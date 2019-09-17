Заявление компании о льготах по транспортному и земельному налогам: форма

Что случилось?

Зарегистрирован в Минюсте России 10.09.2019.

В связи с чем появился Приказ?

Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ с 2021 года отменяется обязанность организаций сдавать декларации по транспортному и земельному налогам. Налоги будет рассчитывать налоговая инспекция на основании имеющихся у неё данных о зарегистрированных на организацию автомобилях и земельных участках.

В связи с этим с налогового периода 2020 года будет действовать заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам для организаций. Чтобы сообщить о льготах по этим налогам, организациям нужно будет направить в инспекцию специальное заявление.

В чём суть документа?

ФНС утвердила специальную форму заявления, с помощью которого организации будут сообщать о льготах по транспортному и земельному налогам. Также определён порядок заполнения заявления и его электронный формат.

Из чего состоит форма заявления?

В состав формы заявления включаются титульный лист и по одному разделу для каждого из налогов. В этих разделах указывается информация о заявленной налоговой льготе. В приложении приведены коды налоговых льгот.

Что нужно указывать в разделе по транспортному налогу?

Для льгот по транспортному налогу нужно указать:

вид транспортного средства, его марку (модель) и госномер;

срок предоставления льготы;

сведения о подтверждающих льготу документах;

код льготы и реквизиты регионального закона.

В приложении к порядку заполнения заявления указано всего 4 кода: один для льготы по международному договору и три для региональных льгот (освобождение от уплаты, пониженная ставка и снижение самой суммы налога).

Какие сведения указывать в разделе по земельному налогу?

Заявляя о льготе по земельному налогу, нужно указать:

кадастровый номер участка;

срок предоставления льготы и её код;

сведения о муниципальном акте, который устанавливает льготу;

информацию о подтверждающих льготу документах.

Коды льгот также приведены в приложении к порядку заполнения заявления.

В какие сроки ФСС осуществляет приём документов?

Приём документов, поступивших в ФСС на личном приёме, осуществляется в день их поступления. Приём поступивших в ФСС документов вне зависимости от способа их предоставления осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём их поступления. Приём документов, поступивших в выходной или нерабочий праздничный день, осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.

Когда Приказ вступает в силу?

Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.