Как уволиться на расстоянии

Случаются ситуации, когда нужно уволиться дистанционно, то есть, без явки в офис работодателя. Например, если человек ушел в отпуск, в том числе, в декретный, уехал в другую страну, и там к нему пришло озарение, что живет он неправильно, трудится за копейки, и вообще нужно все менять. Или он просто трудится вахтовым методом.
Как происходит дистанционное увольнение — читайте в статье.
Как осуществляется процесс расторжения трудового договораСогласно нормам ТК РФ, в частности, ст. 80 ТК РФ, процедура реализуется так:
- работник подает заявление;
- начальник знакомиться с документом;
- далее, руководитель издает приказ;
- сотруднику начисляются причитающиеся средства;
- работнику выдают деньги и документы.
При всем этом уволиться на расстоянии, согласно действующему законодательству можно. Знайте об этом!
Как составить и подать заявлениеЭто наиважнейший вопрос в теме. Если заявление об увольнении по собственному желанию будет подано неправильно, то вся процедура может затянуться. Либо же уход с работы может не состояться вовсе.
Про форму документа: здесь все стандартно. Образца, разработанного каким-либо государственным органом, не существует. Но практика сложилась так, что в документе указывают:
- данные работника и работодателя;
- просьбу расторгнуть договор по инициативе сотрудника, подающего заявления;
- число, с которой работник желает оставить занимаемую должность;
- дату подачи заявления.
Дополнительно: работнику, если он хочет так же дистанционно получить трудовую книжку, необходимо выразить свое согласие на отправку таким способом документов. Иначе работодатель не сможет выслать бумаги.Нужно просто написать: «Прошу направить трудовую книжку и все необходимые документы почтой по адресу...».
Но намного важнее то, как отправляется заявление. Обычно, на ум приходит несколько вариантов:
- По почте.
- Через интернет.
- Через представителя.
Внимание: отправлять заявление об увольнении по электронной почте можно только в том случае, если у сотрудника есть цифровая подпись (ЭЦП).Направление заявления по почте — старый и проверенный способ. Главное, чтобы к письму прилагалось уведомление и опись вложения.
Представителю, который желает подать заявление об увольнении третьего лица, должна быть выдана доверенность. Не обязательно, но желательно, чтобы она была подписана нотариусом.
Плюсы и минусы дистанционного увольненияСпособ имеет как преимущества, так и недостатки. Начнем с минусов:
- Руководитель компании может своевременно не получить документ. Все прекрасно знают, как у нас работает почта. Не будет заявления — не уволят. Это ясно.
- Начальник может затянуть процесс увольнения приняв все меры, чтобы не получить письмо.
- Согласно ст. 80 ТК РФ, работник должен уведомить о своем увольнении начальство за две недели до даты оставления должности. Таким образом, к 14 дням отработки добавляется еще и то время, на протяжении которого будет идти письмо.
Нужна ли отработка при дистанционном увольненииВыше было указано, что ст. 80 требует подавать заявление заранее — за 14 дней до предполагаемой даты увольнения. Но в той же статье идет речь о случаях, когда расторжение трудового договора может произойти день в день. Например:
- выход на пенсию;
- поступление в учебное заведение;
- переезд в другую местность и т. д.
Действия работодателяЕсли руководитель организации получил письмо с заявлением об увольнении, ему нужно разобраться, имеет ли право сотрудник уйти из организации без отработки. Если такое право у работника есть, то начальник должен:
- издать приказ об увольнении;
- сделать соответствующую запись в трудовой книжке;
- определить сумму денег, причитающуюся работнику, перевести средства на карту или отложить наличные.
Если зарплата выдается в организации наличными средствами, что сейчас редкость, то есть хороший вариант: работник в заявлении об увольнении должен попросить перечислить деньги на банковский счет, указать реквизиты. Работодатель эту просьбу обязан исполнить.
Еще раз про самые важные моменты:
- Трудовая книжка дожидается работника, если он не дал согласия на её пересылку почтой. Либо, если за ней не пришел представитель уволенного. Работодателю нужно сообщить бывшему сотруднику, что документы готовы к выдаче — написать соответствующее письмо.
- Если расчет в организации осуществляется по карте, то деньги переводятся работнику в день увольнения. Если зарплата выдается наличными, то купюры лежат и дожидаются, когда сотрудник за ними придет. Забрать деньги может представитель, если в выданной ему доверенности есть такое полномочие. Уволенный может указать банковские реквизиты, по которым можно перевести средства.
Об увольнении удаленного сотрудникаВ век интернета масса работников занимается чем-либо дистанционно. То есть, не ходит в офис. Работает дома или где-то еще. Например, в коворкинг-центре.
Честно говоря, не так много дистанционных работников оформляется официально. Расторжения трудового договора не происходит, потому что документа в природе не существует.Если же отношения оформлены полностью официально, то все происходит так, как описано выше. Например, заявление по почте, издание приказа, деньги на карту, трудовая книжка почтой.