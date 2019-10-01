Куда можно потратить деньги со счета ООО

Иногда можно оплатить со счета компании новый айфон, а потом подарить его любимой дочке. Или купить кофемашину жене на день рождения. Или канцтовары к началу нового учебного года приобрести. Или... НЕЛЬЗЯ?

Читайте в нашей статье, на что можно тратить деньги ООО, чтобы не было вопросов со стороны налоговой.

На что можно тратить деньги ООО

Вся деятельность ООО по закону направлена на получение прибыли, а все деньги компании — это деньги именно компании, а не директора, поэтому все расходы ООО необходимо обосновать. Есть такие траты, которые тяжело приурочить к бизнесу, но полно и других — которые легко объяснить.

Пример. Павел — владелец пиццерии, которая оформлена как ООО. Если Павел покупает с расчетного счета компании кроватку и коляску для своего новорожденного сына, то при проверке налоговой Павел вряд ли сможет объяснить, для чего пиццерии нужны эти товары. А вот если Павел будет закупать стульчики для маленьких посетителей, которые приходят вместе с родителями, — это расходы логичные и к ним претензий не возникнет.

Куда потратить деньги ООО с расчетного счета

Итак, все, что покупается со счета компании, должно идти на благо компании. Какие расходы можно объяснить:

Техника в офис или для магазина — здесь может быть все что угодно: от нового ноутбука до кофеварки. Эти расходы всегда возникают при работе офиса или магазина. Новые стол и стулья в столовую зону офиса, массажное кресло для отдыха персонала, снегоуборочная машина, чтобы убирать территорию. Все, что может быть связано с обеспечением деятельности ООО, можно оплатить деньгами компании.

— здесь может быть все что угодно: от нового ноутбука до кофеварки. Эти расходы всегда возникают при работе офиса или магазина. Новые стол и стулья в столовую зону офиса, массажное кресло для отдыха персонала, снегоуборочная машина, чтобы убирать территорию. Все, что может быть связано с обеспечением деятельности ООО, можно оплатить деньгами компании. Автомобиль — и не только грузовой, чтобы развозить товары покупателям, или спецтехника для работы. Автомобиль может быть нужен директору, торговым представителям, менеджерам, работающим на выезде. Покупка автомобиля для ООО — часто встречающая ситуация и о ней мы рассказываем здесь.

— и не только грузовой, чтобы развозить товары покупателям, или спецтехника для работы. Автомобиль может быть нужен директору, торговым представителям, менеджерам, работающим на выезде. Покупка автомобиля для ООО — часто встречающая ситуация и о ней мы рассказываем здесь. Представительские расходы — обеды с потенциальными партнерами, организация мероприятия для привлечения клиентов. Сюда можно приурочить многие траты, но главное — обязательно составить приказ и отчет по представительским расходам.

— обеды с потенциальными партнерами, организация мероприятия для привлечения клиентов. Сюда можно приурочить многие траты, но главное — обязательно составить приказ и отчет по представительским расходам. Смартфоны, канцтовары, навигаторы всегда нужны для функционирования бизнеса и поэтому купить телефон на ООО, к примеру, — обычное дело.

Все покупки должны сопровождаться документами — накладными, чеками.

Как делать нельзя

Будет не логичным, если:

Детская студия лепки приобретет для своих нужд асфальтоукладчик;

Бухгалтерская компания закупит 1000 погонных метров ткани для пошива штор;

Агентство грузоперевозок оплатит с расчетного счета услуги дизайнера одежды.

Мы можем долго приводить примеры, главное — помнить о том, что расходы нужно обосновать.

Поездки за счет компании

Оплатить со счета ООО туристическую путевку директору и его семье можно, но с ее стоимости следует исчислять и удерживать НДФЛ. Для директора, который является сотрудником компании, это сделать не составит труда. Нужно просто удержать сумму налога из ближайшей выплаты зарплаты. А вот на членов его семьи нужно будет подавать в налоговую справку 2-НДФЛ о невозможности удержания налога. К тому же со стоимости путевки директора нужно уплатить страховые взносы (а вот со стоимости путевок членам семьи — нет).

Если же директор едет не в туристическую поездку, а на семинар для развития бизнеса или обучение, то это уже не его доходы, а командировка. И в такой ситуации можно оплатить расходы со счета ООО, оформив необходимые документы — договор на обучение, приказ о направлении работника и т.д.

Почему это выгодно

Почти все, что покупается за счет компании, уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и УСН. Иногда такие траты можно полностью включить в состав прочих расходов, а иногда — частично. Например, сумму представительских расходов можно включить в расходы при подсчете налога на прибыль в размере 4% от суммы фонда оплаты труда, а вот расходы на новый ноутбук включаются полностью. Но даже если что-то из покупок не будет уменьшать налог на прибыль или УСН, в любом случае выгоднее купить это со счета компании, чем платить налоги взносы с зарплаты директора.

Последствия неправильной траты денег

Расходуя деньги компании на свои нужды, вы рискуете получить начисления на потраченные суммы НДФЛ (13%) и страховых взносов (30%). Эти начисления сделает налоговая инспекция, если будет проверять ООО и решит, что расходы не обоснованы. Поэтому тратьте деньги компании с умом.

Итоги

Чтобы учредителю забрать прибыль ООО, можно оплачивать что-то для директора с расчетного счета. Но нужно знать, как эти покупки объяснить налоговой при проверке. Эти расходы должны идти на пользу компании, чтобы у инспекторов не возникало претензий. Если же траты ООО не обоснованы, то компания рискует получить доначисления налогов и взносов с таких расходов, потому что для налоговой они будут считаться доходом директора.