Какие законы вступают в силу в октябре

Снижение налогов на фрукты и ягоды, нулевая ставка НДС на региональные авиаперевозки, индексация зарплат бюджетников и новые правила для хостелов.

Снижение НДС на фрукты и ягоды

С 1 октября НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Одновременно с этим с поставщиков пальмового масла снимается налоговая льгота — им придется платить НДС в 20%. Вырученные от этого средства пойдут на поддержку отечественных производителей молочной продукции.

Поддержка региональных авиаперевозок

На бессрочной основе с 1 октября устанавливается нулевая ставка НДС на авиаперевозки, если рейс не проходит через Москву и Московскую область. Это позволит стимулировать межрегиональные перевозки.

Индексация зарплат бюджетников

На 4,3% вырастет с 1 октября зарплата федеральных бюджетников, не охваченных «майскими» указами Президента, — в частности, нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях, соцработников. Изменения коснутся более 2 млн человек. Также повысятся оклады по должностям и званиям военнослужащих, спасателей и т. д.

Новые правила для хостелов

С 1 октября запрещено размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Помещение под гостиницу надо будет перевести в нежилой фонд, а также соответствующим образом оснастить.

Совершенствование судебной системы

В России с 1 октября начинает работу надрегиональная сеть апелляционных и кассационных судов — пять апелляционных, девять кассационных судов общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды. Выделение апелляции и кассации в отдельные суды повысит беспристрастность судебной системы.

Групповые гражданские иски

Граждане для решения споров в судах общей юрисдикции смогут с 1 октября подавать групповые гражданские иски. Например, это может касаться защиты прав потребителей или дел по возмещению вреда, причиненного широкому кругу лиц. Ранее объединяться могли только предприниматели, чтобы решить экономические вопросы в арбитражном суде.

Новые правила европротокола

Максимальная сумма выплаты по европротоколу с 1 октября вырастет до 400 тыс. рублей для всех аварий в любом регионе страны, а не только в четырех, как сейчас. Для этого необходимо будет оформить ДТП через приложение.

Цифровые права и смарт-контракты

Выражение воли с помощью электронных или иных технических средств с 1 октября приравнено к письменной форме сделки. Также начали действовать положения о смарт-контрактах — в договоры теперь можно включать условия об их автоматическом исполнении.

Специалистам упростят получение гражданства РФ

Для иностранных специалистов, желающих получить гражданство РФ, со 2 октября сокращается необходимый срок трудовой деятельности в России — с трех лет до года. Льгота предоставляется специалистам, работающим по профессиям, специальностям и на должностях, входящих в специальный перечень.

В кино смогут попросить паспорт

Если кассиры в кинотеатре будут сомневаться в том, что возраст зрителя соответствует заявленной категории фильма «18+», они вправе с 29 октября попросить у него паспорт. Это правило распространяется на библиотекарей, а также продавцов книг и журналов.