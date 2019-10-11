Как офис в жилом помещении позволяет экономить на налогах

Всем известно, что формально использовать под офис жилую квартиру или дом нельзя, однако, несмотря на запрет, некоторые компании его в жилом фонде все-таки регистрируют. Рассмотрим, в чем плюсы и минусы такого подхода и какая возможна экономия на налогах.

Плюсы офиса в квартире

Жирный плюс - это то, что при продаже помещения не придется платить НДС и удастся сэкономить 20% от стоимости недвижимости. Не платить НДС позволяет подп. 22, 23 п. 3 ст. 149 НК РФ. Экономия на налоге на имущество. Если помимо офиса в квартире кто-то прописан и можно доказать, что в ней имеются жильцы, то получится безопасно платить налог на имущество по сниженной ставке (определением ВАС РФ № ВАС-9055/11от 18.07.11). Если по документам жильцов нет, то могут быть риски. Меньшая ставка земельного налога. Владельцы недвижимости в МКД являются плательщиками земельного налога и платят его пропорционально доле в общей собственности (п. 1 ст. 392 НК РФ). Но ставки налога для коммерческой недвижимости и жилой разные. В первом случае ставка может быть 0,3%, а во втором 1,5%.

Из отрицательных сторон можно назвать:

Штраф по ст. 7.22 КоАП РФ от 40 тыс. до 50 тыс. руб. за организацию офиса в квартире или жилом доме. На практике эти санкции применяются нечасто и если налоговики смогут доказать наличие нарушения, но их надо учитывать. Если компания на ОСНО, то амортизировать жилое помещение в целях налогообложения прибыли рискованно, если нежилое помещение не сдается в арену. Если аренда есть, то с прибыльными расходами проблем не будет. Оптимальный выход брать помещение в субаренду, тогда и арендатор и арендодатель будут иметь меньше налоговых рисков. Затраты на коммунальные платежи рискованно учитывать в целях налогообложения прибыли и УСН, если квартира используется только под офис.

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