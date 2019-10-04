Молоко для работников-вредников: неужели кто-то его выдает

В каких случаях работодатели обязаны выдавать молоко за «вредность»? При каких условиях выдача молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, освобождена от обложения НДФЛ? Как отражается бесплатная выдача молока в бухгалтерском учете? В каких случаях работодатели обязаны выдавать молоко за «вредность»?

Молоко или другие равноценные пищевые продукты выдаются работодателем бесплатно сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда (ст. 222 ТК РФ). При этом они должны выдаваться по установленным нормам.

К сведению Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В настоящее время действуют Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н.

Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам только в те дни, когда работники фактически заняты на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочих местах вредных производственных факторов (п. 2 Норм и условий).

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5?л за смену независимо от ее продолжительности. Молоко выдается при выполнении работ во вредных условиях труда в течение не менее половины рабочей смены (п. 4 Норм и условий).

К сведению Молоко должно выдаваться в день, когда выполняются работы во вредных условиях труда. Молоко должно выдаваться и употребляться в буфетах, столовых или помещениях, специально оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Выдача молока за одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены, не допускается (п. 7 Норм и условий).

Вместо молока работнику могут выдаваться равноценные пищевые продукты, перечень и нормы выдачи которых приведены в таблице 1 Норм и условий. В частности, к равноценным пищевым продуктам относятся кисломолочные жидкие продукты (например, кефир), йогурт, сыр, творог, продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда. Выдача иных продуктов законодательством РФ не предусмотрена.

К сведению Вместо выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работник может получить компенсационную выплату (ч. 1 ст. 222 ТК РФ, п. 10 Норм и условий). Правила выплаты предусмотрены Порядком осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденным Приказом № 45н.

Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости молока жирностью не менее 2,5?% или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле по месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта РФ. Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости таких продуктов.

Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации устанавливаются: В коллективном договоре — при наличии первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников В трудовом договоре, заключаемом с работником, — при отсутствии указанных органов в организации. Если выплата устанавливается после заключения трудового договора, необходимо заключить дополнительное соглашение к нему

Если компенсационная выплата установлена в коллективном договоре, для ее получения работнику необходимо представить работодателю письменное заявление о получении компенсационной выплаты.

Приведем образец заявления работника о замене выдачи молока компенсационной выплатой.

Директору ООО «Матрица» О. П. Борисову Заявление о замене выдачи молока компенсационной выплатой В соответствии с ч. 1 ст. 222 ТК РФ прошу заменить выдачу молока компенсационной выплатой, что предусмотрено п. 2.1.12 трудового договора от 02.09.2019 № 77. 09.09.2019 Газосварщик Иванов Н. С. Иванов

К сведению Компенсационная выплата должна производиться не реже раза в месяц.

Если по прошествии времени работник принял решение отказаться от компенсационной выплаты и получать молоко или другие равноценные пищевые продукты, ему необходимо представить работодателю соответствующее письменное заявление. При установлении порядка выплаты компенсации в трудовом договоре необходимо внести в него изменения.

К сведению На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 46н утверждены Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания.

Выдача бесплатного молока и налоги

НДФЛ. По общему правилу от обложения НДФЛ освобождаются все виды установленных действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах установленных норм), связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ).

В Письме от 25.07.2019 № 03-04-05/55775 Минфин подтвердил, что доходы в виде стоимости молока, выдаваемого работникам в соответствии с Нормами и условиями в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, освобождаются от обложения НДФЛ.

При этом освобождение от налогообложения полученных доходов осуществляется при наличии документов, подтверждающих, что выдача молока произведена в соответствии со ст. 222 ТК РФ.

Ранее аналогичное мнение высказала ФНС в Письме от 05.08.2016 № ГД-4-11/14360@.

Страховые взносы. Стоимость молока, выданного в пределах норм работникам, занятым во вредных или опасных условиях труда, не облагается страховыми взносами (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Налог на прибыль и УСНО. Стоимость молока, выданного в пределах норм работникам, включается в расходы на оплату труда (п. 3, 4 ст. 255, пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Денежная компенсация взамен молока работникам-«вредникам» также не облагается НДФЛ и страховыми взносами (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ) и включается в налоговые расходы на оплату труда (п. 3 ст. 255 НК РФ).

Бухгалтерский учет

Приобретенное молоко, предназначенное для выдачи работникам-«вредникам», принимается к учету в составе материально-производственных запасов по фактической себестоимости, которая в данном случае равна сумме, уплаченной поставщику (без НДС) (п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н).

При выдаче работникам молока его стоимость включается в состав расходов по обычным видам деятельности (п. 5, 7, 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н). При этом составляется проводка: Дебет 20 (23, 25) Кредит 10 — учтена стоимость молока, выданного работнику.

Пример 1

Стоимость молока, приобретенного и выданного работникам в текущем месяце, составила 6?000?руб. (в том числе НДС — 1 000 руб.). Молоко выдавалось по установленным нормам в дни фактической занятости работников на работах с вредными условиями труда. Условия труда на рабочих местах признаны вредными по результатам проведенной СОУТ.

В учете необходимо сделать следующие проводки:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Принято к учету молоко 10 60 5 000 Отражен НДС, предъявленный поставщиком 19 60 1 000 Принят к вычету предъявленный НДС 68 19 1 000 Произведена оплата поставщику 60 51 6 000 Отражена выдача молока работникам (на основании требований-накладных и ведомости учета выдачи молока) 20 (23, 25) 10 15 000

Компенсационная выплата, предусмотренная коллективным договором, включается в бухучете в состав расходов по обычным видам деятельности в периоде ее начисления в сумме, подлежащей выплате работникам (п. 5, 6, 16, 18 ПБУ 10/99). При этом оформляются проводки:

Дебет 20 (23, 25) Кредит 73 — начислена компенсация взамен выдачи молока;

Дебет 73 Кредит 50 (51) — выплачена компенсация взамен выдачи молока.

Пример 2

По письменным заявлениям работников, занятых на работах с вредными условиями труда, выдача молока или других равноценных пищевых продуктов заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости указанных продуктов. В текущем месяце работникам начислена и выплачена компенсация на общую сумму 12 000 руб. Выплата компенсации производится путем перечисления денежных средств на счета работников в банке.

В учете будут произведены такие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Отражена в составе расходов сумма компенсации, причитающейся работникам взамен выдачи молока 20 (23, 25) 73 12 000 Отражена выплата компенсации работникам 73 51 12 000