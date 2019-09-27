Новое мошенничество: ваши данные включают в чужие 2-НДФЛ

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Левые организации используют в своей отчетности ваши данные

В личном кабинете налогоплательщика на nalog.ru, также в личном кабинете на Госуслугах можно проверить свои отчисления: НДФЛ, увидеть платежи в пенсионный фонд, наконец-то убедиться, что по вам работодатель отчитался.

С удивлением обнаружила в личном кабинете налогоплательщика, что за прошлый год какая-то контора подала на меня справку 2-НДФЛ, якобы с выигрыша почти 100 тр. Это вообще что? Ольга Клименто

Иногда случается: какие-то левые конторы подают на вас сведения, что вы у них получали доход. В ситуации автора вопроса — это выигрыш. Года три назад моей знакомой также пришлось столкнуться с подобным вопросом. Когда она просматривала свои пенсионные накопления, увидела странную организацию, в которой она на протяжении нескольких месяцев как бы получала заработную плату — 100 000 рублей в месяц. Сначала были мысли, что просто ошибка, и в ближайшее время данные будут исправлены, но по настоящий момент все без изменений.

Как поступить, когда вы узнали, что, используя ваши данные, кто-то сдал отчетность?

Во-первых, вспомните, где вы оставляли свои паспортные данные.

Во-вторых, вы знаете название и ИНН организации, использовавшую ваши персональные данные. Следовательно, не составит труда найти их номер телефона и уточнить у первоисточника, как так получилось, что вашими данными разбрасываются налево и направо:

«Свяжитесь с этой организацией, они обязаны предоставить более подробную информацию» (Лола Брянцева).

В-третьих, можно подключить тяжелую артиллерию в лице налоговиков:

«Напишите в налоговую, что не было такого дохода от этой организации, они камералку у них проведут, потом вам ответят», — советует Лола.

В-четвертых, если организация позволила себе так некорректно поступить с вами, то почему бы и вам не ответить тем же:

«И правда, на основании НДФЛ в суд с иском о невыплате» (Олег Иванов).

И в-пятых, почаще проверяйте свои отчисления, может вы уже счастливый обладатель миллионов, а не в курсе!

Если заработная плата в конверте, то можно ли рассчитывать на отпускные?

В силу специфики профессии бухгалтер, даже если он штатный сотрудник, может кроме своей основной работы брать дополнительные подработки на стороне.

Может случиться, что у бухгалтера может быть и одна единственная работа, но на ней он не будет оформлен официально. Для регионов это частая практика.

Бухгалтер добровольно соглашается на конвертную заработную плату, имея здесь свой плюс — НДФЛ. Налог на доходы физических лиц многих подкупает, когда работодатель озвучивает, что в черную оплата будет столько-то, а если официально, то минус 13%. За свою практику встречала случаи, когда работодатель пытался и страховые взносы переложить на работника.

Случилась такая ситуация — веду бухучет в нескольких фирмах, в одной из них неофициально. Ранее вела эту фирму, работая в консалтинговой компании, затем уволилась и уже год, как работаем напрямую, без посредников. Единственный бухгалтер, с 2015 г. В августе ушла в очередной отпуск, как обычно. Зарплату за июль тоже получила как обычно. За август директор перечисляет деньги на карту, тут же звонит и говорит — я забыл, что ты была в отпуске, я за него платить не хочу. Либо возвращай часть обратно, либо учитываем при расчете следующего месяца. Напомню, что я единственный бухгалтер, веду фирму с самого начала и в отпуск ходила всегда без проблем, зарплата была полная, предыдущий отпуск был в феврале и вопросов по оплате не возникало. Я сказала ему о несогласии с таким решением — с чего бы вдруг, если 4 года было по-другому? Он настаивает на своем. Завтра будем разговаривать лично. Как бы вы поступили в такой ситуации? Я свое решение уже приняла, хочу услышать ваше мнение.

Как я говорю в подобных ситуациях: договариваться надо на берегу, т.е. до начала работы оговорить все пункты, т.к. сослаться на Трудовой кодекс в дальнейшем вряд ли получится.

Самый распространенный камень преткновения — отпускные.

Далее — это больничный, когда сотрудник не работает, соответственно 99,9 %, что работодатель не захочет оплатить это время.

Работа в январе и мае — сколько же здесь споров, вплоть до того, что сотрудник забирает свои вещи и уходит. Половину января и часть мая мы не работаем, вот здесь работодатели становятся в позу, что хоть ты и прекрасный сотрудник, но работаешь неофициально и с чего это тебе полный оклад, если ты отработал чуть ли не в два раза меньше, чем стандартно?

