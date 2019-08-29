Как бухгалтеру действительно начать всё успевать и получать удовольствие от жизни

Мы завидуем всем успешным и эффективным, для кого наши советы по тайм-менеджемнту чепуха. И пока сами мечтаем об эффективной успешности или успешной эффективноти, запускаем курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники» — для тех, кто чувствует себя в течение дня жонглером на моноцикле со слишком большим количеством шариков, иногда больно бьющих по лбу.
Для тех, кто занят на работе малополезной рутиной, хотя способен сворачивать горы.
И для тех, кому надоело уходить с работы последним.
Практические видеоуроки от гуру совмещения должностей и ролей Ирины Морозовой, аудитора, главного бухгалтера, финансового директора, практикующего психолога, автора статей курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и просто работающей мамы.
Без банальщины, теории и воды — работающие приёмы специально для бухгалтеров, основанные на физиологии и психологии:
— ключевые фишки системы Д.Аллена;
— личные границы;
— делегирование без страха и упреков;
— диалоги в формате Win/Win (выигрыш для обеих сторон);
— удерживание фокуса внимания;
— скорочтение.
Бухгалтеры, у которых фразы «конец отчетного периода» и «последний срок» вызывают желание убежать в лес или улететь в любом направлении, после курса не только перестанут работать по вечерам, в выходные и отпуске, бояться ошибок, выстроят более доброжелательные отношения с коллегами, снизят стресс, но и, скорей всего, откроют в себе новое месторождение возобновляемой энергии.