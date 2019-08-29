Десять свежих разъяснений чиновников об онлайн-кассах

Для удобства собрали разъяснения в таблицу.
|№
|Выводы чиновников
|Реквизиты писем
|1.
|ИП на патенте, оказывающий услуги химчистки, крашения и услуги прачечных, вправе работать без ККТ
|Письмо Минфина РФ от 02.08.2019 № 03-01-15/58443
|2.
|При зачете и возврате аванса организация обязана применять контрольно-кассовую технику
|Письмо Минфина РФ от 05.08.2019 № 03-01-15/58819
|3.
|При оплате товаров, работ, услуг подотчетным лицом расчет осуществляется между организациями. В этом случае продавец выдает (направляет) кассовый чек
|Письмо Минфина РФ от 05.08.2019 № 03-01-15/58816
|4.
|Если компания удерживает из зарплаты работников суммы оплаты реализуемых им товаров, работ, услуг, нужно применять ККТ
|Письмо Минфина РФ от 05.08.2019 № 03-01-15/58812
|5.
|При приеме от населения утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней, ИП вправе рассчитываться без ККТ
|Письмо Минфина РФ от 05.08.2019 № 03-01-15/58810
|6.
|ИП, не имеющий работников, с которыми заключены трудовые договоры, при оказании услуг вправе не применять ККТ до 01.07.2021
|Письмо Минфина РФ от 05.08.2019 № 03-01-15/58806
|7.
|При торговле непродовольственными товарами, которые определены в перечне (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р), на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для торговли, ИП обязаны применять ККТ
|Письмо Минфина РФ от 06.08.2019 № 03-01-15/59154
|8.
|При расчетах товариществами собственников недвижимости и потребительскими кооперативами за оказание услуг своим членам и приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги применять ККТ не требуется
|Письмо Минфина РФ от 06.08.2019 № 03-01-15/58997
|9.
|При получении денежных средств в безналичном порядке за услуги необходимо применять ККТ
|Письмо Минфина РФ от 06.08.2019 № 03-01-15/59162
|10.
|При расчетах с использованием электронных средств платежа за товар (работу, услугу) между покупателем и агентом у последнего возникает обязанность применять ККТ
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Письмо ФНС РФ от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2633