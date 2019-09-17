Заявление компании о льготах по транспортному и земельному налогам: форма

Что случилось?ФНС России выпустила Приказ от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@ «Об утверждении формы заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу, порядка ее заполнения и формата представления указанного заявления в электронной форме».
Зарегистрирован в Минюсте России 10.09.2019.
В связи с чем появился Приказ?Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ с 2021 года отменяется обязанность организаций сдавать декларации по транспортному и земельному налогам. Налоги будет рассчитывать налоговая инспекция на основании имеющихся у неё данных о зарегистрированных на организацию автомобилях и земельных участках.
В связи с этим с налогового периода 2020 года будет действовать заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам для организаций. Чтобы сообщить о льготах по этим налогам, организациям нужно будет направить в инспекцию специальное заявление.
В чём суть документа?ФНС утвердила специальную форму заявления, с помощью которого организации будут сообщать о льготах по транспортному и земельному налогам. Также определён порядок заполнения заявления и его электронный формат.
Из чего состоит форма заявления?В состав формы заявления включаются титульный лист и по одному разделу для каждого из налогов. В этих разделах указывается информация о заявленной налоговой льготе. В приложении приведены коды налоговых льгот.
Что нужно указывать в разделе по транспортному налогу?Для льгот по транспортному налогу нужно указать:
- вид транспортного средства, его марку (модель) и госномер;
- срок предоставления льготы;
- сведения о подтверждающих льготу документах;
- код льготы и реквизиты регионального закона.
Какие сведения указывать в разделе по земельному налогу?Заявляя о льготе по земельному налогу, нужно указать:
- кадастровый номер участка;
- срок предоставления льготы и её код;
- сведения о муниципальном акте, который устанавливает льготу;
- информацию о подтверждающих льготу документах.