Если посредник на УСН действует от своего имени: счета-фактуры и отчетность

Налогоплательщики, применяющие УСНО, по общему правилу освобождены от обязанностей плательщиков НДС. Участие «упрощенцев» в посреднических сделках (когда продавец и покупатель применяют общий режим налогообложения) обязывает их оформлять счета-фактуры с выделением косвенного налога. Порядок их оформления в этом случае имеет некоторые особенности. Кроме того, у посредников-«упрощенцев» возникает обязанность вести налоговый регистр — журнал учета счетов-фактур.

Гражданским законодательством определено три вида посреднических сделок: поручение (гл. 49), комиссия (гл. 51) и агентирование (гл. 52). Каждая из них имеет характерные особенности.

Поручение — поверенный (посредник) совершает определенные юридические действия от имени и за счет доверителя (заказчика). Все права и обязанности по сделке, совершенной посредником, действующим на основании доверенности, возникают у заказчика (ст. 971 ГК РФ).

Комиссия — комиссионер (посредник) обязуется по поручению комитента (заказчика) совершить за вознаграждение одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Права и обязанности по сделке возникают у посредника (ст. 990 ГК РФ).

Агентирование — агент (посредник) обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала (заказчика) юридические и иные действия либо от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. В первом случае права и обязанности по сделке возникают у посредника, во втором — у заказчика (ст. 1005 ГК РФ).

Между тем во всех указанных сделках есть и общее правило: посредник всегда действует за счет заказчика. Это означает, что посредник либо вовсе не участвует в расчетах по сделке, либо денежные средства проходят через него (его расчетный счет) транзитом. Данный факт, несомненно, оказывает влияние на исчисление НДС.

Если посредник применяет УСНО

«Упрощенцы» не признаются плательщиками НДС (п. 2 ст. 346.11 НК РФ), поэтому в общем случае они не обязаны выставлять покупателям счета-фактуры. Но подобная обязанность у них появляется в ситуациях, когда они участвуют в сделках в качестве посредников. Хотя и в этом случае они по-прежнему не обязаны выставлять заказчикам счета-фактуры на свое вознаграждение.

Посредник приобретает товары (работы, услуги) для заказчика от своего имени

В такой ситуации посредник, применяющий УСНО, обязан выполнить следующие действия.

1. Перевыставить заказчику счет-фактуру, полученный от продавца товаров (работ, услуг). Это следует из п. 1 Правил, в котором прямо сказано, что посредник, приобретающий товары (работы, услуги) от своего имени для заказчика, самостоятельно выставляет тому счет-фактуру. Поскольку каких-либо исключений для посредников-«упрощенцев» в данном пункте не сделано, они должны выставить заказчикам счета-фактуры в общем порядке с учетом особенностей, предусмотренных указанными правилами.

Обратите внимание Правило о пятидневном сроке выставления счетов-фактур, утвержденное п. 3 ст. 168 НК РФ, в рассматриваемой ситуации не применяется. На этот момент обратил внимание Минфин в Письме от 18.11.2015 №-03-07-11/66733.

Показатели табличной части перевыставленного счета-фактуры дублируются посредником из счета-фактуры, полученного от продавца. А шапка счета-фактуры должна быть оформлена посредником с учетом следующих нюансов.

№-и наименование строки Порядок заполнения Основание 1 «Номер и дата» Посредник присваивает счету-фактуре номер в соответствии со своей системой регистрации в хронологическом порядке. Дата дублируется из счета-фактуры, полученного от продавца Подпункт «а» п. 1 Правил, Письмо Минфина России от 18.11.2015 № 03-07-11/66733 2 «Сведения о продавце» В строках 2 (наименование), 2а (адрес) и 2б (ИНН/КПП) посредник должен указать сведения не о себе, а о продавце товаров (работ, услуг) Подпункты «в», «г», «д» п. 1 Правил 3 «Сведение о грузоотправителе» Эти сведения переносятся из счета-фактуры, полученного от продавца* Подпункты «е», «ж» п. 1 Правил 4 «Сведения о грузополучателе» 5 «Сведения о платежном документе» Данная строка заполняется в том случае, если продавцу был перечислен аванс или он был получен посредником от заказчика. В ней указываются, соответственно, номера и даты платежек на перечисление аванса от посредника продавцу и от заказчика посреднику Подпункт «з» п. 1 Правил 6 «Сведения о покупателе» В строках 6 (наименование), 6а (адрес) и 6б (ИНН/КПП) приводятся сведения о заказчике Подпункты «и» — «л» п. 1 Правил

Эти строки не заполняются (в них ставятся прочерки) при оформлении счета-фактуры на работы, услуги или выплаченный аванс.

