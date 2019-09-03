Подводные камни патентной системы: из опыта проверок

Все таки нормальных аргументов нет для оспаривания моего аргумента, только демагогия ))...
Кто то тут пел, что надо поменять ставку УСН, раз ЕНВД отменяют. Люди! Нас услышали! Поменяют...
Если у вас вызывают отторжение женщины из этого видео, поищите здесь же на Клерке видеоролики Бая...
Давно пора решить эту проблему. И не мотать нервы, мамочкам и работодателю. ...
Учителей более чем. Принимают по конкурсу. Школ в этом году в городе открыли 4 новых, из них 2 на...
Конечно же вы правы, надо постоянно думать и не "плодить нищету". Только потом не удивляйтесь, чт...
к нам обращались такие компании, у которых цены были повыше. свои цены оправдывали высшим качеств...
у меня складывается ощущение, что вы пишете комменты именно для этого))...
Надо не думать о достойном уровне жизни своих детей? Вырастут как трава, питаясь дождевой водой и...
Принцип, если ты хочешь, что бы тебя поняли, то надо с каждым общаться на его языке, вот именно з...
Иногда логикой и по искажённым кусочкам можно восстановить оригинал: "Настоящая история России - ...
ваши слова - как раз пример очередного навязанного стереотипа - "на что содержать", "детям все с...
Ну, в идеале меня бы устроила правда. Но как её вычислить, если все стороны пишут пропаганду и ло...
Вот чего-то подобного и ожидал )))))
Думаю все помнят слова Набиулиной что она поддерживает высокую процентную ставку чтобы бороться с...
Вспомнился мультик про Удава, Мартышку, Слона и Попугая. Там Удава меряли в разных единицах и, в ...
Так ищите порядочного производителя, не вижу проблем вообще. Возможно его продукция будет дороже....
Ну вообще то всё логично и удивляться не чему. Чем больше у человека отнимают в виде налогов, тем...
Чем то напоминает политику ВАЗа, когда жигули для иностранцев были лучшего качества и дешевле в 1...
во-первых, меня приглашали на многие бизнес предприятия и когда задавали вопрос "как минимизирова...
1 Ш у вас потому что школ не хватает и учителей начальных классов. Сколько их построили с 1989 го...
По этому в США налог с продаж.
А семью на что содержать? Или вы предлагаете нищету плодить лишь бы нация не вымерла? Вот пусть п...
Не пишите бреда. В нашем городе на ясли очереди на три года вперед. Даже среди льготников, котор...
Сказки иностранных писак вас стало быть устраивают. Можете почитать, что Вторую Мировую выиграли ...
Не хотите тратить время на приобретение, теряйте деньги на продажах. Все честно! )Вам лично жалов...
У нас в городе уже 1 "Ш"класс, это просто безумие. Людей как в термитнике. Город загажен. Рожают ...
На наценку влияют все участники рынка. Если не брать в счет тех, кто специально продает товары в ...
Ипотека под 7.6% в Сбербанке? Это ж где такая красота есть? и кем надо быть? топ-менеджером Сберб...
Полный бред! Задача аутсорсинговой компании обезопасить бизнес клиента, а не подставить его и себ...
Столько лет из телевизоры говорить, как это круто жить для себя, как хороша красивая беззаботная ...
А потому, что надо стимулировать рождение третьего и последующих детей. А не первых как додумалос...
Правдой будет только то, что напишут в зарубежных учебниках про российскую экономику. А сказки р...
я не буду кидать помидоры, попробую объяснитьРождение второго, третьего и последующих детей больш...
вчерашнее сообщение УФНС по Приморскому краю
Государство как стационарный бандит: https://www.lensmena.ru/2019/08/23-08-2019/...