Реклама: справочник для бухгалтера

Ситуация: организация оплатила услуги рекламного агентства, связанные с размещением информации о своих товарах на самоклеящихся плакатах, расположенных на автобусах, троллейбусах и в салонах маршрутных такси.

Можно ли отнести к рекламным расходам затраты по оплате услуг рекламного агентства? Какой порядок учета понесенных организацией расходов в бухгалтерском и налоговом учете?

Реклама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, на формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»).

Таким образом, затраты по оплате услуг агентства являются рекламными расходами.

Бухгалтерский учет

Затраты на оплату услуг рекламного агентства включаются в состав расходов по обычным видам деятельности и относятся к коммерческим расходам (п. п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

В данном случае затраты на рекламу включаются в состав расходов по обычным видам деятельности (в качестве коммерческих расходов) в размере кредиторской задолженности, определяемой исходя из договорной стоимости услуг, подлежащей уплате исполнителю (без учета НДС).

Коммерческие расходы могут полностью признаваться в себестоимости продаж в том месяце отчетного периода, к которому они относятся (п. п. 9, 20 ПБУ 10/99).

Таким образом, указанные расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, т.е. на дату подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг, поскольку на эту дату выполняются условия для признания расходов, предусмотренные п. п. 16, 18 ПБУ 10/99.

НДС

Сумму НДС, предъявленную исполнителем со стоимости выполненных работ по размещению рекламы в метро, организация вправе принять к вычету при наличии надлежаще оформленного счета-фактуры и соответствующих первичных документов, после принятия на учет выполненных работ, при условии, что логотип предназначен для использования в облагаемых НДС операциях (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК РФ).

Налог на прибыль

Согласно пп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, с учетом положений п. 4 ст. 264 Кодекса.

На основании п. 4 ст. 264 Кодекса к расходам организации на рекламу в целях налогообложения прибыли организаций относятся:

расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;

расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;

расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2 — 4 п. 4 ст. 264 Кодекса, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 Кодекса.

По нашему мнению, реклама в виде липкой аппликации, размещенная на транспортных средствах, не может быть отнесена к наружной рекламе.

И в этом случае расходы на рекламу, принимаемые для целей налогообложения прибыли, должны нормироваться.

Данная точка зрения основана на следящих положениях:

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» к наружной рекламе относится распространение рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.

Исходя из смысла ст. 19 Закона N 38-ФЗ наружная реклама, размещенная на рекламной конструкции, представляет собой рекламу, размещенную на технических средствах стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых вне зданий, строений, сооружений либо на внешних стенах таковых.

Учитывая изложенное, реклама, размещенная на транспорте, не может быть отнесена к наружной рекламе.

Для целей налогообложения не нормируются расходы по рекламе, размещенной на стационарных объектах.

Поэтому реклама на транспорте является нормируемым расходом (Письмо Минфина России от 30 декабря 2005 г. N 03-03-04/2/148).

Таким образом, затраты организации на оплату услуг рекламного агентства признаются в качестве рекламных расходов в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).

Исходя из положений п. 4 ст. 264 НК РФ, рассматриваемые рекламные расходы являются нормируемыми и признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ, при условии их соответствия требованиям п. 1 ст. 252 Налогового Кодекса РФ.

Применение ПБУ 18/02

Поскольку расходы на рекламу признаются в бухгалтерском учете в полной сумме, а в налоговом — в пределах норматива, в учете организации возникают разницы, учитываемые в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Пример Договорная стоимость рекламных услуг, оказанных организации в сентябре, составила 360 000 руб. (в том числе НДС 60 000 руб.). Факт оказания услуг подтвержден актом приемки-сдачи оказанных услуг. Иные нормируемые рекламные расходы у организации до конца налогового периода отсутствуют. Отчетными периодами по налогу на прибыль являются квартал, полугодие, девять месяцев. По данным налогового учета выручка по итогам девяти месяцев составила 10 000 000 руб., по итогам года — 15 000 000 руб. Для целей налогового учета доходов и расходов применяется метод начисления. Проведем необходимые вычисления: В данном случае предельная величина, предусмотренная для учета нормируемых рекламных расходов абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ, за отчетный период, в котором оказаны рекламные услуги (девять месяцев), составляет 100 000 руб. (10 000 000 руб. x 1%).

Следовательно, по итогам девяти месяцев рекламные расходы признаются в сумме 100 000 руб.

Оставшаяся сумма осуществленных в сентябре рекламных расходов — 200 000 руб. (360 000 руб. — 60 000 руб. — 100 000 руб.) для целей налогообложения по итогам отчетного периода не учитывается (п. 44 ст. 270 НК РФ).

Но может быть учтена по итогам налогового периода (года) при увеличении суммы выручки (что следует из совокупности абз. 5 п. 4 ст. 264, п. 7 ст. 274 НК РФ).

По итогам года сумма выручки увеличилась до 15 000 000 руб. Соответственно, исходя из абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ предельная величина нормируемых рекламных расходов, рассчитываемая по итогам налогового периода, составляет 150 000 руб. (15 000 000 руб. x 1%).

Следовательно, организация вправе включить в состав расходов в налоговом учете в IV квартале еще 50 000 руб. (150 000 руб. — 100 000 руб.).

Таким образом, сверхнормативные рекламные расходы в сумме 150 000 руб. (360 000 руб. — 60 000 руб. — 100 000 руб. — 50 000 руб.) для целей налогообложения не учитываются (п. 44 ст. 270 НК РФ).

ВВР и ОНА уменьшаются при признании части рекламных расходов в налоговом учете по итогам года (п. 17 ПБУ 18/02).

В данном случае часть нормируемых расходов на рекламу не признается в налоговом учете ни по итогам налогового периода (года), ни в последующих отчетных периодах.

В связи с этим оставшаяся сумма ОНА подлежит списанию с учета (аналогично порядку, предусмотренному п. 17 ПБУ 18/02 для списания ОНА, начисленного по выбывающему активу).

В бухгалтерском учете расходы на рекламу (рекламные услуги сторонней организации), нормируемые для целей налогообложения прибыли следует отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ В сентябре Отражены расходы на рекламу (360 000 руб. — 60 000 руб.) 44 60 300 000 Акт приемки-сдачи оказанных услуг Отражен НДС, предъявленный исполнителем 19 60 60 000 Счет-фактура Принят к вычету предъявленный НДС 68-НДС 19 60 000 Счет-фактура Перечислена плата исполнителю за рекламные услуги 60 51 360 000 Выписка банка по расчетному счету Отражен ОНА ((300 000 руб. — 100 000 руб.) x 20%) 09 68/ОНА 40 000 Бухгалтерская справка-расчет В декабре Уменьшен ОНА (50 000 руб. x 20%) 68/ОНА 09 10 000 Бухгалтерская справка-расчет Списан ОНА (40 000 руб. — 10 000 руб.) 99 09 30 000 Бухгалтерская справка