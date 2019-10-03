ЦБ вспомнил про вексельные схемы

Интересная новость для тех, кто не забыл, что такое векселя и продолжает ими пользоваться в своих схемах. 16.09.2019 Банк России утвердил «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями».

Данной методичкой Центробанк рекомендует кредитным организациям воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений, что они могут быть использованы в схемах по обналичиванию денежных средств.

В той же методичке Центробанк описывает старую как мир схему использования векселей:

"В частности, для обналичивания денежных средств недобросовестные клиенты, которыми могут быть как ведущие, так и не ведущие реальной хозяйственной деятельности юридические лица, приобретают векселя на крупные суммы и затем передают их по сделкам другим юридическим лицам (например, торгово-розничным предприятиям, платежным агентам, туристическим компаниям) в качестве компенсации полученной от них неинкассированной наличной выручки или физическим лицам, которые, в свою очередь, либо передают в оплату векселя наличные денежные средства юридическому лицу, либо предъявляют его к оплате банку в целях последующей передачи полученных наличных денежных средств предыдущим векселедержателям — юридическим лицам" (абз. 3 Методичеких указаний).

На самом деле, здесь видитсяПодробно описывать возможные схемы не буду, так как не хочу повторяться ввиду того, что по данной тематике в сети имеется достаточно много вполне ликвидного материала.

Центробанк в данной методичке обращает внимание на

значительное количество случаев использования недобросовестными участниками финансового рынка векселей, выданных кредитными организациями, в качестве инструмента для совершения операций, действительными целями которых является отмывание денежных средств и финансирование терроризма (ОД/ФТ).

Так, стоп! А тут возникает вопрос, а с чем борется наш Центробанк, с обналичкой, котороя может иметь вполне благие цели и не направлена на необоснованное занижение налоговой базы или же с отмыванием денежных средств, полученным преступным путем и финансированием терроризма? Ответ на мой взгляд очень прост — контроль над рынком наличности в России и, соответственно, ее удорожание.

Как указывает Центробанк в своей методичке,

действующее законодательство РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма непосредственно не определяет случаи, когда кредитная организация вправе отказаться от платежа по векселю, соответствующему требованиям вексельного законодательства.

Вау! Центробанк все-таки признает действующее вексельное законодательство и соответственно векселя, как неотъемлемую часть хозяйственного оборота.

Также Центробанк обращет внимание, что

отсутствие централизованной системы учета выдачи векселей, а также централизованной системы учета перехода прав на них позволяет отнести их к высокорисковым ценным бумагам, которые могут использоваться в целях ОД/ФТ.

Маленькая ремарка: «Удивительно, что Центробанк об этом вспомнил».

Можно предположить, что появление данных методических указаний стало следствием отзывов лицензий у крупных банков, собственники которых «промышляли» подобными «схематозами» в ущерб вкладчиками и государству. Но, с учетом политики Центробанка по «обелению» финансового рынка, все-таки стоит рассматривать данные методические указания, как «прелюдию» к глобальной транформации надзора за всеми вексельными операциями, что не сулит работающему бизнесу ничего хорошего.

Да, и хочется надеятся, что в обозримой перспективе да и вообще, упоминание всуе слова «вексель» не станет уголовно наказуемым.