Клерк.Ру

Какие законы вступают в силу в октябре

Иллюстрация с сайта ГД РФ

Снижение налогов на фрукты и ягоды, нулевая ставка НДС на региональные авиаперевозки, индексация зарплат бюджетников и новые правила для хостелов.

Снижение НДС на фрукты и ягоды

С 1 октября НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Одновременно с этим с поставщиков пальмового масла снимается налоговая льгота — им придется платить НДС в 20%. Вырученные от этого средства пойдут на поддержку отечественных производителей молочной продукции.

Поддержка региональных авиаперевозок

На бессрочной основе с 1 октября устанавливается нулевая ставка НДС на авиаперевозки, если рейс не проходит через Москву и Московскую область. Это позволит стимулировать межрегиональные перевозки.

Индексация зарплат бюджетников

На 4,3% вырастет с 1 октября зарплата федеральных бюджетников, не охваченных «майскими» указами Президента, — в частности, нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях, соцработников. Изменения коснутся более 2 млн человек. Также повысятся оклады по должностям и званиям военнослужащих, спасателей и т. д.

Отключить рекламу

Новые правила для хостелов 

С 1 октября запрещено размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Помещение под гостиницу надо будет перевести в нежилой фонд, а также соответствующим образом оснастить.

Совершенствование судебной системы

В России с 1 октября начинает работу надрегиональная сеть апелляционных и кассационных судов — пять апелляционных, девять кассационных судов общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды. Выделение апелляции и кассации в отдельные суды повысит беспристрастность судебной системы.

Групповые гражданские иски

Граждане для решения споров в судах общей юрисдикции смогут с 1 октября подавать групповые гражданские иски. Например, это может касаться защиты прав потребителей или дел по возмещению вреда, причиненного широкому кругу лиц. Ранее объединяться могли только предприниматели, чтобы решить экономические вопросы в арбитражном суде.

Отключить рекламу

Новые правила европротокола

Максимальная сумма выплаты по европротоколу с 1 октября вырастет до 400 тыс. рублей для всех аварий в любом регионе страны, а не только в четырех, как сейчас. Для этого необходимо будет оформить ДТП через приложение. 

Цифровые права и смарт-контракты

Выражение воли с помощью электронных или иных технических средств с 1 октября приравнено к письменной форме сделки. Также начали действовать положения о смарт-контрактах — в договоры теперь можно включать условия об их автоматическом исполнении.

Специалистам упростят получение гражданства РФ

Для иностранных специалистов, желающих получить гражданство РФ, со 2 октября сокращается необходимый срок трудовой деятельности в России — с трех лет до года. Льгота предоставляется специалистам, работающим по профессиям, специальностям и на должностях, входящих в специальный перечень.

Отключить рекламу

В кино смогут попросить паспорт

Если кассиры в кинотеатре будут сомневаться в том, что возраст зрителя соответствует заявленной категории фильма «18+», они вправе с 29 октября попросить у него паспорт. Это правило распространяется на библиотекарей, а также продавцов книг и журналов.

 

888887789879798879

Отключить рекламу

шгрн

89

769

Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.

Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.

Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера