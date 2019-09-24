Кнопочные кассы скоро уйдут с рынка

Почти всем владельцам бизнеса нужно использовать контрольно-кассовую технику — иначе штраф до полной потери выручки. По данным ФНС, уже сегодня в России зарегистрировано порядка 2,6 млн онлайн-касс. Но далеко не все из них прослужат бизнесу долгую службу — некоторые изделия уйдут на покой в ближайшие годы. Почему это произойдет — Клерк.ру разбирался вместе с экспертами.

Кто сегодня лидирует на рынке

Сегодня рынок онлайн-касс поделен между тремя основными типами аппаратов. Согласно данным участников рынка онлайн-касс примерно 24% занимают дорогие фискальные регистраторы (ФР). В основном их использует крупный ритейл — они имеют большой ресурс, высокую скорость работу, автоотрезчик и пр. Но для работы с ФР придется дополнительно покупать и устанавливать управляющее устройство: планшет, смартфон, ноутбук или ПК. Еще 11% приходится на дешевые модели фискальных регистраторов — с маленьким объемом и медленной скоростью работы, их используют владельцы мелких точек.

Смарт-кассы (кассы с сенсорным экраном) сегодня заняли лидирующие позиции на рынке — около 35% торговых точек России сегодня используют их. Их доля с прошлого года увеличилась на 24%. Они просты в эксплуатации, имеют обширный функционал, легко обновляются.

Доля кнопочных (автономных) касс составляет 30% от общего числа устройств на рынке. Это простые аппараты, соответствующие 54 ФЗ, но ограниченные по функционалу и негибкие в плане ПО. Эксперты уверены что уже сейчас доля автономок будет постепенно снижаться, пока они полность не выйдут из обихода.

«Лет через 5-7 мы уже скорее всего уже не заметим в магазинах кнопочные кассы, — убежден Сергей Музыкантов, владелец продукта для автоматизации магазинов LiteBox. — Сегодня даже владельцы микро-бизнеса начинают понимать, что за низкой стоимостью автономки кроются затраты на ее эксплуатацию и масса ограничений, с которыми придется разбираться постоянно. Те, кто хочет заниматься бизнесом, и кому есть с чем сравнить — в жизни не выберут для себя кнопочный аппарат».

Что не так с кнопочными кассами по мнению экспертов?

Закон о маркировке товаров и другие нововведения

Закон об обязательной маркировке товаров вступил в силу 1 января 2019 года. Уже сегодня производители в обязательном порядке маркируют табачные изделия и обувь. Совсем скоро маркироваться будет молочная продукция, кресла-коляски, большинство видов одежды, парфюмерия, лекарства, шины и еще некоторые группы товаров, а к 2024 году, по словам чиновников, маркироваться будут все товары, включая продукты питания.

Кнопочные кассы не имеют универсального функционала для работы с маркированным товаром. Для того, чтобы такая касса могла передавать код маркировки в чек и в ОФД, ей потребуется перепрошивка силами технических специалистов. Под каждый новый этап маркировки потребуется новое обновление. Помимо сканеров к таким кассам нужно будет подключать еще и ПК — без дополнительных устройств предприниматель не сможет осуществлять продажу и приемку маркированных товаров. Для малого бизнеса, который реализует маркированные товары, вызов технического специалиста, покупка нового оборудования может ударить по бюджету. Особенно, если речь идет сразу о нескольких точках.

«После вступления в силу закона о маркировке табака к нам стали чаще приходить владельцы автономок, — рассказал Максим Исаев, директор компании „Облачный ритейл“ (бренд МТС Касса). — Когда они покупали кнопочные аппараты они не предполагали, что бизнес ждут изменения, к которым их кассы будут не готовы. Обновление наших смарт-терминалов под каждый этап маркировки происходит автоматически и бесплатно. Многие из таких предпринимателей воспользовались нашим арендным предложением за 2300 руб в месяц. Не все были готовы купить новую кассу с подключением».

Производители других марок смарт-терминалов также обновляют свои аппараты под новые законы маркировки дистанционно — без вызова специалистов, поэтому смарт-кассы в результате обходятся пользователям значительно дешевле.

То же касается и других изменений законов в сфере торговли, будь то смена ФФД, НДС, новые коды в чеке — кнопочные кассы «со крипом» подстраиваются под новые изменения и часто требуют подключения дополнительного оборудования. Кроме того, с 2021 года по закону в чеках обязательно нужно будет указывать наименование товара — такое нововведение будет распространяться на все категории торговли. Загружать наименования владельцам кнопочных касс нужно будет вручную. Если ассортимент небольшой и меняется редко — проблем не будет. Но если товаров много и они постоянно меняются — использование автономных касс становится нецелесообразным. Также стоит помнить про ограничение памяти у таких аппаратов — стоимость кнопочных кассы варьируется в зависимости от объема памяти.

Скорость обслуживания

Скорость обслуживания покупателей часто становится ключевым фактором успешной торговли. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать кнопочные кассы в точках с высокой проходимостью или там, где важна лояльность клиентов.

«Чтобы продать несколько товаров с помощью автономки, кассир должен либо отсканировать штрихкод товара сканером, либо ввести цифровые наименования с клавиатуры. Наверное все знают сколько времени проходит покапродавщица водит пальчиком по листку с кодами и ищет нужный товар, — отмечает директор сервисного центра „ВсемКасса“ Михаил Рожков. — Ограничения автономной кассы касаются еще и работы с весами — она не может соотнести вес и стоимость товара. То есть нужно отдельно взвешивать товар, затем подсчитывать итоговую стоимость и вносить в чек. Поэтому, конечно, если точка клиента связана с высокой проходимостью или весовым товаром я не рекомендую автономку».

Автоматизация торговли

Даже в самом мелком розничном бизнесе растет интерес к цифровым сервисам, которые могут облегчить работу владельцам и сотрудникам точек. В их числе товароучетная система — программа, которая помогает вести учет товаров, видеть полную статистику продаж, рейтинг товаров, быстро проводить инвентаризацию, автоматизировать работу с поставщиками, ценообразованием и пр. К сожалению, автономные онлайн-кассы технически не способны работать с таким сервисом. Зато отлично справляются ФР и смарт-кассы. Грамотное использование товароучетной системы по мнению Максима Исаева способствует увеличению прибыли бизнеса на 15-20%. Это еще один «камень в огород» автономных онлайн-касс.

По его мнению, как только взаимодействие с онлайн-кассами станет привычным, бизнесмены начнут устанавливать еще больше сервисов и программ, которые будут упрощать работу и помогать увеличивать прибыль.