Топ-10 писем Минфина, которые помогут отчитаться по НДС за III квартал 2019 года

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Natalie Chi СЗВ-М нулевая не бывает. Её или нет, или она есть - с данными работника, неважно, получает он ЗП ... Брошенные компании — мина замедленного действия лично для вас

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blaster42 И как президент с премьер-министром свои зарплаты в 8 лямов получают - им банк ничего не блокируе... Банки блокируют карты людей с высокими зарплатами?

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dana Да? А вот Контур написал в сообщении тех. поддержки, что они со старым сертификатом работают, и н... Проблемы с отправкой отчетности в ФСС? Проверьте сертификаты

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