Топ-10 писем Минфина, которые помогут отчитаться по НДС за III квартал 2019 года

Для удобства собрали разъяснения в таблицу.
|№
Вывод чиновников
Реквизиты писем
|1.
Если покупатель принял товар на учет, но потом возвращает его, продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру. Такие правила действуют с 1 апреля этого года. Они применяются, даже если товар был принят на учет до этой даты.
Обычные же счета-фактуры выставляются, если возврат оформлен как обратная реализация. В этом случае необходим новый договор купли-продажи, в котором продавец и покупатель, по сути, меняются местами
|Письмо Минфина РФ от 02.08.2019 № 03-07-09/58362
|2.
|С 2019 года ставка НДС выросла до 20 процентов. В связи с этим если сделка произведена после 1 января, то к ней следует применять новую ставку по налогу, если в минувшем году, то, соответственно, 18-процентный тариф. Среди обязательных реквизитов счета-фактуры обозначена НДС-ставка. Неверная ставка налога — повод для отказа налогоплательщику в вычете НДС
|Письмо Минфина РФ от 02.08.2019 № 03-07-11/58375
|3.
|Если сделку признали недействительной, то покупателю придется восстановить сумму налога. Сделать это нужно в том периоде, когда товары были возвращены продавцу. Последний вправе принять НДС к вычету, который он ранее уплатил в бюджет при реализации товаров. Вычет применить нужно в полном объеме после отражения в учете корректировочных операций, связанных с возвратом товаров. Срок — один месяц с даты возврата
|Письмо Минфина РФ от 09.09.2019 № 03-03-07/69376
|4.
|Компания должна заплатить НДС со стоимости подарков, врученных работникам. Дело в том, что НК РФ относит к объекту обложения указанным налогом операции по реализации в том числе безвозмездно переданных товаров. При этом суммы «входного» налога можно принять к вычету
|Письмо Минфина РФ от 15.08.2019 № 03-07-11/61750
|5.
Выдача трудовых книжек и вкладышей к ним облагается НДС. Дело в том, что собственником книжки считается работник, поэтому при ее передаче происходит переход права собственности, и, значит, возникает реализация. Такая операция согласно ст. 146 НК РФ является объектом обложения НДС. Причем вне зависимости от того, кто берет на себя расходы на приобретение книжки — работодатель или работник, поскольку безвозмездная передача также подпадает под реализацию.
Поэтому при выдаче главного документа о трудоустройстве необходимо рассчитать сумму налога в размере 20 процентов от стоимости бланка
|Письмо Минфина РФ от 28.08.2019 № 03-07-11/66111
|6.
|Если компания учла приобретенное ОС на счете 08, то она вправе принять «входящий» НДС к вычету. Аналогичное правило действует и в отношении товаров, работ, услуг, которые участвуют в создании объекта
|Письмо Минфина РФ от 19.07.2019 № 03-07-11/54587
|7.
|По пункту 1 правил заполнения формы, установленных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, в строку 3 документа необходимо внести полное или краткое наименование грузоотправителя, указанное в учредительных документах. Адрес можно не заполнять только в одном случае: когда стороны сделки — это одно и то же лицо. Тогда в строке 3 можно проставить: «Он же». Во всех иных случаях указание почтового адреса грузоотправителя является обязательным. При этом если ошибки позволяют идентифицировать продавца, покупателя, имущественные права, товар, его стоимость, налоговую ставку, сумму налога, то отказа в вычете НДС быть не должно
|Письмо Минфина РФ от 12.08.2019 № 03-03-06/1/60600
|8.
Если сотрудник выполняет функции директора и главбуха по доверенности, то он может ставить подписи в счете-фактуре за них обоих. Такое оформление не противоречит действующему законодательству. НК РФ установлено, что счета-фактуры должны быть подписаны руководителем и главбухом или другими лицами, специально уполномоченными на это организацией.
Кроме того, Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 не содержит положений, запрещающих подписывать счета-фактуры одному лицу при наличии у него доверенности, разрешающей действовать от имени руководства фирмы и ее главбуха
|Письмо Минфина РФ от 24.07.2019 № 03-07-11/55067
|9.
|НК РФ обязывает поставщика выставить счет-фактуру не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки товаров, работ или услуг. Оформление данных документов до реализации кодексом не предусмотрено
|Письмо Минфина РФ от 12.07.2019 № 03-07-09/51713
|10.
Чтобы принять НДС к вычету по расходам на служебную командировку, необходимы следующие документы (либо-либо):
— счет-фактура и платежные документы;
— БСО с выделенной суммой налога.
Одного кассового чека для получения НДС-вычета недостаточно. Следовательно, зарегистрировать данный документ в книге покупок неправомерно
|Письмо Минфина РФ от 08.07.2019 № 03-07-11/49983
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.
Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).