Что нового в налоговом учете с 2020 года

Очередной закон № 325-ФЗ от 29 сентября 2019 года внес многочисленные поправки в Налоговый Кодекс Российской Федерации. В первой части статьи рассмотрены отдельные нововведения, которые затронут налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и налог на имущество с 01 января 2020 года.

Далее речь пойдет об изменениях в составе налоговой отчетности, коснемся более ранних поправок, содержащихся в Федеральном законе № 63-ФЗ от 15.04.2019г.

В заключении, отметим, как изменяться сроки уплаты земельного и транспортного налогов за 2020 год.

Принятый Государственной Думой Федеральный закон № 325-ФЗ от 29 сентября 2019 года «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» получился достаточно объемным, скорректирована практически каждая глава Налогового Кодекса, остановимся на некоторых из них:

Налог на прибыль

До 31 декабря 2021 года продлен срок, запрещающий уменьшать налоговую базу за текущий период на сумму убытков прошлых лет более чем на 50 процентов (поправки внесены в статью 283 НК РФ). Снятие ограничений по налогу на прибыль решено отложить еще на один год.

Кроме того, вводится запрет на уменьшение налоговой базы налогоплательщика-правопреемника на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до момента реорганизации, если при проверке налоговые контролеры установят, что это является основной целью реорганизации.

Амортизируемое имущество

Законодатель дополнил статью 256 НК РФ, уточнив, что амортизируемым имуществом будут признаваться результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. По сути правила отнесения имущества к амортизируемому не изменятся.

Консервация основных средств

Из пункта 3 статьи 256 НК РФ будет исключена норма о продлении срока полезного использования основного средства на период нахождения объекта основных средств на консервации. В итоге отпадет необходимость в пересчете срока полезного использования объекта основного средства после его расконсервации.

Метод начисления амортизации

Метод начисления амортизации налогоплательщик сможет менять не чаще одного раза в пять лет (скорректирован пункт 1 статьи 259 НК РФ). Сейчас закреплена обязанность ждать пять лет только для перехода с нелинейного метода на линейный метод начисления амортизации. Новая норма лишит организации возможности часто менять метод начисления амортизации.

Налог на добавленную стоимость

Организации при переходе на ЕНВД по одним видам деятельности с сохранением общего режима налогообложения по другим видам деятельности будут обязаны восстановить НДС, ранее принятый к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активы, имущественным правам, когда они переданы или начинают использоваться для осуществления деятельности, переведенной на ЕНВД. Пока такое восстановление производится в налоговом периоде, предшествующем переходу на спецрежим (дополнен пункт 3 подпункта 2 статьи 170 НК РФ).

Также в статью 170 НК РФ добавлен пункт 3.1, подробно расписывающий порядок восстановления НДС, организацией-правопреемником, который был принят к вычету до реорганизации. В частности, квартал, в котором осуществляется восстановление НДС зависит от того является ли правопреемник вновь созданным юридическим лицом или реорганизация произведена путем присоединения одного юридического лица к другому, а также от выбора режима налогообложения после реорганизации.

Вычет НДС

Согласно новой редакции НК РФ организации смогут заявить вычет по НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для создания нематериального актива.

Вычет налога на добавленную стоимость, предъявленного налогоплательщику в связи с созданием нематериального актива можно будет заявить только после того как товары (работы, услуги), имущественные права, используемые, для его создания будут поставлены на учет (изменения коснулись п.6 ст. 171 и п.1 ст. 172 НК РФ).

Налог на имущество организаций

Новая редакция статьи 378.2 НК РФ расширит перечень объектов недвижимого имущества, подлежащего обложению по кадастровой стоимости. Напомним, что на данный момент к таким объектам относятся:

административно-деловые центры и торговые центры;

нежилые помещения, предназначенные либо фактически используемые для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

отдельные объекты недвижимого имущества иностранных организаций.

