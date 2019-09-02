Как описать опыт работы в резюме

Опыт работы — вот на что в первую очередь смотрит компания, когда подбирает сотрудника. Как описать свой трудовой путь так, чтобы заинтересовать работодателя?

Описание опыта работы должно быть максимально конкретным. Каждой новой компании в вашем послужном списке должна соответствовать отдельная строчка с указанием периода работы, названия фирмы, ее краткой характеристики, вашей должности, обязанностей и достижений.

Период работы в организации указывайте с точностью до месяца: это позволит менеджеру по персоналу точно оценить, сколько именно вы там проработали. «2014–2015» — такое датирование оставляет ряд вопросов. Если вы, к примеру, устроились в организацию в январе 2014-го, а уволились в декабре 2015-го, значит, вы проработали в компании почти два года, а если пришли в декабре 2014-го, а ушли в феврале 2015-го, то ваш опыт на последнем месте работы составляет лишь два месяца, — разница существенная. Не заставляйте рекрутера гадать: резюме с неточным указанием сроков работы скорее всего отправится в мусорную корзину.

Название организации следует писать полностью, не полагаясь на то, что ее сокращенное наименование всем знакомо. Как правило, рекрутинговые порталы предлагают сообщить краткую информацию об организации — ее местонахождении (достаточно указать город, в некоторых случаях — еще и страну), сфере деятельности, численности персонала и т. д. «ООО „Эдельвейс“. Реализация прохладительных напитков (офис в г. Тюмень). Численность персонала — 100 человек» — вполне приемлемый вариант для резюме.

Должность следует указывать четко и ясно — «менеджер по продажам», «главный бухгалтер», «медсестра». А вот писать общее наименование — «специалист», «менеджер», «сотрудник» — нерезультативно: уже из названия позиции должно быть понятно, чем именно вы занимались на предыдущих местах работы.

Соотносите описание обязанностей с целью резюме. Заполняя в резюме графу, которая называется «Должностные обязанности и достижения», не стоит слишком подробно излагать содержание своей работы — лучше сосредоточиться на главном. Исходите из того, на какую должность вы претендуете. Чтобы правильно расставить акценты, внимательно прочитайте объявление об интересующей вас вакансии и задумайтесь: что именно из вашего предыдущего опыта особенно важно для получения желаемой должности?

К примеру, соискателю, претендующему на должность менеджера по маркетингу, но не имеющему подтвержденного предыдущей должностью опыта работы, стоит подчеркнуть, что он имеет отношение к маркетингу: если вы занимались заказом сувенирной продукции или, например, помогали организовывать промомероприятия, все это нужно отразить в списке обязанностей. Претендуете на руководящую позицию? Уделите особое внимание своему организаторскому опыту.

Если в своей работе вы использовали специальные инструменты, технологии, программное обеспечение, обязательно назовите их: не исключено, что именно это будет вашим конкурентным преимуществом. «Проектирование деталей и узлов с помощью системы NX»; «Расчет заработной платы сотрудников в программе 1С»; «Разработка интерфейса сайтов в Axure» — подобные строки, без сомнения, украсят резюме.

Особое внимание —Избегайте размытых фраз и формулировок вроде: «большой опыт»; «повышение эффективности работы отдела»; «налаживание контактов со СМИ» и т. д. Помните, что при описании своих достижений вы должны руководствоваться правилом: чем конкретнее, тем лучше. Называйте цифры, приводите реальные примеры ваших инициатив. «Рост уровня продаж компании на 40% в год»; «Повышение цитируемости ньюсмейкеров компании в 3 раза» — достаточно всего несколько подобных пунктов, чтобы ваше резюме выгодно выделялось на фоне сотен других.

Если в резюме указано несколько мест работы, а список обязанностей и достижений практически совпадает, такое CV едва ли заинтересует рекрутера, ведь кандидат не демонстрирует никакого профессионального развития. Но на каждом из ваших мест работы наверняка были свои достижения! И даже если они кажутся вам небольшими, о них стоит рассказать.

Если в ходе работы в какой-то компании вас повысили, обязательно отразите это в резюме. Для этого добавьте новое место работы, введите прежнее название компании и в соответствующих графах укажите название новой должности, период работы и список изменившихся обязанностей и достижений.

Избегайте сокращений и неточностей. Название учебного заведения, места работы, перечисление обязанностей, достижений — все это пишите развернуто. Если же ваше резюме пестрит аббревиатурами, работодатель, вероятнее всего, не станет гадать, что скрывается за непонятными для него буквами.

Ни в коем случае не указывайте в своем резюме недостоверную информацию! Не стоит придумывать несуществующих мест работы, обязанностей и навыков. Едва ли таким образом вам удастся устроиться на работу своей мечты: опытный рекрутер легко вычислит обман, а первые же дни в компании сделают его очевидным. Лучше сосредоточьтесь на грамотном изложении своего реального опыта и правильной расстановке акцентов.