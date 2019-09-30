Распространенные требования налоговой: авансы по налогу на прибыль

Что хотят налоговики и что им отвечать?

Ваше ООО работает уже несколько лет на общем режиме налогообложения, обороты растут, а вместе с ними чистая прибыль и налог на прибыль. Вы стараетесь сократить расходы на налог, ваш бухгалтер усиленно пытается уменьшить прибыль в отчете, а тем временем налоговая присылает вам требование, в котором просит скорректировать отчет за предыдущий квартал сразу после его отправки.

По какой причине налоговая требует корректировку?

Обычно в тексте такого Требования о предоставлении пояснений звучит: «Исправить ошибки, предоставить пояснения по Разделу 1.2 Декларации по налогу на прибыль за No кв. отчетного года. Это прямое указание налоговой на то, что вы не отразили авансы по налогу на прибыль за указанный отчетный период. При ответе на данное требование обязательно предоставление скорректированной Декларации по НП в течение 5 рабочих дней. По данному требованию никаких документов предоставлять не нужно.

Алгоритм ответа на требование по авансам НП следующий:

Проверьте правомерность требования. Авансы по налогу на прибыль начисляются в Декларации в Разделе 1.2. и отражаются в Листе 02 по строке 290=300 310. Если ваша выручка в квартал в этом отчетном периоде превысила 15 млн.руб. Так, если это годовой отчет, а он отражает начисления нарастающим итогом и выручка в нем более 60 млн.руб. то вы обязаны начислить и оплатить авансы. Авансы вы должны начислять уже с того квартала, в котором произошло превышение лимита по выручке в 15 млн.руб. Если же у вас отсутствует это превышение, то налоговая выставила требование неправомерно. В остальных случаях нет оснований заявлять о неправомерности требования (практика суда и НК РФ ст. 46,47,49,286). Если бухгалтерский и налоговый учет ведется в автоматической программе: 1С любой версии или в интернет-сервисе: Мое дело, Контур-бухгалтерия и т.п., то в Декларации по НП авансы в раздел 2 должны отразиться автоматически после закрытия периода и выполнения всех регламентных операций и заполнения строк 290, 300, 310. Эти строки вы должны заполнить вручную. Автоматическое заполнение по ним не предусмотрено из-за того, что некоторые налогоплательщики принимают решение самостоятельно начислять и уплачивать авансы по налогу на прибыль. Таким правом обладаете и вы. Но обязательства такого в законе нет. Проверьте закрытие месяцев, проведение документов в правильной последовательности и наличие всех регламентных операций за отчетный период в учете. Переформируйте Декларацию, заполните строку 290, она равна сумме стр.300 и стр.310, обратитесь в Раздел 1.2. Декларации, нажмите кнопку «Заполнить Раздел 1.2. по данным Декларации», убедитесь, что строки 001 и 010 в нем предварительно заполнены. Тогда появятся суммы ежемесячных авансовых платежей. Если данные не выходят автоматически, то скорее всего это уже технические ошибки в программе или некорректные настройки, проверьте их правильность. Бывает такое, что учет в автоматической программе отсутствует и Декларация по налогу на прибыль заполняется на бланке вручную, в этом случае Раздел 1.2. вам придется заполнить самостоятельно, разделить суммы по строке 290, 300, 310 на три месяца равными долями и внести эти доли в строки 120-140 Раздела 1.2. и строки 220-240 по уровню бюджета соответственно. Скорректированный отчет в автоматической программе можно отправить любым привычным для вас способом без пояснений и ответа на требование, налоговая загрузит данные в базу после принятия отчета и обязательства по требованию будут исчерпаны сами собой. Кроме обязательств по оплате начисленных авансов, которые возникают у вас сразу после принятия отчета и по сроку их надлежит произвести 3 раза до 28-го числа каждого месяца после квартала после начисления. Даже если скорректировали вы отчет позже, то придется оплатить и в этой ситуации налоговая вам предъявит первый платеж как недоимку и начислит по нему пени.

Это лишь техническая недоработка вашей бухгалтерии, однако всегда ли авансы не начислены по вине бухгалтера? И как бывает в практике, а не в учете?

В последнее время все чаще слышу о проблеме, которая возникает у бизнеса с длинным циклом сделки, например, у строительных компаний. У них начало стройки может быть в начале года, по факту зависит от погодных условий и финансовых вложений.

Весь цикл сделки может идти до года. Финансирование происходит в начале, а расчет заказчика происходит только по факту сдачи объекта аж через три квартала.

Так, выручка ООО СК «СтройКом» в 4 квартале 2018 г. составил 68 млн. По декларации по Налогу на прибыль они отразили и начислили авансы с учетом всех расходов в сумме 68289 руб.

Только в первом квартале к концу уже вышел убыток, поскольку началась новая стройка и производился закуп материалов для нее. Платить авансы по прибыли было уже не с чего. Поскольку чистую прибыль вложили в новый объект.

Налоговая выставила требование о неуплате и задолженности по авансовым платежам по Налогу на прибыль в 1 квартале 2019 г. Практика судов и Налоговый кодекс говорит, что правда на ее стороне. В этом случае, если ваш бизнес имеет длинный цикл сделки, то начислять и уплатить авансовые платежи вы обязаны вне зависимости, есть ли у вас на это денежные средства. Заранее оставьте деньги на оплату авансов на весь 1 квартал 2019. Убыток, в который вы вышли потом, налоговой уже не интересен, конечно, вы можете воспользоваться правом по итогу отчетного периода на возмещение налогов из бюджета, если имеете на то законное основание.