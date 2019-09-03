Почему бухгалтеры должны до ночи отвечать на требования налоговиков, а им все позволено

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Малый бизнес уходит в тень

У кого свой небольшой бизнес, тот не понаслышке знает: ужесточается контроль со стороны государства, повышаются налоговые ставки. В недалеком прошлом взносы с заработной платы составляли 14%, сейчас выросли более, чем в 2 раза. НДС был 18%, теперь 20%. В свете последних событий — ЕНВД оказался бельмом для экономики государства. Индивидуальные предприниматели начали массово уходить в тень, когда им подняли фиксированные взносы.

Реально нет слов, одна нецензурщина. Я производитель (текстиль), мааааленький такой, местами региональный. Соответственно, закупаю сырье (ткани, фурнитура), и только за этот год я увидела тенденцию ухода бизнеса в тень. 80% поставщиков, у кого я закупаю продукцию, так или иначе ушли в тень. Разница между безнальными (с документами) платежами и кэшем (совсем без документов) достигает 25%!!! Как можно вести нормально бизнес?! С чем государство борется или с кем? — Vgoda Marina

Если проанализировать систему налогообложения в малом бизнесе, видно, что многие применяют УСН «доходы». И если у них производство, торговля, то, по логике, должны быть неплохие расходы, и здесь выгоднее переходить на «доходы — расходы». А нет!!! Нет расходов, т.к. в чёрную идут покупки.

«В очень многих сферах такая фигня. Постоянно сталкиваюсь с производственниками или торговцами на УСН6%. Спрашиваю их: как так то, ведь невыгодно! Ответ один: у меня нет белых расходов на закуп», — также подтверждает Евгений.

Да и стоимость товара, работ, услуг отличается. При оплате на расчетный счет — стоимость выше, наличными или как любят практиковать на личную карту — минимум на 6% ниже (убирается сумма налога).

Что касается НДС-ных компаний — здесь отдельная тема. Входящий НДС, позволяющий хорошо снижать налог к уплате в бюджет, на вес золота. Где добирается недостающий НДС?

Можете сейчас сказать, что никто сейчас НДС не покупает, все боятся и честно работают. Но, мы же знаем, что это неправда. НДС как покупался, так и покупается, но вырос прайс на него.

Услуги по продаже, как правило, оказывают конторы, имеющие выходы на налоговые инспекции. По крайней мере, эти конторы сдают декларации по НДС и дают гарантию, что вас не проверят и всё чисто. Насколько можно верить, что не проверят — каждый решает сам.

Такие конторы продают НДС при наличном расчете — 7%. Да, кассовая дисциплина нарушается (НДС со 100 тр. никто не будет покупать, чтоб вложиться в лимит расчета наличными), да и плевать! При прогоне липовой реализации через расчетный счет, стоимость НДС существенно выше.

«НДС левый стал дорогим, вот и получается дешевле кэш и 6% чем левый НДС» (Сергей Орешков).

Малому и среднему бизнесу тяжело работать, вот и приходиться выживать, кто как может:

«А их предупреждали, когда они повышали налоги и вводили свои долбаные кассы со странными правилами игры. Чудес не бывает», — комментирует Светлана.

Почему мы всегда должны государству?

А не кажется вам, что народ и государство находятся совсем не в равных условиях? Народ государству всё должен и должен, даже, если не должен, то каким-то мистическим образом всё равно должен.

А попробуйте что-то получить от государства, устанете бегать по кругу, собирать справки, чтоб получить справку, возвращать свои кровные, ошибочно списанные с ваших счетов.

Сколько рабочего времени мы тратим на то, что отвечаем на те требования, где смысл «докажи, что ты не верблюд»? Сколько лишних пени платим, только, чтобы лишний раз не контактировать с ИФНС, так как у них отмазка-«у нас так программа считает»? А сколько штрафов за недоказанное превышение скорости приходит (оспорить нет времени, регион «преступления» другой)? Почему им с рук идет безнаказанно тратить наше и рабочее и личное время, сдирать с нас штрафы и пени, а им с этого ничего, это их работа? Почему их не штрафуют за некачественное обслуживание (или как там называется)? Чтобы подать заявление в паспортный стол, почему нельзя сразу все критерии озвучить, а за месяц в 4 приема 10 разных изменений внести? А пристав, после личного повторного приема даже не снять информацию с сайта (прошло после оплаты 3 месяца)? — Анна Симонян

Налоговики по полной развлекаются требованиями. Ещё бы имели эти требования под собой основания, а то очередной сбой и... посыпалась гора требований. И пусть попробует бухгалтер в отпуске отдохнуть, а ещё, если он в единственном лице работает:

«Ещё мне не нравятся сроки ответа на требования.... получается, я как бухгалтер лишена возможности отдыха, положенного мне по ТК.... и должна каждые 5 рабочих дней быть рядом с компьютером, подключённым к сети. Ведь во многих компаниях ответить на требование кроме главного бухгалтера никто не способен.... А главбуху не всегда удобно это делать откуда-нибудь с пляжа, особенно, когда дело касается предоставления документов... Неужели так сложно при оформленным отпуска бухгалтеру сделать возможным отсрочку ответа на требование. Потом получаем рекламу успокоительных средств на бухгалтерских сайтах...)))) во многом в этом прямая вина ИФНС» (Ольга Вербинская).

Бухгалтеры рекомендуют попросить отсрочку в инспекции. Но, не факт, что ее предоставят:

«Может, сейчас что изменилось, но года три назад, мне не помогли ни какие письма и личный визит в налоговую о том, что завтра я улетаю в отпуск и дайте отсрочку, пожалуйста((( Сидела, подбирала документы и отправляла до 10 вечера, а утром самолёт в 4 утра(( Просила по человечески: мы только полгода, как открылись, я одна в бухгалтерии. Нет и всё!» (София Каблова).

Так что, коллеги, будем отдыхать на пенсии. Правда, это неточно, т.к. сначала дожить до нее надо, а потом посмотреть: какие моря сможем себе позволить с этой пенсии.

А вот ещё одно неравное условие в отношениях с госорганами подметила Любовь:

«Вот меня тоже это убивает, почему мы должны ответ за 10 дней предоставить, а им даётся 30 дней на ответ. Никакого однообразиям и равноправия».

Мы должны оперативно отвечать на все требования, запросы, письма налоговой, а от них пока дождешься ответа — месяц пройдёт.

История у меня была: через личный кабинет отправила 3-НДФЛ, сижу практически счастливая в ожидании денег (вычет получала). И вот наступил крайний срок для перечисления мне денег. Вижу письмо в личном кабинете, открываю в предвкушении: «Спасибо, что воспользовались электронными услугами!» — это был весь ответ. Так налоговики укладываются в сроки.

Что касается судебных приставов — это же полный треш! Никому не пожелаешь с ними столкнуться. По сто раз будут списывать суммы с расчетного счёта. Они вообще отслеживают с кого и сколько раз списывают деньги? Да, они возвращают излишне списанные суммы, но это время, это нервы:

«Так везде сейчас, во всех областях. Коллега же недавно писала, что год переписывалась с Центробанком, чтобы восстановить свою репутацию. Я тем же самым занимаюсь сейчас с приставами. Они врут, ничего не делают, а я должна это доказать, тратить на это уйму времени и сил, чтобы восстановить ребенка в правах» (Наталья Чернявская).

А сколько пени списывают налоговики с расчетных счетов: там рубль, там два рубля. С одной стороны — мелочь и тратить время на эти 20-30 рублей не хочется, дороже выйдет. А с другой стороны, так и обогащается наше государство:

«Вот и получается: с миру по нитке — голому рубаха. Мы не находим сил и времени, чтобы бодаться с ними за 100-500 руб. пени и штрафов, а они себе на премию зарабатывают таким образом. У гаи-шников и московских парковок та же самая система: деньги делают из воздуха, буквально» (Наталья Чернявская).

Таких примеров ещё много можно привести. Так и хочется задать извечный вопрос: «Что делать?».

Передача дел при смене директора

Как правильно передать по акту бухгалтерию от прошлого директора настоящему? — Andrey Tkachuk

Порядок передачи дел при смене руководителя определяется организацией самостоятельно. Законодательством не регламентирован порядок составления специального документа. Обычно составляется акт приема-передачи документов при смене директора, который составляется в двух экземплярах и подписывается бывшим и новым директором. Акт послужит доказательством, что документы переданы.

Согласно ст.277 ТК РФ, т.к у нас директор — материально ответственное лицо, то перед передачей документов должна быть проведена инвентаризация имущества:

«Плюс инвентаризациюнная ведомость плюс дебиторка и кредитора по контрагентам» (Марина Ершикова).

Пока проводится инвентаризация имущества, полезно будет провести и инвентаризацию документов, что позволит более досконально отследить недостающие документы.

К передаче финансовых документов может привлекаться главный бухгалтер или финансовый директор.

Бывает, что передача документов при смене директора происходит чуть в другом русле:

«Кто видел, чтобы так передавали? Я видела много смен диров, и ящик с доками на стол и пока», — делится своим опытом Мария.

Замечу, что по передаче документов директорами, есть судебная практика. В своем решении от 21.01.2014г. № А60-34604/2013 Арбитражный суд Свердловской области обязал бывшего руководителя передать документы новому директору.