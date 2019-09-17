Как отвечать на требования налоговиков пояснить убытки при УСН

Предположим, ваша организация находится на упрощенке (доход-расход, 15%). На начальном этапе деятельности вы терпите убытки или минимально выходите в доход. Проходит год, и после сдачи декларации по УСН за отчетный период к вам приходит требование из налоговой с просьбой дать пояснения по израсходованным средствам или скорректировать декларацию в сторону увеличения налога. Налоговая имеет доступ к выписке банка и поэтому видит оборот, который прошел за отчетный период. А вы поставили в расход действительные сделки по приобретению товаров или услуг, которые используете в дальнейшей деятельности.

Что хочет от вас налоговая?

Правомерно отраженный расход, который вы можете подтвердить документально, нужно учесть и показать в КУДИР в полном объеме. Но так как он уменьшает доход, налоговая обязана проверить правомерность этого отражения и запросить документы и пояснения.

Ведь если она не обнаружит подтверждения и обоснования расхода, то заставит вас платить налог в бюджет. Поэтому требование приходит почти в 90% случаев, кому-то раньше, кому-то позже. Главное — обратить внимание на срок проведения такой проверки. Это камеральная проверка без выезда налоговой к вам в офис, поэтому должна пройти в срок до 3-х месяцев после сдачи отчета.

Если срок со стороны налоговой соблюден, то нужно проходить проверку. В течение 5 рабочих дней вам необходимо скорректировать отчет или предоставить документы и пояснения.

Алгоритм прохождения такой проверки достаточно простой:

Для начала убедитесь, что у вас имеется вся первичная документация по сделкам, которые вы поставили в расход. Если это расчеты с поставщиками, то обязательно наличие договоров, актов, счетов, счетов-фактур, ТОРГ-12 по каждому расчету. Если это выдача сотруднику в подотчет, — то присутствие чеков, квитанций, ПКО в подтверждение выданной сумму до копейки должно быть. Не забудьте, что снятие наличных с корпоративной карты налоговая тоже видит. Сумма убытка и произведенного расхода и документы должны соответствовать указанному в требовании и цифрам по расходу в сданном отчете. Если по п.1 все в порядке, то корректировать декларацию в сторону увеличения налога не нужно. На требование достаточно будет предоставить документы за отчетный год и пояснить письмом, что убыток заявлен правомерно. Предоставить документы можете через ЭДО (Контур, СБИС, СТЭК), отправить почтой России ценным письмом с описью, а также лично отвезти копии документов с сопроводительным письмом в налоговую. Если в доходе налоговая видит сумму взносов личных средств для покрытия расходов, то в доход ее учитывать не нужно. Тогда в требовании вас попросят обосновать поступления. В ответ на него предоставьте квитанции, ПКО банка о взносе собственных средств и убедитесь, что в выписке указано такое назначение платежа: «Взнос собственных средств». Если нет, то письмом в банк уточните это назначение. В налоговую отправьте копии платежных поручений с верным назначением и пояснения, что это не доход. Если убыток в декларации отражается уже в течение нескольких лет деятельности организации, то можно опасаться выездной проверки, в этом случае вам будет необходимо привести в порядок не только первичную документацию, но и учредительную, кадровую внутреннюю, а также бухгалтерский учет в программе. Период проверки увеличиться до 3 лет. Именно за последние 3 года деятельности нужно привести все в порядок. Если отсутствуют документы по расходам, то даже в ответ на такое требование придется корректировать отчет и убирать неподтвержденные расходы, даже если по ним были оплаты, а документов нет. Когда документы оформлены не должным образом: например, отсутствуют подписи, печати, не полный комплект документов. Налоговая при проверке обязательно уберет эти сделки из расхода и начислит налог, не тратьте время. В требовании может быть запрос на предоставление Книги доходов и расходов за отчетный период, который под проверкой. Если у вас ведется качественный бухгалтерский учет, то предоставить ее не составит сложности. Но иногда он отсутствует, в этом случае скачайте бланк актуальной формы в любом сервисе или поисковике и заполните ее вручную. Отразите доходы слева, расходы справа. Они идут нарастающим итогом, т.е. в 4 квартале будут цифры за весь год в конце. Проверить можно, сверив заполненные цифры с данными отраженными в уже сданном отчете. Доходы и расходы должны быть отражены в соответствии с выпиской банка. На титульном листе заполните полностью реквизиты вашей организации, расчётный счет и адрес с индексом обязательно, не пропускайте ни одного поля. КУДИР датируется завершением отчетного периода, это внутренний документ отражения вашей деятельности за год. Она должна быть прошита и пронумерована, с обратной стороны присутствует наклейка за подписью директора и печатью организации. В налоговую по требованию нужно предоставить копию этого документа, прошивать копию не нужно. Или можно предоставить скан вариант по каналам ЭДО.

Пример прохождения камеральной проверки по УСН без выезда за год:

Организация ИП зарегистрирована в июле 2017 года. За 2017 и 2018 годы в отчетности по УСН, предоставленной в налоговую, отражены убытки. За 2018 г. сумма 561 050 руб. При этом по выписке банка поступления на расчетный счет составили за 2018 г. 616 250 руб. В декларации за 2018 г. отражен доход в сумме 61 080 руб. Налоговая прислала требование, в котором просит в течение 5 рабочих дней предоставить пояснения с копиями подтверждающих документов (копию КУДИР за 2018 г.) или внести исправления в декларацию.

ИП высылает письмо в налоговую, прилагая все перечисленные документы. Исправлений в отчет не вносит:

В ответ на требование No_______ от _________ сообщаю, что в Декларации по УСН за 2018г., предоставленной мной в налоговый орган, данные по стр.210-213 (сумма полученных доходов) отражены корректно, поступления денежных средств на расчетный счет, кроме отраженных в декларации в указанных строках, не являются доходом от предпринимательской деятельности, а являются взносами собственных средств физического лица на счет для покрытия расходов. Убыток от деятельности за 2018 г. составил 561 050 руб. По платежному поручению No________ от_______ сообщаю об уточнении назначения платежа, отправленного в письменном виде в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ввиду того, что внес собственные средства для покрытия закупа расходных материалов.

В подтверждение прилагаю документы: