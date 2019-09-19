Недвижимость: пора учесть изменения в законе о кадастровой деятельности

Что случилось?

В чем суть документа?

Поправками упрощён порядок проведения комплексных кадастровых работ, определены особенности проведения таких работ для отдельных категорий земельных участков, например, занятых объектами (территориями) общего пользования. Установлен порядок выявления самовольного занятия земельных участков, а также порядок уточнения границ земельных участков, площадь которых не соответствует указанной в ЕГРН. Сократился срок для возражений относительно границ земельного участка.

Кроме того, выполнять кадастровые работы для собственных нужд юрлица теперь могут его сотрудники на основании трудового договора. Также поправками установлено, что в случае проведения комплексных кадастровых работ полномочия инженера можно проверить.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки направлены на приведение положений Законов «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Новшества позволят повысить эффективность проведения комплексных кадастровых работ, управления территориями, сократить количество земельных споров и защитить права собственников.

Когда не нужно проводить кадастровые работы?

Расширен перечень объектов, в отношении которых комплексные кадастровые работы не выполняются. В него добавлены земельные участки:

являющиеся предметом договора об освоении или комплексном освоении территории для строительства стандартного жилья;

находящиеся в границах территории, в отношении которой владельцами земли или недвижимости заключен договор о комплексном развитии;

находящиеся на территории, в отношении которой орган местного самоуправления принял решение о комплексном развитии.

Каким образом юрлицам можно проводить кадастровые работы для собственных нужд?

Благодаря поправкам кадастрового инженера теперь можно оформить в штат юрлица по трудовому договору. Для компаний это удобно, поскольку не нужно каждый раз заключать с кадастровым инженером договор подряда.

Какие новые полномочия появились у правообладателей недвижимости?

Обладатели прав на недвижимость, в отношении которой выполняются комплексные кадастровые работы, могут проверить полномочия кадастрового инженера. Последний обязан представить необходимые документы по требованию правообладателей.

Какие документы обязан предоставить кадастровый инженер?

Инженер, проводящий комплексные кадастровые работы, обязан по требованию правообладателя представить ему:

заверенную юрлицом или ИП копию государственного или муниципального контракта на выполнение этих работ;

справку с места работы о том, что инженер — это работник юрлица, с которым заключён указанный контракт, либо документ, подтверждающий, что сведения об ИП внесены в ЕГРИП, или копию такого документа;

документ, удостоверяющий личность инженера.

В каких случаях и как можно оформить самовольно занятую землю?

Если во время проведения комплексных кадастровых работ выясняется, что гражданин использует большую площадь, чем по документам, он может оформить эти излишки земли. «Прирезка» земли может произойти не только в результате захвата ничейных земель, прилегающих к границам участка, но и в результате ошибок в разметке границ, которые ранее происходили достаточно часто по причине использования приборов с высоким показателем погрешности (без спутниковой привязки). Теперь в случае выявления излишков, владелец участка может просто документально оформить право собственности на лишние квадратные метры, тогда как ранее нередко хозяев заставляли переносить заборы и коммуникации или даже производить демонтаж построек, оказавшихся целиком либо частично за границей участка.

Итоги кадастровых работ позволят местным органам власти сократить количество земельных споров и обеспечить справедливое налогообложение.

Как изменились сроки подачи возражений по границам земельного участка?

Заинтересованное лицо может подать в согласительную комиссию письменные возражения в течение 35 календарных дней со дня проведения первого заседания (ранее этот срок исчислялся в рабочих днях). Другой вариант — обратиться в период со дня опубликования извещения о проведении заседания до дня его проведения (как и раньше). Правило применяется в отношении границ земельных участков: