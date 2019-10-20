Как составить доверенность на получение заработной платы

Доверенность на получение заработной платы при необходимости выдается работающим гражданином любому доверенному лицу. Она является надлежащим основанием для работодателя при выдаче денежных средств, причитающихся доверителю. Образец доверенности на получение заработной платы и требования, предъявляемые к этому документу, вы найдете в этой статье.

Доверенность на получение зарплаты

Такой документ, оформленный по всем правилам, наделяет доверенное лицо полномочиями на совершение действий по получению зарплаты или иных выплат, связанных с осуществлением гражданином его трудовых функций. Для доверенностей такого типа не требуется нотариального удостоверения, кроме того, не предусмотрено их особой формы — они могут составляться в простом письменном виде.

Однако в любом случае доверенность на получение заработной платы должна содержать ряд пунктов, большая часть из которых является обязательными:

Дата ее составления. В соответствии со ст. 186 ГК РФ, доверенность, в которой не указана дата, считается ничтожной, а ничтожность доверенности означает, что она не влечет наступления каких-либо правовых последствий для указанных в ней лиц. Место составления доверенности. Хотя по закону исполнение этого требования необязательно, на практике обычно указывается населенный пункт, в котором составлялся данный документ. Сведения о доверителе. В этом качестве выступает физическое лицо, осуществляющее трудовые функции по договору. В сведениях, помимо Ф. И. О., указывается дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации. Сведения о доверенном лице (указываются аналогично предыдущему пункту). Описание поручения. В нашем случае это получение зарплаты за определенный период в определенной организации (у конкретного работодателя). Личные подписи доверителя и доверенного лица. Подпись второго необходима для сличения ее при необходимости, а доверитель своей подписью заверяет доверенность на получение заработной платы, придавая ему юридическую силу. Срок действия. Этот пункт также не является обязательным для исполнения, но в большинстве случаев (особенно если известен срок, на который вы собираетесь наделить представителя правом на осуществление функций, отраженных в доверенности) его лучше указать. Если прямо срок действия доверенности не указан, то он исчисляется одним календарным годом (п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса РФ). Указание на возможность передоверия или отсутствие таковой. Если в доверенности отсутствует прямое указание на право передоверия, тогда она будет считаться выданной без него. Отметки о заверении иными лицами. Этих отметок может и не быть, но когда документ заверяется лицом из числа уполномоченных законом, соответствующие данные указываются в самом конце доверенности и свидетельствуют о ее действительности. В пункте 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ говорится о том, что доверенности на получение заработной платы или иных выплат могут заверяться работодателем лица, выдавшего доверенность, администрацией учебного заведения, в котором доверитель обучается, или же руководителем (иными уполномоченными лицами) лечебного учреждения, в котором гражданин находится на лечении. Важно подчеркнуть, что это необязательное требование, и законодатель устанавливает такую возможность лишь в качестве права доверителя.

Доверенность может выдаваться на руки представителю, чтобы он предъявлял ее по месту требования, а может подаваться непосредственно третьему лицу (в нашем случае — работодателю), который будет выдавать денежные средства.

Таким образом, составить доверенность на получение зарплаты нетрудно — образец, представленный на нашем сайте, поможет это сделать. Также вы можете воспользоваться бланком доверенности для заполнения.

Кому можно доверить получение зарплаты

При невозможности получить заработную плату самостоятельно работающий гражданин может выдать доверенность другому лицу. Наделить таким полномочием можно только дееспособное лицо, которому вы доверяете. Таким лицом может стать, например, родственник, друг или коллега.

Также допускается выдача доверенности с правом передоверия, однако мы не рекомендуем выдавать такой документ в случае получения заработной платы.

Лицо, которому была выдана доверенность на получение заработной платы, несет ответственность за полученные денежные средства вплоть до передачи их доверителю.

Срок действия доверенности

В доверенности указывается дата составления, иначе документ признается ничтожным (ст. 186 ГК РФ). Доверитель может сам указать срок действия доверенности на получение зарплаты (например, в течение месяца) или не указывать его. В таком случае доверенность будет действовать 1 год с момента ее составления (ст. 186 ГК РФ).

Обычно доверенность составляется, чтобы получить деньги вовремя. Поэтому рекомендуем указывать конкретный срок, охватывающий, например, несколько дней, достаточных для получения заработной платы доверенным лицом.

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Доверенность на получение заработной платы, как и другие виды доверенностей, должна содержать ряд обязательных сведений, таких как дата составления, Ф.И.О. доверителя, поверенного. Этот документ поможет получить заработную плату вовремя при невозможности сделать это лично.