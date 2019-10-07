Какие новые аферы появились: четыре схемы обмана

С каждым днем остается все меньше людей, которые ни разу бы не столкнулись с мошенниками: мобильная связь и интернет намного «удлинили им руки».

Очень хорошо, если удается вовремя распознать ловушку и пресечь попытку хищения, так сказать, «на корню». Но сделать это становится все сложнее: ведь злоумышленники непрестанно разрабатывают новые схемы обмана.

Поэтому лучше всего защищен тот, кто вовремя предупрежден. Приведу несколько опасных афер, о которых стало известно за последний месяц.

Звонок от банка: стандартное начало, но нестандартная развязка

Даже если вы видите, что звонят из банка, не стоит верить своим глазам на 100%. Мошенники давно научились подменять свои номера на «нужные»: телефон определяет номер от Сбербанка, к примеру, а на самом деле банк к этому звонку не имеет никакого отношения.

Но самое интересное, что давно известная схема обмана «звонок от службы поддержки банка» обрела совершенно новый вектор развития.

Если раньше мошенников интересовали номера банковской карты или секретные коды из смс-сообщения, то теперь они такие вопросы напрямую не задают, усыпляя бдительность собеседника.

Представляясь сотрудниками банка, злоумышленники сообщают о попытке хищения средств с вашей карты. Дабы пресечь на будущее подобные «хакерские атаки», они предлагают усилить систему защиты счета.

Для этого им нужно знать, с каких устройств клиент входит в систему «онлайн-банк».

Сверив данные, мошенники сообщают, что нужно отключить лишнюю операционную систему (Android или IOS — в зависимости от того, чем пользуется клиент) с помощью некой программы, ссылку на установку которой обычно высылают смс-сообщением.

Итог для владельца телефона неутешительный: преступники получают дистанционный доступ к смартфону гражданина, а через него и к банковской карте.

«Письмо от министра»

На мобильные телефоны и электронные почтовые ящики граждан стали поступать крайне заманчивые сообщения от Министерства труда и соцзащиты РФ: будто бы на основании некоего закона гражданам, у которых есть стаж работы за периоды с 1991 по 2019 годы, положено денежное пособие в сумме 115 000 рублей.

Чтобы получить деньги, нужно подать заявку в Министерство, которую предлагается заполнить на том же сайте.

Выполнив все инструкции, гражданин в результате сам передает злоумышленникам свои паспортные данные и реквизиты банковской карты. А то и денежный перевод делает добровольно — комиссию за открытие счета, куда будут переведены «министерские деньги».

Разумеется, сам Минтруд ни о каких пособиях не знает и ничего подобного гражданам не предлагает: об этом он недавно сделал официальное заявление.

Получив сообщение о пособии, компенсации и т.п., лучше сначала выяснить всю информацию непосредственно в госоргане и лишь после этого предпринимать какие-то действия.

Похожие схемы мошенничества уже раскрывались ранее: злоумышленники действовали от имени Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования. Пенсионного фонда РФ, Службы судебных приставов.

«Патриарх просит о помощи»

Московская патриархия предупредила о новой афере: гражданам и организациям рассылают письма и сообщения от имени Патриарха Кирилла с просьбами о благотворительной помощи (на строительство храма, на лечение церковного служителя и т.п.).

Разумеется, расчет сделан на то, что многие люди захотят совершить богоугодное дело — реквизиты для денежных переводов прилагаются.

Между тем, РПЦ не имеет никакого отношения к таким сообщениям: это всего лишь очередная уловка любителей легких денег.

Квартира уже не ваша

Недавно открылась новая схема аферы с жильем.

Мошенники оформляют у нотариуса доверенность и после ее некоторой «доработки» могут продать жилье без ведома собственника.