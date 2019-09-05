Сколько ошибок может натворить аутсорсер у ООО на УСН 6%, которому меньше года?

Часто при выборе бухгалтера директор делает ставку на величину компании-аутсорсера и на раскрученный бренд. Что-то типа «Жираф большой, ему видней»....

В последнее время к нам что-то зачастили жертвы этих самых «жирафов» — видимо с высоты своего роста бухгалтеру тяжело вникать в дела малого бизнеса. Или просто не до того?

Да, мы считаем, что хаять работу предыдущего бухгалтера — неэтично. У каждого бухгалтера в базе можно найти мелкие «косяки» или «неточности» — идеальный бухучет бывает только в книжках и нефункционирующих ООО.

В живом, работающем предприятии всегда есть, что улучшить с точки зрения бухучета. К тому же закон иногда допускает разные варианты, давая проявиться «привычкам и вкусам» бухгалтера. Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, как недешевая услуга федерального игрока на рынке бухобслуживания обошлась клиенту в 400 000р. недоимок, штрафов и пеней.

ООО на УСН доходы 6% открылось в августе 2018 года и сразу же подключилось на бух. обслуживание к крупному аутсорсеру, платило довольно внушительные деньги. В мае 2019 года директор ООО пришел в к нам. Мы были просто в шоке от состояния учета и того, сколько ошибок нашли по результатам проведенного нами аудита:

Неправильный учет расчетов с физ.лицами, работавшими по договору ГПХ — взносы начислялись 1-му человеку из 4-х, НДФЛ платили не всегда и не по всем, иногда сумма налога выплачивалась без удержания из оплаты. Отчеты СЗВ-М, РСВ и 6-НДФЛ необходимо было пересдать. В итоге было доплачено налогов и взносов, включая пени, — 390 тыс. руб.

Не внесен в систему исполнительный лист для удержания алиментов, хотя директор все предоставлял. Директор сам рассчитывал и платил алименты со своей личной карты

Неверно оформлялись платежи по налогам, вследствие чего было написано несколько писем на уточнение платежа — в недрах налоговой «зависло» 20 тыс. руб.

Не подтвержден ОКВЭД на 2019 год, сроки упущены. Теперь у компании тариф на травматизм вместо 0,2% стоит 1,3%, ориентировочная переплата взносов за год — 12 тыс. руб.

Не внесены валютные счета, не велся учет валютных операций.

Много незакрытых позиций по поставщикам — не отражены расходы предприятия, не сходятся акты сверки с поставщиками.

По итогам 2018 года в бухгалтерской отчетности был ошибочно отражен убыток 1,3 млн руб., при этом были выплачены дивиденды 1,8 млн в 2018 году и 4,1 млн в 1 квартале 2019 г. Убыток — это ущерб деловой репутации компании на весь следующий год. А выплата дивидендов при убытке неправомерна.

Неправильно обработаны банковские операции — списания по карте (подотчет) отражены как оплата поставщику — банку. В результате директор не имел достоверной информации о накопленной задолженности по подотчету и продолжал тратить деньги компании без оглядки.

Налог на УСН уплачен минимальный, в то время как сумма налога в 5 раз выше. Компании грозят пени и штрафы за недоплаченный налог.

Дивиденды — НДФЛ был уплачен не по всем выплатам, расчет не всегда верный. По итогам 2018 года клиент попал на дополнительные налоги на 238 тыс рублей.

Не оформлены авансовые отчеты на чеки, которые предоставлял директор. Не всегда оформлялись командировки. В результате директору не выплачивались официально суточные и расходы на проезд и гостиницы

Вывод — если доверили свою бухгалтерию крупному аутсорсеру, не факт, что все будет в порядке. Не терпите долго, если есть тревожные звонки, попросите кого-нибудь все перепроверить, ведь крайним перед ФНС все равно останетесь вы... Это как в той песне : «Пусть Жираф был не прав, но виновен не Жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: — Жираф большой — ему видней!»