Мнение коллег разошлось. Самое распространенное — без трудового договора трактовать условия работы можно двояко:

«Поскольку зарплата неофициальная и договора никакого нет, то каждый может трактовать как ему угодно. Я бы тоже настаивала на оплате» (Ольга Вербинская).

Настя настаивает, что бухгалтер должна свои права отстаивать и не давать работодателю никак поблажек:

«Я так один раз согласилась, ни к чему хорошему это не привело. Человек решил, это норма. Поэтому если финансовая ситуация позволяет, лучше сразу обозначить свою позицию, но быть готовой уйти. Если нет, то согласиться и незамедлительно искать альтернативу» (Настя Лихова).

Наталья наоборот придерживается другой точки зрения:

«Работать не по ТК и требовать гарантий ТК — вам самим не смешно вот? Вы выбрали свой вариант и требовать соблюдения ТК вы никакого морального права не имеете. Но меня тут не поддержат. Люди лицемерят: сами законы не соблюдают, но требуют соблюдения от других».

Как вы считаете, кто прав при работе в чёрную: бухгалтер, требующий отпускные или директор, нежелающий их платить?

Как бухгалтеру не уронить свою компетентность в глазах директора?

Работая бухгалтером, надо всегда совершенствовать свои знания. С нашим изменчивым законодательством бухгалтеру, чтобы быть востребованным, приходится все время обучаться. Кто-то занимается самообразованием, сейчас можно найти море информации, курсов, семинаров, вебинаров. Для кого-то важно в итоге образования получить подтверждение своих знаний в виде документа.

Кто уже прошел обучение на «Клерке», знают, что его Центр обучения предлагает обучение всегда по самым актуальным тема. Совсем свеженький курс, так скажем с пылу с жару, стартует 10 октября:

«Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: как прокачать свои юридические навыки».

Юлия задалась вопросом: всё ли должен знать бухгалтер? И как выйти из неловкой ситуации, когда руководитель задает вопрос, но ты не можешь сразу ответь? Как сказать, что тебе надо какое-то время, чтобы вникнуть в суть вопроса и посмотреть по нему нормативку.

Коллеги, сориентируйте, чем в настоящее время отличается главный бухгалтер от налогового консультанта?

Есть фирмы, где без погружения в нормативку с места не сдвинешься. Каждый чих — проблема. А есть такие, где несколько лет с закрытыми глазами ведёшь.

И вот хозяева первых на мои «надо подумать» недоумевают, «Что ж ты не знаешь-то ничего?». Нет, я уверена, что бух на основных средствах мгновенно в курсе, как рассчитать налог, если кадастровая стоимость изменилась в течении года. Но мне надо такие моменты уточнять. Или, что иностранные представительства с 2017 года должны иметь решение головного офиса о передаче полномочий по расчету зарплаты. Ну, это не совсем стандартные операции. Вот есть такие, кто это знает априори потому, что стаж 20 лет? Как донести до руководства, что бух не может знать всё. Я считаю, он должен уметь узнать и иметь опыт, чтобы не пропустить момент когда надо напрячься? Но должностная инструкция неумолима. Как Вы с этим живёте? — Юлия Петрик

Екатерина, работая налоговым консультантом, делится своим опытом:

«Я налоговый консультант и ни разу не бухгалтер, т.к. по образованию я юрист и вообще налоги не считаю, а только консультирую. Считаю, что всегда нужно брать время на обдумывание, за исключением каких-то очевидных вопросов. Если спрашивающий неправильно на это реагирует, это его проблема. Человек в принципе не обязан все знать, тем более в этой сфере, где все так быстро меняется. Меня умиляют люди, планирующие многомиллионные сделки и считающие что ответы на вопросы должны даваться на раз-два».

Все коллеги единогласно сошлись во мнении, что нет ничего непрофессионального и зазорного, если требуется время на ответ:

«Я если 100% уверена, говорю — вот так и так, если хоть чуточку сомневаюсь или знаю, что есть разные точки зрения — говорю „я почитаю и отвечу“)) и согласна, все знать невозможно!)

п.с. и если не знаю совсем — тоже говорю „мне надо посмотреть“» (Алла Высокова).

«Я всегда говорю — я уточню один момент и отвечу. Но обожаю своего директора за то, что все вопросы он шлёт в почту и в телеграмм» (Елена Якунина).

Посоветуйте, что делать бухгалтеру, когда в ответе он не уверен, но и произвести впечатление некомпетентного специалиста тоже не хочется?