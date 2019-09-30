Когда выгоднее взять отпуск

На сколько дней в году можно уйти в оплачиваемый отпуск?Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. По решению работодателя и в соответствии с ТК РФ и федеральными законами работнику может устанавливаться дополнительный отпуск. Отпуск может делиться на части, но одна из этих частей не может быть меньше 14 дней.
Я только устроился на работу. Могу ли я взять отпуск?В обычном порядке вы можете уйти в отпуск через полгода после выхода на новую работу. На практике работодатели часто идут навстречу, если у сотрудника уже давно куплены билеты, забронированы гостиницы и т. д.
Когда я получу свои отпускные?Обычно крайний срок, когда работодатель должен выплатить работнику отпускные, — не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
Как высчитываются отпускные?Исходя из среднедневного заработка за отчетный период. Обычно это год, а если вы отработали меньше, то высчитывают исходя из отработанного периода.
Теперь самое интересное — формула:
Когда же выгоднее уйти в отпуск?Наиболее финансово выгодным становится месяц, в котором большее количество рабочих дней, т. к. отпускные выплаты приближаются к заработной плате. Также выгоднее брать как можно больше отпускных дней за раз с захватом выходных. Отпускные за выходные платят, а зарплату нет.
Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май, январь), то по деньгам это будет менее выгодно — каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных дней.