговой базе: ни в составе расходов (если единый налог рассчитывается с разницы между доходами и расходами), так как согласно пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ суммы НДС, уплаченные в бюджет на основании п. 5 ст. 173 НК РФ, не подлежат включению в расходы;

ни в составе доходов, так как согласно п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК РФ при определении доходов из них исключаются суммы налогов, которые предъявлены покупателю.

Вместе с тем формально налоговым законодательством не установлен запрет на оформление «упрощенцем» счета-фактуры с выделенной отдельной строкой суммой НДС и предъявление его покупателю. А значит, лица, не являщиеся плательщиками данного налога, в силу определенных обстоятельств вправе самостоятельно принять решение, предъявлять покупателю товаров (работ, услуг) косвенный налог к уплате или нет. Но за подобную «самостоятельность» им придется отвечать.

Обязанность по уплате налога в бюджет

Оформление «упрощенцем» счета-фактуры с выделенным налогом в силу п. 5 ст. 173 НК РФ влечет за собой обязанность уплатить налог в бюджет по итогам налогового периода, исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период, не позднее 25го числа месяца, следующего за этим периодом (п. 4 ст. 174 НК РФ) (см. также письмо Минфина России от 09.02.2018 № 03-07-14/7897).

Таким образом, основанием для возникновения обязанности по уплате НДС является именно факт выставления «упрощенцем» счета-фактуры с выделенной суммой налога. Соответственно, если счет-фактура не выставлен, то данной обязанности у «упрощенца» не возникает даже при наличии указанного отдельной строкой НДС в договоре о сделке и платежных документах на оплату по ней (см. письма Минфина России от 22.06.2018 № 03-07-11/42820, от 15.02.2018 № 03-07-14/9470).

Значит, ни сам факт уплаты налога покупателем, ни способ расчетов между контрагентами, по мнению финансистов, не имеют определяющего значения для возникновения у плательщиков УСНО такой обязанности. Кстати, ФНС также допускает возможность невыставления «упрощенцем» заказчику счета-фактуры с отраженным отдельной строкой НДС в рамках государственного (муниципального) контракта на поставку товаров (работ, услуг), заключаемого в соответствии с Законом № 44-ФЗ (см. письмо от 08.11.2016 №СД-4-3/21119@). Правда, судьи не всегда поддерживают этот подход.

Подчеркнем: если организации и ИП, применяющие УСНО, сами не уплатят НДС, предъявленный в счете-фактуре, им придется это сделать по результатам налоговой проверки, причем уже с пенями и штрафами. Оспорить фискальные санкции в данном случае (в том числе в судебном порядке) у «упрощенцев» едва ли получится (см., например, Постановление АС ВВО от 04.09.2017 №Ф01-3550/2017 по делу №А11-12604/2015).

Обратите внимание Возникновение у «упрощенца» обязанности по перечислению в бюджет НДС не означает приобретение статуса плательщика НДС, поэтому права на применения вычетов по налогу у него нет. Пунктом 1 ст. 171 НК РФ установлено, что такое право распространяется исключительно на плательщиков НДС (а не на лиц, уплативших налог по собственной инициативе).

Следовательно, даже при выполнении всех формальных условий (наличие первичных документов и счета-фактуры с выделением налога, принятие ценностей на учет, раздельный учет) «упрощенец» не может принять к вычету «входной» налог. В противном случае ему грозит доначисление налога и штрафов (см. Постановление АС ПО от 18.09.2018 по делу №А72-14193/2017).

Обязанность по декларированию налога

Помимо обязанности по уплате НДС в бюджет, у «упрощенцев» в анализируемой ситуации также возникает обязанность задекларировать этот налог.

Согласно п. 5 ст. 174 НК РФ «упрощенцы» обязаны подать в ИФНС декларацию по НДС в срок не позднее 25го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором выставлен счет-фактура. Причем наравне с плательщиками НДС они обязаны представить декларацию в электронной форме по каналам ТКС.

В состав декларации должны входить (см. п. 3, 17, 34.3, 51 — 51.5 Порядка заполнения декларации, письмо ФНС России от 15.09.2016 №ЕД-4-15/17338):

титульный лист; раздел 1, в строке 030 которого отражается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период, исходя из всех выставленных за этот период счетов-фактур (сумма НДС, указанная в данной строке, не участвует в расчете показателей по строкам 040 и 050); раздел 12, который заполняется по каждому выставленному «упрощенцем» счету-фактуре с выделенным НДС (то есть в нем столько листов, сколько было предъявлено счетов-фактур покупателям).

