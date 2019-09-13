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Заявление на льготу по имущественным налогам для пенсионеров: образец заполнения

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Пенсионеры имеют право на налоговые льготы по налогу на имущество и земельному налогу, а в некоторых регионах страны могут быть и льготы по транспортному налогу.

Налоговая инспекция должна сама учитывать льготы при расчете налогов. Однако не всегда у неё есть нужная информация. Поэтому иногда приходится подавать заявление. А только что вы вышедшим на пенсию владельцам недвижимости стоит это сделать заранее, не дожидаясь неверного расчета налога.

Но в заявлении надо указать номер документа, дающего право на льготу, а пенсионные удостоверения теперь не выдают. Что же делать?

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Ответ дала Федеральная налоговая служба, которая в письме № БС-4-21/17328@ от 29.08.2019 рекомендовала указывать данные извещения о назначении пенсии, выдаваемые ПФР. На самом деле этот документ называется Справка и выглядит вот так.

И ничего, что такую справку можно получать многократно и у неё будут разные номера и даты. Вы указываете данные той справки, которая на момент заполнения заявления была у вас на руках. Для надежности копию справки можно приложить к заявлению, но вы не обязаны это делать.

Предлагаем вам образец заполнения заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц по форме КНД-1150063. Бланк и Порядок заполнения заявления можно найти тут

Образец заявления на льготу по имущественным налогам для пенсионеров

Скачать образец.

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