Женщины больше не хотят бесплатно протирать пыль и мыть посуду. Государство должно за это платить

В последнее время в Интернете широко обсуждается инициатива, по наделению домохозяек профессиональным статусом.

Что хотят женщины

На сайте РОИ опубликована общественная инициатива, автор которой требует узаконить профессию «домохозяйка» с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. Кроме того, женщинам-домохозяйкам необходимо установить оплату по прожиточному минимуму, а также установить выплату на каждого ребенка в семье, не достигшего 14-ти летнего возраста.

Инициативная гражданка отмечает, быть домохозяйкой — это нелегкий труд.

Утром подъем раньше всех членов семьи, приготовление завтрака детям и супругу, сборы всех членов семьи — так начинается рабочий день домохозяйки. Затем поход по магазинам — покупки всего необходимого. А дома уже ждут стирка, глажка, протирание пыли, мытье посуды, пола, поливка цветов, приготовление обеда и ужина.

По мнению автора инициативы, присвоение профессии и выплата зарплаты неработающим женщинам будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, а также повышению уровня дохода населения.

Что предлагают депутаты

Депутат Госдумы от ЛДПР председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что это предложение необходимо рассматривать не с точки зрения введения и использования новой терминологии или появления профессии «домохозяйка». «У нас и отцы нередко в статусе безработного ухаживают за детьми, в том числе и в полной семье», — отметил он.

По мнению парламентария, в этом вопросе уместнее сделать акцент на дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми в случаях, если в силу определенных жизненных обстоятельств нет возможности трудиться и, будучи безработным, женщина или мужчина занимаются уходом за ребенком.

Он напомнил, что сейчас родителям платят пособие на ребенка до 3 лет.

Таким образом, указанной инициативой предлагается увеличить возрастную планку с 3 до 14 лет и определить меры социальной поддержки.

«Проблема действительно существует, и такие меры социальной поддержки нужны. Однако при этом необходимо обязательно определить критерии нуждаемости. Одно дело, когда безработная домохозяйка замужем за олигархом и проживает на Рублевке, располагая целым штатом нянь и обслуги. Понятно, что ей дополнительные меры поддержки не нужны. И совсем другое — родители, воспитывающие детей в сельской местности, где часто просто нет работы, и семья живет за счет собственного огорода или приусадебного участка», — считает Нилов.

Депутат делает следующие выводы:

1) Надо создавать условия для трудоустройства родителей, чтобы мама или отец могли работать, формировать свои пенсионные права. При этом семья будет получать доход, ребенок — находиться в детском саду под присмотром воспитателей. И первое, что нужно сделать, это полностью решить проблему доступности яслей и детсадов. 2) Надо решить проблему безработицы. 3) Надо обеспечить меры дополнительной соцподдержки семьям, имеющим детей и соответствующим критериям нуждаемости.

И для этого необязательно вводить официальный статус «домохозяев», — резюмировал Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что фракция ЛДПР предлагала ввести ежемесячную выплату пособий неполным семьям, где один отец или одна мать воспитывает ребенка, вплоть до достижения ребенком 18-летия.

«Сегодня это полномочия регионального уровня, но сегодня все зависит от возможностей бюджета соответствующего субъекта. Понятно, что в Москве одни возможности, а в большинстве других регионов — гораздо более скромные. Поэтому предложение ЛДПР касалось введения этой меры соцподдержки на федеральном уровне. Нас, к сожалению, не поддержали», — добавил депутат.

Что говорят эксперты

В 50-х годах Институт медицины и труда проводил исследование, которым доказано, что интенсивность труда в домашнем хозяйстве равна пятилетнему стажу на основном производстве.

Между тем профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов отметил, что эти исследования проводили во времена, когда труд женщин был значительно сложнее, потому что не было бытовой техники и прочих достижений цивилизации. Сейчас же говорить о том, что это какой-то особый труд, который должен оплачивался государством, бессмысленно. Нигде в мире такого нет.

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов категорически против домохозяек «в законе».

«Права неработающей замужней женщины защищены Семейным кодексом. Все имущество, нажитое во время брака, делится пополам. Говорить о необходимости трудовых отношений просто глупо. Как будет называться увольнение домохозяйки с работы? Развод? Трудовые отношения обязательно предполагают наличие работодателя. Глава семьи, муж это или жена, не является таковым», — цитирует его слова «Комсомольская правда».

Что думают россияне

Материалы, посвященные этой инициативе на нашем канале в «Яндекс.дзен» вызвали бурную реакцию читателей. Материалы набрали около 20 000 просмотров и около 1 000 комментариев.

Кто-то считает идею оправданной, отмечая, что домашняя работа женщины должна быть по достоинству оценена государством. Кто-то заявляет, что домохозяйки — тунеядцы и бездельницы.

Приведем несколько наиболее популярных комментариев, которые набрали наибольшее количество лайков или дизлайков.

Везде за границей мама получает деньги не плохие на деток и только. в России женщина рассматривается как родильный бесплатный станок. Почему у нас то женщина обесценена, зато только слышим как государство помогает, только словами Этот комментарий получил 495 лайков.

Надо не поощрять бездельниц, а ввести статью за тунеядство. Этот комментарий получил 599 дизлайков

А мне нравится идея, пусть женщина занимается детьми и домом,больше толку будет. Наши дети государству не нужны ни в саду , ни в школе, все возложили на родителей, так пусть тогда дадут возможность быть родителями, а не рваться между работой и домом. Этот комментарий получил 479 лайков.

Самые ярые осуждальщицы и женоненавистницы....женщины! Ну и дуры, раз вы с маленькими детьми работали! Значит либо родили не от того либо невовремя, не от большого ума!!! Я считаю, давно пора труд мамы и домохозяйки оценить и поставить на один уровень с остальными! Этот комментарий получил 311 лайков.

Хозяйство вести — не лапти плести. Женщины наши как загнанные лошади. Работа, дом, магазин, детей воспитывают чужие тётки в садах и школах, как итог — дети вырастают не поими в кого, питаясь не пойми чем и где. Разве это жизнь? И на бабушек рассчитывать нельзя — они сами за кусок хлеба будут бегать на работу до 95 лет. Этот комментарий получил 243 лайка.

И как обычно все меры поддержки введу для нищих лентяев. А средний класс, где женщина мечется между домом, детьми и работой, как нибудь сам выживать будет Этот комментарий получил 115 лайков.

Что в итоге

Судя по реакции наших читателей можно сделать вывод, что большинство россиян все-таки поддерживают такую идею по выплате неработающим женщинам с детьми энной суммы от государства в качестве оплаты за их нелегкий труд.

По оценкам экспертов, домохозяйками в России числятся 3,6 млн женщин (2,5 % населения страны). Что касается мужчин-домохозяинов, то их в России 300 тысяч.

Добавим, чтобы обсуждаемая инициатива была рассмотрена на федеральном уровне, она должна набрать 100 000 голосов. Пока за нее проголосовали только чуть более 500 человек. Причем чуть меньше 500 человек высказались против этой идеи.