Факт выставления посредником-«упрощенцем» счета-фактуры в адрес заказчика не приводит к возникновению у посредника обязанности уплачивать в бюджет НДС по товарам (работам, услугам), реализуемым продавцом (см. также Письмо Минфина России от 01.08.2019 №-03-07-09/57945).

2. Согласно пп. «а» п. 11 Правил передать заказчику заверенную копию полученного от продавца счета-фактуры.

3. Зарегистрировать счета-фактуры (полученный от продавца и перевыставленный заказчику) в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Обязанность посредников вести данный журнал определена п. 3.1 ст. 169 НК РФ, а также пп. «а» п. 7 и пп. «а» п. 11 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Для отражения сведений о посреднической деятельности в журнале учета счетов-фактур отведены специальные графы (10 — 12).

Обратите внимание Если посредник покупает товары (работы, услуги) от имени заказчика, ему не нужно перевыставлять счета-фактуры от продавцов. В этом случае продавцы их выставят напрямую заказчикам (см. Письмо Минфина России от 22.10.2013 № 03-07-14/44201).

4. Представить в ИФНС по месту своего учета отчетность по НДС:

если посредник является налоговым агентом по НДС — декларацию по НДС в электронной форме (в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом), в которой отражены сведения только о посреднической деятельности (п. 5.1 ст. 174 НК РФ);

если посредник не является налоговым агентом по НДС — журнал учета счетов-фактур в электронной форме в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).

Посредник реализует товары (работы, услуги) заказчика

от своего имени

В такой ситуации посредник, применяющий УСНО, обязан выполнить следующие действия.

1. В силу п. 3.1 ст. 169 НК РФ оформить и выставить покупателю счет-фактуру на реализуемые товары (работы, услуги) заказчика (см. также Письмо Минфина России от 27.06.2016 № 03-07-11/37290).

При составлении счета-фактуры посредник должен присвоить ему номер в соответствии со своей системой регистрации в хронологическом порядке (пп. «а» п. 1 Правил). Каких-либо особенностей для оформления счетов-фактур в данной ситуации Правилами не предусмотрено, поэтому в сведениях о продавце (в строках 2 (наименование), 2а (адрес) и 2б (ИНН/КПП)) следует указать сведения о самом себе.

Выставить покупателю счет-фактуру нужно в срок, определенный п. 3 ст. 168 НК РФ: в течение пяти дней с даты отгрузки товаров (работ, услуг) или со дня получения аванса.

Факт выставления посредником-«упрощенцем» счета-фактуры в адрес покупателя не приводит к возникновению у посредника обязанности уплачивать в бюджет НДС по реализованным товарам (работам, услугам) заказчика (см. Письмо Минфина России от 28.04.2010 № 03-11-11/123).

2. Передать заказчику копию выставленного покупателю счета-фактуры на реализуемые товары (работы, услуги). Заказчик в свою очередь на основании этих данных составит счет-фактуру на имя посредника (пп. «и» — «л» п. 1, пп. «а» п. 2 Правил).

3. Зарегистрировать счета-фактуры (полученный от заказчика и выставленный покупателю) в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 3.1 ст. 169 НК РФ, пп. «а» п. 7 и пп. «а» п. 11 Правил ведения журнала учета счетов-фактур).

Для отражения сведений о посреднической деятельности в журнале учета счетов-фактур отведены специальные графы (10 — 12).

4. Представить в ИФНС по месту своего учета отчетность по НДС:

если посредник является налоговым агентом по НДС — декларацию по НДС в электронной форме (в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом), в которой отражены сведения только о посреднической деятельности (п. 5.1 ст. 174 НК РФ);

если посредник не является налоговым агентом по НДС — журнал учета счетов-фактур в электронной форме в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).

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Посредники, применяющие УСНО, при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах заказчика на основе посреднических договоров, предусматривающих приобретение и (или) реализацию товаров (работ, услуг) от имени посредника, обязаны оформлять счета-фактуры в отношении указанной деятельности, вести журнал учета счетов-фактур и представлять его в налоговый орган (если посредник не является налоговым агентом). Вести книгу покупок и книгу продаж они не обязаны.

В заключение добавим, что продавец и покупатель могут в письменном виде оформить соглашение о невыставлении счетов-фактур, если покупатель не является плательщиком НДС (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Как указано в Письме Минфина России от 31.10.2016 № 03-11-11/63683, при наличии соглашения посредник вправе не вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.