Как бухгалтеру действительно начать всё успевать и получать удовольствие от жизни

Мы завидуем всем успешным и эффективным, для кого наши советы по тайм-менеджемнту чепуха. И пока сами мечтаем об эффективной успешности или успешной эффективноти, запускаем курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники» — для тех, кто чувствует себя в течение дня жонглером на моноцикле со слишком большим количеством шариков, иногда больно бьющих по лбу.

Для тех, кто занят на работе малополезной рутиной, хотя способен сворачивать горы.

И для тех, кому надоело уходить с работы последним.

Курс стартует 10 сентября. Стоит 2700 руб. Но до начала курса вы можете приобрести его с 15% скидкой. Обучение обойдется в 2295 руб. Купить курс

Практические видеоуроки от гуру совмещения должностей и ролей Ирины Морозовой, аудитора, главного бухгалтера, финансового директора, практикующего психолога, автора статей курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и просто работающей мамы.

Без банальщины, теории и воды — работающие приёмы специально для бухгалтеров, основанные на физиологии и психологии:

— ключевые фишки системы Д.Аллена;

— личные границы;

— делегирование без страха и упреков;

— диалоги в формате Win/Win (выигрыш для обеих сторон);

— удерживание фокуса внимания;

— скорочтение.