Подводные камни патентной системы: из опыта проверок

Важно каждому разобраться! Для многих ИП патентная система налогообложения — это просто заплатил налог наперед и думать ни о чем не нужно, бухгалтер не нужен, отчетность не нужна...

На самом деле очень много налоговых проверок с доначислением огромных налогов происходит именно по патентной системе налогообложения. В видео иду по налоговым и судебным спорам.

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