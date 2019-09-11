Как учитывать товар, купленный при УСН, а оплаченный уже при ОСНО

Задолженность перед поставщиком за приобретенные и реализованные, но не оплаченные товары при УСН можно признать в декларации по налогу на прибыль в качестве внереализационных расходов в первый месяц применения ОСНО.

Согласно статье 246.25 НК РФ в составе расходов признаются расходы на приобретение в период применения упрощенной системы налогообложения товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые не были оплачены (частично оплачены) налогоплательщиком до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления, если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ.

Правила перехода, обозначенные в статье 346.25 НК РФ , не имеют ограничений по поводу того, какие упрощенцы («доходы», «доходы-расходы») могут их применять. Делаем вывод, что правила применяются ко всем упрощенцам, которые переходят на ОСНО.

Важно отметить, что расходы на приобретение товаров признаются по мере реализации таких товаров (пп.2 п.1 ст.346.17 НК РФ, пп.3 п.1 ст.268 НК РФ). В рассматриваемой ситуации товары были реализованы, и расходы по ним не подходят под пп.2, п.1 ст.346.25 НК РФ и их нельзя признать в качестве расходов по обычным видам деятельности.

При этом задолженность перед поставщиком за приобретенные товары можно учесть в качестве внереализационных расходов на первый месяц после перехода на ОСНО. В декларации на прибыль необходимо отразить сумму задолженности по товарам, которые были приобретены и реализованы, но не оплачены в период применения УСН, по строке 301 «Убытки прошлых лет» (пп.1 п.2 ст.265 НК РФ).

Вывод: задолженность перед поставщиком за приобретенные и реализованные, но не оплаченные товары при УСН можно признать в декларации по налогу на прибыль в качестве внереализационных расходов в первый месяц применения ОСНО.