С 01 января 2020 года вместо «домов и иных жилых помещений, не учтенных на балансе организаций в качестве объектов основных средств», которые также упомянуты в настоящей статье как объекты, облагаемые налогом по кадастровой стоимости, под налогообложение подпадет недвижимость, перечисленная в главе 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ, а именно: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, единый недвижимый комплекс, объекты незавершенного строительства и иные здания, строения, сооружения, помещения, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе.

Таким образом, увеличение состава недвижимого имущества, облагаемого налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости неизбежно приведет к дополнительной налоговой нагрузке организаций. Однако, в случае если кадастровая стоимость по «новым» объектам недвижимости, добавленным в перечень еще не определена, исчисление налога по таким объектам будет производиться исходя из их среднегодовой стоимости (добавлен подпункт 2.2 в пункт 12 статьи 378.2 НК РФ).

Налоговые декларации

Хорошей новостью для налогоплательщиков является отмена обязанности по предоставлению отдельных форм налоговой отчетности в ближайшем будущем. Данная мера позволит организациям сэкономить время и расходы на ее подготовку и отправку в ИФНС.

Декларация по налогу на прибыль

Организациям (налоговым агентам), выплачивающим доходы физическим лицам от операций с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов больше не потребуется подавать соответствующие сведения в ИФНС и заполнять приложение № 2 к Декларации по налогу на прибыль (пункт 4 статьи 230 НК РФ утратит силу).

Декларация по налогу на имущество

Упростится порядок сдачи налоговой отчетности по налогу на имущество. Федеральный закон № 63-ФЗ от 15.04.2019г. внес изменения в статью 386 НК РФ, отменив обязанность налогоплательщика по сдаче расчетов по авансовым платежам. Организациям нужно будет сдавать в ИФНС только годовую декларацию, данный порядок начнет применяться с отчетности за 2020 год.

Обратите внимание, что отмена обязанности по предоставлению расчетов по авансовым платежам не повлечет отмену обязанности по их уплате. Информация об авансах будет указываться в годовой декларации.

Кроме того, у налогоплательщика появится право сдавать единую налоговую декларацию по объектам недвижимости, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость (статья 386 НК РФ дополнена пунктом 1.1).

Важно, чтобы выполнялись три условия:

объекты расположены на территории одного субъекта Российской Федерации;

отсутствуют нормативы отчислений от налога на имущества в местные бюджеты, установленные законом этого субъекта;

уведомление ИФНС о выборе одного налогового органа по субъекту Российской Федерации предоставлено до первого марта текущего года.

При составлении отчетности за 2021 год и последующие налоговые периоды справку по форме 2-НДФЛ в налоговую инспекцию отправлять не потребуется. Информация о доходах физических лиц и суммах налога будет включаться в состав годового расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (внесены поправки в пункт 2 статьи 230 НК РФ).

Декларации по прочим налогам

Налоговые декларации по транспортному и земельному налогу за 2020 год и последующие годы больше в налоговые органы предоставлять не нужно (с 01 января 2021 года статьи 363.1 и 398 НК РФ утратят силу). Однако налогоплательщики по-прежнему должны будут рассчитывать и уплачивать авансовые платежи по этим налогам.

В подтверждение правильности своих расчетов организации не позднее шести месяцев после срока уплаты транспортного и земельного налогов будут получать от инспекции сообщения об исчислении этих налогов. В сообщении будут указаны объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка и сумма исчисленного налога. Налоговые инспекции будут брать информацию об объектах налогообложения и их владельцах из ЕГРН, Росреестра, ГИБДД и т.д.

Если транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения в соответствующем сообщении ИФНС не окажется, то налогоплательщик будет обязан проинформировать о них инспекцию, направив ей сообщение по установленной форме.

Сроки уплаты налогов

Помимо вышеперечисленных нововведений с 1 января 2021 года Федеральный закон № 325-ФЗ для всех организаций устанавливает единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов. Так, за 2020 год авансовые платежи предстоит заплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, а налоги — не позднее 1 марта года. До этого времени сроки уплаты транспортного и земельного налогов будут оставаться во власти регионов и муниципальных образований.