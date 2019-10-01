Как уволиться на расстоянии

Случаются ситуации, когда нужно уволиться дистанционно, то есть, без явки в офис работодателя. Например, если человек ушел в отпуск, в том числе, в декретный, уехал в другую страну, и там к нему пришло озарение, что живет он неправильно, трудится за копейки, и вообще нужно все менять. Или он просто трудится вахтовым методом.

Как происходит дистанционное увольнение — читайте в статье.

Как осуществляется процесс расторжения трудового договора

Согласно нормам ТК РФ, в частности, ст. 80 ТК РФ, процедура реализуется так:

работник подает заявление;

начальник знакомиться с документом;

далее, руководитель издает приказ;

сотруднику начисляются причитающиеся средства;

работнику выдают деньги и документы.

Но в рассматриваемом случае есть один очень существенный нюанс: сотрудник и начальник находятся на определенном расстоянии. Они не могут встретиться, обменяться документами, работник не может тут же получить наличные заработанные деньги.

При всем этом уволиться на расстоянии, согласно действующему законодательству можно. Знайте об этом!

Как составить и подать заявление

Это наиважнейший вопрос в теме. Если заявление об увольнении по собственному желанию будет подано неправильно, то вся процедура может затянуться. Либо же уход с работы может не состояться вовсе.

Про форму документа: здесь все стандартно. Образца, разработанного каким-либо государственным органом, не существует. Но практика сложилась так, что в документе указывают:

данные работника и работодателя;

просьбу расторгнуть договор по инициативе сотрудника, подающего заявления;

число, с которой работник желает оставить занимаемую должность;

дату подачи заявления.

Под текстом документа сотрудник ставит свою подпись.

Дополнительно: работнику, если он хочет так же дистанционно получить трудовую книжку, необходимо выразить свое согласие на отправку таким способом документов. Иначе работодатель не сможет выслать бумаги.

Нужно просто написать: «Прошу направить трудовую книжку и все необходимые документы почтой по адресу...».

Но намного важнее то, как отправляется заявление. Обычно, на ум приходит несколько вариантов:

По почте. Через интернет. Через представителя.

Внимание: отправлять заявление об увольнении по электронной почте можно только в том случае, если у сотрудника есть цифровая подпись (ЭЦП).

Направление заявления по почте — старый и проверенный способ. Главное, чтобы к письму прилагалось уведомление и опись вложения.

Представителю, который желает подать заявление об увольнении третьего лица, должна быть выдана доверенность. Не обязательно, но желательно, чтобы она была подписана нотариусом.

Плюсы и минусы дистанционного увольнения

Способ имеет как преимущества, так и недостатки. Начнем с минусов:

Руководитель компании может своевременно не получить документ. Все прекрасно знают, как у нас работает почта. Не будет заявления — не уволят. Это ясно. Начальник может затянуть процесс увольнения приняв все меры, чтобы не получить письмо. Согласно ст. 80 ТК РФ, работник должен уведомить о своем увольнении начальство за две недели до даты оставления должности. Таким образом, к 14 дням отработки добавляется еще и то время, на протяжении которого будет идти письмо.

Плюс, по сути, один. Но он существенный: не нужно встречаться с работодателем, ехать в офис, тратить время, деньги, а, иногда, еще и нервы.

Нужна ли отработка при дистанционном увольнении

Выше было указано, что ст. 80 требует подавать заявление заранее — за 14 дней до предполагаемой даты увольнения. Но в той же статье идет речь о случаях, когда расторжение трудового договора может произойти день в день. Например:

выход на пенсию;

поступление в учебное заведение;

переезд в другую местность и т. д.

Таким образом, в некоторых случаях работника обязаны уволить сразу.

Действия работодателя

Если руководитель организации получил письмо с заявлением об увольнении, ему нужно разобраться, имеет ли право сотрудник уйти из организации без отработки. Если такое право у работника есть, то начальник должен:

издать приказ об увольнении;

сделать соответствующую запись в трудовой книжке;

определить сумму денег, причитающуюся работнику, перевести средства на карту или отложить наличные.

Согласно ст. 140 ТК РФ, если человек в день увольнения не присутствовал на рабочем месте, то деньги ему должны выплатить, не позднее дня, следующего за днем обращения сотрудника за этими средствами.

Если зарплата выдается в организации наличными средствами, что сейчас редкость, то есть хороший вариант: работник в заявлении об увольнении должен попросить перечислить деньги на банковский счет, указать реквизиты. Работодатель эту просьбу обязан исполнить.

Еще раз про самые важные моменты:

Трудовая книжка дожидается работника, если он не дал согласия на её пересылку почтой. Либо, если за ней не пришел представитель уволенного. Работодателю нужно сообщить бывшему сотруднику, что документы готовы к выдаче — написать соответствующее письмо. Если расчет в организации осуществляется по карте, то деньги переводятся работнику в день увольнения. Если зарплата выдается наличными, то купюры лежат и дожидаются, когда сотрудник за ними придет. Забрать деньги может представитель, если в выданной ему доверенности есть такое полномочие. Уволенный может указать банковские реквизиты, по которым можно перевести средства.

Об увольнении удаленного сотрудника

В век интернета масса работников занимается чем-либо дистанционно. То есть, не ходит в офис. Работает дома или где-то еще. Например, в коворкинг-центре.

Честно говоря, не так много дистанционных работников оформляется официально. Расторжения трудового договора не происходит, потому что документа в природе не существует.

Если же отношения оформлены полностью официально, то все происходит так, как описано выше. Например, заявление по почте, издание приказа, деньги на карту, трудовая книжка почтой.

Видео про дистанционных работников