6-НДФЛ: отражаем аванс, выплаченный в последний день квартала

Вопросы по заполнению расчета 6-НДФЛ не иссякают уже несколько лет. Ситуации с выплатой доходов бывают разными и не всегда понятно, как их отразить в отчете, чтобы не попасть на штрафы и пени.

Один из часто встречающихся вопросов: как отразить выплату зарплаты за первую половину месяца (т.н. аванс, будем так его и называть в статье для краткости), если она происходит в последний день месяца, приходящийся и на последний день квартала.

Многие ошибочно думают, что если это аванс, то удерживать НДФЛ не надо. Да, если аванс выплачивается в любой день месяца, за который он уплачивается, то налог не удерживается. Однако ситуация меняется, если выплата происходит в последний день месяца – в этот день, согласно статье 223 Налогового кодекса, начисляется доход в виде заработной платы за истекший месяц и в этот же день должен быть исчислен НДФЛ. А раз НДФЛ исчислен, значит при выплате дохода он должен быть удержан.

Пример:

30 сентября 2019 выплачивается аванс за 1 половину сентября. Этим же днем начисляется заработная плата и удерживается НДФЛ. Поскольку выплата аванса в этот же день, из него удерживается НДФЛ. Срок перечисления налога в бюджет 1 октября 2019.

И тут же возникает вопрос, а какую же сумму НДФЛ удерживать? Со всей исчисленной в этот день зарплаты или с части, которая выплачивается. Ответа на этот вопрос в НК нет, однако кодекс и не знает выплат за первую половину месяца или за вторую, в нем указан только доход в виде заработной платы. Таким образом, выплачивая 30 сентября аванс, выплачивается заработная плата, пусть и частично. Значит есть обязанность удержать НДФЛ с неё, а не с выплаченной части. Кроме того, НДФЛ начисляется с доходов нарастающим итогом и выделить какую-то часть из него сложно, особенно если у работника есть вычеты. Минус этого варианта в том, что работник может получить на руки маленькую сумму и ему придется объяснять, что при окончательном расчете за месяц с него уже не будет удерживаться НДФЛ.

Однако, поскольку конкретных указаний в НК по поводу рассматриваемой ситуации нет, можно попробовать все-таки удержать только часть НДФЛ, приходящуюся на выплаченный аванс. Надо только правильно показать это в отчетности.

Обратите внимание! В разделе 2 выплата аванса будет показана в отчетности за год, а не за 9 месяцев. А в разделе 1 – в отчете за 9 месяцев.

Посмотрим на примерах заполнение раздела 2 формы 6-НДФЛ:

Вариант первый, НДФЛ удерживается полностью

Строка 100 – 30.09.2019

Строка 110 – 30.09.2019

Строка 120 – 01.10.2019

Строка 130 – сумма начисленной зарплаты за сентябрь

Строка 140 – сумма удержанного налога

Вариант второй, НДФЛ удерживается частями

Строка 100 – 30.09.2019

Строка 110 – 30.09.2019

Строка 120 – 01.10.2019

Строка 130 – сумма аванса, с которого был исчислен НДФЛ 30 сентября

Строка 140 – сумма удержанного налога с аванса

Удержание НДФЛ при выплате зарплаты окончательно будет следующими записями:

Строка 100 – 30.09.2019

Строка 110 – 30.09.2019

Строка 120 – 15.10.2019 (дата выплаты зарплаты)

Строка 130 – сумма зарплаты, с которого был исчислен НДФЛ 30 сентября, но удержан 15 октября

Строка 140 – сумма удержанного 15 октября налога

Подробную инструкцию по заполнению формы 6-НДФЛ можно найти в статье Полный справочник по 6-НДФЛ: построчные объяснения, таблицы по разным видам дохода, частые ошибки