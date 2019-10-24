Вот уже не первый год (с 01.01.2016) лимит стоимости основных средств для целей налогообложения прибыли (100 тыс. руб.) в 2,5 раза больше, чем в регистрах бухгалтерского учета (40 тыс. руб.). В НК РФ эти изменения были внесены, когда стало окончательно ясно, что рубль уже не вернется к старым значениям (35-40 руб./долл.). И приобретаемый относительно недорогой инвентарь (а он в подавляющем своем большинстве ввозится из-за бугра), раньше стоивший 15-20 тыс. руб., теперь стал обходиться в 2-3 раза дороже.

Но вот в ПБУ 6/01, хотя всё бухгалтерское сообщество ждёт этого с осени 2015 года, до настоящего времени изменений так и не внесено.

И у бухгалтера организации, которая приобрела, например, на днях кофемашину за 60 тыс. руб. для установке в офисе, токмо стараниями Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации (точнее, отсутствием этих стараний) начнутся пустые хлопоты.

Средство труда стоимостью свыше 40 тыс. руб. и сроком полезного использования свыше 12 месяцев и предназначенное для управленческих нужд, в регистрах бухгалтерского учета подлежит отражению, как объект основных средств (п. 4 ПБУ 6/01).

Срок службы офисной кофемашины за 60 тыс. руб. (плюс 12 тыс. руб. налога на добавленную стоимость) примем равным двум с половиной годам (30 мес.).

Приобретение ее в октябре, таким образом, следует отразить проводками:

Дебет счета 08 Кредит счета 60 — 60 000 руб. — приобретена офисная кофемашина;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 12 000 руб. — НДС, предъявленный продавцом;

Дебет счета 01 Кредит счета 08 — 60 000 руб. — приобретенная кофемашина признана объектом основных средств;

Дебет счета 68 Кредит счета 19 — 12 000 руб. — принят к вычету предъявленный продавцом НДС.

Начиная с ноября в регистрах бухгалтерского учета амортизация по данному основному средству в сумме 2000 руб. (60 000 руб. : 30 мес.) ежемесячно будет списываться на расходы проводкой:

Дебет счета 26 (44) Кредит счета 02 — 2000 руб.

Для целей налогообложения прибыли вся стоимость приобретенного девайса уже в октябре признается материальными расходами (подп.3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Вероятнее всего эти расходы, относящиеся к управленческим, в налоговом учете будут косвенными.

И возникает вычитаемая временная разница, от которой следует начислить отложенное налоговое обязательство записью:

Дебет счета 68 Кредит счета 77 — 12 000 руб. (60 000 руб. х 20%).

И начиная с ноября, когда начнет начисляться амортизация в регистрах бухгалтерского учета, ОНО следует ежемесячно (в течение 30 месяцев) погашать проводками:

Дебет счета 77 Кредит счета 68 — 400 руб. (2000 руб. х 20%).

Минфин России в своем письме от 13.09.2019 № 03-03-05/70487 отметил, что организация имеет право списать на расходы стоимость такого инвентаря не единовременно, а в течение установленного для него срока полезного использования. И указанный порядок должен быть закреплен в учетной политике для целей налогообложения.

Но при этом следует иметь в виду, что перенос стоимости объекта, не признаваемого амортизируемым имуществом, на затраты в течение срока его полезного использования, амортизацией не является.

Таким образом, и в этом случае возникновения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом избежать всё равно не удастся.

Еще раз повторим, что в регистрах бухгалтерского учета амортизация по приобретенному в октябре основному средству начнет начисляться с ноября.

Для целей налогообложения прибыли материальные расходы по приобретенному и отпущенному в производство (введенному в эксплуатацию) в октябре хозяйственному инвентарю, возникают в октябре же. И это независимо от того, сразу мы списали стоимость кофемашины на расходы, или решили растянуть этот процесс на 30 месяцев. Таким образом, вычитаемая временная разница в октябре (пусть не в 60 000 руб., а только в 2000 руб.) все равно возникнет, и отложенное налоговое обязательство, пусть и в сумме 400 руб., все равно начислить придется.

Всего этого можно было бы избежать, если бы вышеупомянутый Департамент регулирования бухгалтерского учета вспомнил, наконец, что есть до сих пор непогашенный должок перед бухгалтерским сообществом. Всего и делов то — в четвертом абзаце п. 5 ПБУ 6/01 заменить «40 000» на «100 000». Пустой работы после этого на много бы уменьшилось.

Будем надеяться и ждать.