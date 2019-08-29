Десять свежих разъяснений чиновников об онлайн-кассах

Над.К И сейчас так нельзя. НПД не совместима ни с одной системой налогообложения... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

geologov_12 Странные этот товарищ предложения вещает. Уберем ООО, оставим для примера ИП и самозанятого. По о... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

geologov_12 И по регионам аналитики не привели. Сырая статья.Вот в Москве все с онлайн кассами а в ..Краснод... Озвучен объем теневой экономики России

isamarai может ИП и состоит из физ.лица, но это точно не физ.лицо. я б даже сказал, что это оборотень, кот... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

Кошки Рyлят Что они еще за то дело не отсидели, а им уже новое шьют ...... Росстат заплатил 65 млн за создание несуществующего мобильного приложения

_Ksu_ ИП=физ. лицо и никак иначе.Все скрины из сообщений выше - полный детский сад (никак не подтверж... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

isamarai без образования юр. лица или без образования организации? мы слово "организация" обсуждаем:)))... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

Над.К Слушайте, перестаньте засорять эфир, вы все мнения засыпали всякой ерундой. ИП лицо физическое, э... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

НатальяС Возмущающиеся картошкой всё время забывают, что граждане, её выращивающие, платят налог на землю.... Озвучен объем теневой экономики России

НатальяС Включить ее в число лиц, которые должны нести субсидиарную ответственность за деят... Суд арестовал имущество юриста, оказывающего услуги фирме-банкроту

Макс81 Т.е. представление интересов компании юристом в суде и других гос.органах на основании договора н... Суд арестовал имущество юриста, оказывающего услуги фирме-банкроту

ZloiBuhgalter Свистнул мешок картошки - сел в тюрьму. Свистнул 50 млн. - сел в Думу.... Росстат заплатил 65 млн за создание несуществующего мобильного приложения

НатальяС В рамках реформы предлагается определение параметров ПСН передать муниципалитетам, за ними же ост... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

Dmitriy A Так это просто бланки, анкеты - чего их плодить то. Ежу понятно, что ИП - это физическое лицо. Ра... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

isamarai Залезаю в Сбербанк Бизнес Онлайн, а там у меня - ИП - значатся такие фразы: Моя организация, Упра... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

fbfb555 Самое страшное, когда под микрокредит в 10-20-30 тысяч рублей оформляется залог на квартиру или д... Кто занимает у «черных» кредиторов

isamarai Залезаю сейчас в личный кабинет МодульБанка, а там я вообще компания, хотя ОПФ - ИП.... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

ananasik-s В самом письме тоже непонятно: Вопрос: О применении ККТ организацией при получении денежных средс... Десять свежих разъяснений чиновников об онлайн-кассах

Старый ворчун Natali Kr, вы не переспорите тролля.В данном случае имеет место стандартный митяйский приём: на л... Бизнес РПЦ: на что живет Церковь

isamarai это вы не были никогда бизнесменом. Потому что видимо никогда не заполняли и подписывали документ... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

isamarai на один раз? как говорится, один раз не .... организация))))... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

isamarai А в КоАПе ИП - это не физ.лицо, а должностное, а некоторых случаях и как юр.лицо))) В некоторых з... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

Альтернатива Надеюсь начнут с того что сделают лифт в поликлинике, администрации, у Архитектора и просто троту... Увеличат штрафы для юрлиц за несоздание доступной среды для инвалидов

Над.К Понятие "магазин" не равнозначно организации. И как он называется и сколько у ИП магазинов, вообщ... Бизнесу запретят совмещение разных режимов налогообложения

Natali Kr Нет. я не обсуждаю вопрос противоправных действий и их обоснований. Для меня это вопрос веры сам... Бизнес РПЦ: на что живет Церковь

isamarai Есть у меня знакомые, которые живут в деревне, выращивают, конечно, какие-то растения, но в малых... Озвучен объем теневой экономики России

rorih Итак, 14 февраля 2018 Росприроднадзор выпустил письмо, из которого следует, что вентиляционная тр... Озвучен объем теневой экономики России