Обобщим сказанное. Если продавец (исполнитель) на УСНО выставит покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС, то он обязан:

уплатить налог в бюджет, причем не имея в дальнейшем права принять данную сумму к вычету;

задекларировать налог в электронной форме.

Регистрировать выставленные счета-фактуры в журнале учета выставленных и полученных счетов-фактур «упрощенцы» не обязаны. Это следует из п. 3.1 ст. 169 НК РФ и правил ведения данного журнала.

Как видим, никакой очевидной выгоды от выставления счета-фактуры с выделенным НДС для организаций и ИП, применяющих УСНО, нет. Скорее, наоборот: последствия — уплата налога в бюджет и его декларирование — явно отрицательные для него. Кроме того, за неисполнение названных обязанностей он может быть привлечен к ответственности на основании ст. 122 и 119 НК РФ.

Может ли «упрощенец» выставить счет-фактуру с отметкой «Без налога (НДС) » ?

Как указано в п. 5 ст. 168 НК РФ и пп. «ж» п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, лица, освобожденные в соответствии со ст. 145 НК РФ от исполнения обязанностей плательщика НДС, счета-фактуры составляют без выделения НДС: делают соответствующую надпись или ставят штамп «Без налога (НДС)».

Может ли выставить такой счет-фактуру «упрощенец»? Полагаем, что нет.

В силу пп. 2 п. 2 ст. 18 НК РФ УСНО относится к специальным налоговым режимам, поэтому на организации и ИП, перешедших на данный спецрежим, не распространяется общая система льгот по уплате НДС, установленная ст. 145 НК РФ. Следовательно, преду­смотренной п. 5 ст. 168 НК РФ и пп. «ж» п. 2 Правил заполнения счета-фактуры преференцией выставлять счет-фактуру с указанием «Без налога (НДС)» они воспользоваться не могут (см., например, Постановление АС ВСО от 12.04.2018 №Ф02-1385/2018 по делу №А19-13739/2017).

Если цена договора (контракта) сформирована с учетом НДС

Как упоминалось ранее, официальные органы допускают возможность невыставления «упрощенцами» счетов-фактур по сделкам, структура цены которых сформирована с учетом косвенного налога. Между тем выигрышность данной позиции чиновников нивелируется для «упрощенцев» дополнительными рисками.

Во-первых, сумму косвенного налога, которая не выставлена отдельной строкой в отгрузочных документах, покупатель может взыскать с продавца-«упрощенца» как неосновательное обогащение.

К примеру, АС ЦО в Постановлении от 31.03.2016 №Ф10-614/2016 по делу №А09-2920/2015 взыскал с продавца на УСНО сумму НДС, не указанную отдельной строкой в отгрузочных документах. В данном случае весь платеж, полученный от покупателя, продавец учел в составе доходов, переквалифицировав в одностороннем порядке сумму налога в часть цены договора. А подобная переквалификация — неправомерна (см. также Постановление АС ВСО от 29.08.2018 №Ф02-3658/2018, Ф02-3670/2018 по делу №А69-1555/2017).

Во-вторых, заказчик может обязать (в судебном порядке) исполнителя, применяющего УСНО, выставить счет-фактуру с выделенной суммой налога, если цена госконтракта сформирована с учетом НДС. Ведь корректировка условий контракта (в частности, исключение НДС из его цены) в одностороннем порядке противоречит положениям Закона № 44ФЗ.

Обратимся к Постановлению Третьего арбитражного апелляционного суда от 20.07.2018 № 03АП-2349/18 по делу №А74-17656/2017. Судьи пришли к выводу, что заключение контракта с ценой, сформированной с учетом НДС, влечет за собой обязанность поставщика выставлять счет-фактуру с выделенной суммой налога. Арбитры подчеркнули: заключая контракт на условиях, которые предусмотрены аукционной документацией и не предполагают право исполнителя уплачивать цену контракта без НДС в случае применения им спецрежима, исполнитель такого госконтракта должен понимать, что он обязан определить цену с учетом НДС и уплатить его в бюджет при реализации указанных в контракте товаров.