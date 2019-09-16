Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса смертельной

Пустующие торговые центры по всей стране, массовая безработица, повышение цен — это лишь часть тех негативных последствий, к которым может привести отмена ЕНВД.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов направлял обращение к властям с просьбой сохранить ЕНВД или хотя бы модернизировать другие спецрежимы, чтобы у бизнеса была приемлемая альтернатива.

Партия Роста провела мониторинг этого вопроса, подключив к мероприятию свои региональные отделения.

Руководители региональных отделений партии Приморья, Мурманска, Крыма, Ленинградской, Калининградской и Курганской областей, Чеченской Республики и Республики Калмыкия обозначили свою позицию в связи с отменой ЕНВД.

Многострадальный малый бизнес От Владивостока до Калининграда Просит — дайте выжить. ЕНВД отменять не надо!

Дайджест мнений бизнеса на местах опубликован на сайте партии.

Что думают об отмене ЕНВД в регионах — расскажем.

Малый бизнес и так еле живой

Отмена ЕНВД в условиях сложной экономической обстановки в стране станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию.

А между тем, например, в Чечне подавляющее большинство небольших компаний и ИП применяет именно ЕНВД (розничная торговля, общепит, бытовые услуги, услуги по ремонту и техобслуживания автотранспорта). При этом доля малого бизнеса Чеченской Республики составляет 53% от общего числа зарегистрированных там коммерческих предприятий и ИП.

Гибель малого бизнеса может привести к существенному росту цен и, как следствие, к ухудшению экономического и социального положения жителей.

В Мурманске малый бизнес вообще вымирает, и если пока живой, то только за счет некоторого послабления в налогах.

«Мы не говорим о развитии, мы говорим о выживании малого бизнеса. При отмене ЕНВД закроется большинство предприятий малого бизнеса», — отметил руководитель Мурманского отделения партии Николай Пальченко.

Возможна безработица

Существенное преимущество системы ЕНВД в том, что небольшие компании, даже скорее микропредприятия со штатом до 10 человек имеют возможность заниматься торговлей, оказывать услуги и при этом оставаться конкурентоспособными по отношения к крупным организациям. Зачастую качество товаров и услуг в этих небольших магазинах намного выше, чем в крупных сетевых. Все это достигалось возможностью максимально упростить подсчет налогов микропредприятий, сэкономив на штатной единице бухгалтере, а так же низкой налоговой нагрузке.

«Зачем создавать дополнительные трудности, с переходом на другие системы налогообложения? Любому опытному бухгалтеру известно, что каждый переход несет много нюансов, о которых не будет консультировать налоговая инспекция, но, тем не менее, за которые можно получить штраф», — отметила глава регионального отделения партии в Курганской области Светлана Хаврюк.

В настоящее время микропредприятия дают рабочие места, а в случае если налоговая нагрузка будет непосильной, нас ожидает ликвидация компаний и огромная безработица.

Кроме того, микропредприятия чаще всего арендуют небольшие площади, с арендных платежей также платятся налоги. Представим, что в один миг все ИП (небольшие магазинчики, прачечные, веткабинеты) закрылись. Чем займут пустующие магазины и торговые центры?

Вероятный итог такой реформы: массовая безработица, падение сбора налогов, падение уровня обслуживания, и разумеется повышение цен (за которое придется заплатить всем) вот что нас ждет в 2021 году.

«Это не первая инициатива Минфина, которая дала обратный результат. На сей раз нам», — заявляет Светлана Хаврюк.

Потери местного бюджета

При отмене ЕНВД, который идет в местный бюджет, существует вероятность возникновения дефицита муниципального бюджета и его стабильного наполнения. В случае перехода малого и среднего бизнеса на ОСНО, 100 % НДС будет уходить в федеральный бюджет, а налог на прибыль делится пропорционально: часть средств остается в региональном бюджете, а часть отчисляется в федеральный. Очевидно, что в первую очередь пострадает муниципалитет.

Другие режимы — это сложно и дорого

Из-за отмены ЕНВД усложнится исчисление налогов, заполнения форм отчетности. Необходимо будет привлекать к учету дополнительных специалистов.

Еще одним негативным пунктом станет увеличение в абсолютных числах размера уплачиваемых налогов. «Считаем отмену ЕНВД нецелесообразным и противоречащим целям и задачам национальных проектов, в том числе проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — заявил руководитель отделения партии в Ленинградской области Дмитрий Панов.

Напомним, недавно было опубликовано исследование о последствиях отмены ЕНВД. Авторы доклада, снабженного соответствующими расчетами и подкрепленного иллюстрациями, делают вывод: ЕНВД надо сохранить хотя бы до 2024 года. Отмена вмененки невыгодна как бизнесу, так и бюджету.