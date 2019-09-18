Купить машину на ООО: плюсы и минусы

Не знаете, как забрать свои деньги из ООО? Как насчет нового автомобиля? А заодно и налог на прибыль уменьшите, НДС к вычету примите, расходы на бензин, ТО, мойку будете оплачивать за счет компании. Конечно, если машина будет использоваться для предпринимательской деятельности. Все плюсы и минусы от покупки машины на ООО читайте в статье.

Почему стоит покупать авто на ООО

Представьте, что у вас, директора ООО, есть на расчетном счете 1 млн рублей, который вы решили потратить на новый автомобиль. Если вы хотите купить его как физическое лицо, то сначала нужно снять эти деньги или перевести их себе на счет. Это можно сделать, если выплатить себе зарплату или дивиденды. Но при выплате зарплаты вы обязаны удержать НДФЛ (13%) и уплатить взносы (30%).

Таким образом, на покупку авто у вас останется только 700 тысяч рублей. Или можно выплатить не зарплату, а дивиденды, уплатив при этом только 13% подоходного налога. Но дивиденды выплачиваются только после утверждения годовой отчетности и уплаты налогов. И то только в случае, если по данным бухучета компания получила прибыль, и вы имеете право на такие дивиденды. Поэтому покупка автомобиля на ООО так популярна — можно воспользоваться деньгами компании и не платить НДФЛ и взносы.

Еще плюсы — уменьшаем налог на прибыль

Покупка автомобиля — отличная возможность уменьшить налог на прибыль. Расходы будут списываться через амортизацию. То есть всю потраченную на машину сумму нельзя сразу взять и списать в расходы для налога на прибыль. Автомобиль — это основное средство и имеет срок полезного использования. Вот в течение этого срока и будет списываться его стоимость в расходы равными долями.

Входящий НДС

Для компаний на общем режиме есть еще один большой плюс — входящий НДС. Конечно, при условии, что продавец автомобиля является его плательщиком. Сумма НДС при такой сделке может быть достаточно большой. Если ваш налог ниже, то можно разделить сумму и применять вычет в течение трех лет. Если же ООО покупает машину у физического лица, то входящего НДС не возникает и уменьшить налог не получится.

Можно ли уменьшить УСН при покупке авто

Покупку машины можно списать в расходы, если ООО применяет упрощенную систему налогообложения. Это делается так — делите стоимость авто на 4 квартала и списываете в расходы последним числом каждого квартала. Если машину купили в середине года или в конце, делить нужно на число оставшихся до конца года кварталов.

Пример. Директор ООО «Чили» купил машину со счета ООО в сентябре 2018 года. Машина стоит 1000 000 рублей. Бухгалтер списал в расходы эту сумму двумя частями — 30 сентября 500 тысяч рублей и 31 декабря 500 тысяч рублей.

Можно ли использовать авто в личных целях

Чтобы директор мог пользоваться автомобилем компании, достаточно выписать на него доверенность. По этой доверенности директор может пользоваться машиной в любое время. Но только для целей деятельности компании. Или можно передать автомобиль директору в аренду, но в этом случае придется заплатить НДФЛ — либо с суммы арендной платы, либо с суммы материальной выгоды директора (при безвозмездной аренде).

Расходы на бензин, ТО, мойку, ремонт

Для включения в расходы стоимости бензина, ремонта, мойки и других затрат на машину нужно оформлять правильно эти затраты. Для этого составляйте путевые листы, по которым будете учитывать поездки и рассчитывать количество ГСМ. Все расходы на машину должны быть подтверждены чеками, актами, накладными.

Купить машину на ООО в лизинг

Купить машину через ООО в лизинг — это значит заключить договор с лизингодателем. По этому договору лизингодатель покупает авто для ООО и передает ему в пользование. ООО в свою очередь оплачивает лизинговые взносы каждый месяц и имеет право выкупить машину по истечению определенного срока. Стоимость автомобиля будет уменьшена на суммы лизинговых платежей.

Важно! Лизинговые взносы включены в перечень расходов для исчисления налога на прибыль. НДС с лизинговых платежей также можно принимать к вычету.

А вот если применяете УСН, то включить в расходы можно такие платежи только в случае, если они не являются авансовыми.

Минусы покупки авто на ООО

Из минусов покупки авто на ООО — машина будет в собственности компании, а не директора. Это значит, что при ее продаже все деньги поступят в кассу организации или на ее расчетный счет. Если бизнес не пойдет, то переоформить авто на директора будет затруднительно. При закрытии ООО и распределении имущества (в том числе при передаче автомобиля учредителю) нужно будет уплатить НДФЛ с его стоимости.

Важно! Если ООО на общей системе налогообложения решит продать машину, нужно будет уплатить НДС даже в том случае, если автомобиль будет продан физическому лицу (например, учредителю).

К тому же, при убыточности компании и долгах перед поставщиками, а также при банкротстве всю собственность компании придется продать или отдать в счет погашения долгов.

Итоги

Машину на ООО покупать выгодно. Выгодно, потому что можно и налоги уменьшить, и не платить за вывод денег из ООО (НДФЛ и взносы). К тому же, затраты на эксплуатацию автомобиля также можно оплачивать со счета компании и принимать в расходы. Недостатки такой покупки — только то, что машина будет в собственности компании, а не директора. А значит, если у компании будут проблемы или возникнет риск банкротства, то автомобиль будет продан за долги.