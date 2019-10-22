Учетная политика-2020: вспомнить все!

До конца года осталось совсем немного времени. И пока не началась годовая отчетная кампания, бухгалтерам учреждений бюджетной сферы надо задуматься над формированием учетной политики на 2020 год.

Итоги первого применения

2019 год стал особенным: ведь впервые главные бухгалтеры автономных, бюджетных и казенных учреждений формировали учетную политику своих учреждений с учетом утвержденных федеральных стандартом бухгалтерского учета для госсектора. При этом своего рода «библией» по формированию учетной политики был стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н ), так же вступивший в силу с 1 января 2019 года.

Принято считать, что стандарт — это нечто неизменное, объективное, некая опора, на которой можно возводить разные конструкции, в том числе и нормативные. Однако в реальности оказалось все не так образцово и устойчиво. В течение года Минфин несколько раз вносил изменения в нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности.

Так, приказами от 28.02.2019 Минфин внес изменения в Инструкцию по бюджетной отчетности № 191н (приказ № 31н) и Инструкцию по бухгалтерской отчетности № 33н (приказ № 32н). Основные изменения тогда касались порядка составления и хранения отчетности в виде электронного документа. Затем эти положения Минфин продублировал приказами от 10.06.2019 года в стандарте «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (приказ № 93н) и в стандарте «Концептуальные основы» (приказ № 94н).

В июле были внесены изменения в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ о бухучете. Среди прочих очень важных для бухгалтера изменений, в новой редакции Закона о бухучете исчезло упоминание о «государственном секторе», а совокупность всех учреждений вновь стала именоваться «бюджетной сферой». После этого терминология Закона о бухучете перестала совпадать с терминами стандартов, написанных как раз для госсектора.

В октябре вступили в силу изменения в Инструкцию по формированию бюджетной отчетности № 191н, внесенные приказом Минфина от 20.08.2019 № 131н. Эти изменения в Инструкцию № 191н отчасти продублировали внесенные ранее поправки в стандарты «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» и «Концептуальные основы», но и установили порядок привлечения к административной ответственности за нарушение сроков сдачи бюджетной отчетности. Аналогичные изменения внесены приказом Минфина от 16.10.2019 № 166н в Инструкцию по бухгалтерской отчетности № 33н. В стадии проектов находятся и изменения в инструкции по учету для казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые Минфин утвердит, вероятно, только в последние дни 2019 года.

Внесение изменений в нормативные документы — событие для бухгалтеров бюджетной сферы привычное. И все бы ничего, если бы не положения пункта 12 стандарта «Учетная политика», согласно которым необходимо корректировать учетную политику учреждения всякий раз при изменении законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вряд ли такое положение стандарта предполагает столь регулярные в течение года изменения нормативной базы. Иначе бы у главных бухгалтеров не было другой заботы, кроме как следить за изменениями нормативной базы, чтобы откорректировать должным образом свои локальные акты. Тем более, что внесение изменения в них — дело непростое, требующее времени и соблюдения определенной процедуры. Но одно изменение законодательства все же должно было найти отражение в учетной политике учреждения в 2019 году.

Доказательство невиновности

Напомним, что с 26 июля 2019 года главные бухгалтеры получили право требовать от всех сотрудников учреждения четкого выполнения своих требований, если они предъявлены в письменной форме. Полученное главбухами право актуально в связи с новой редакцией статьи 15.15.6 КоАП РФ, установленной Федеральным законом от 29.05.2019 № 113-ФЗ. И теперь с 9 июня 2019 года главбух, как должностное лицо, может избежать административной ответственности за искажение показателей бухгалтерской отчетности, если докажет, что такое искажение допущено по вине других лиц. Об этом говорится в примечании 5 к ст. 15.15.6 КоАП РФ. А лучшим доказательством главбуха своей невиновности будет как раз письменное требование об устранении соответствующего нарушения или о необходимости представления в бухгалтерию определенных сведений.

Судебной практики по административным правонарушениям, в которых фигурирует требование главбуха в письменной форме, пока нет. Она появится, скорей всего в конце 2020 года. Однако, чтобы снизить риски привлечения главбуха к административной ответственности целесообразно в учетной политике на 2020 год предусмотреть:

порядок предъявления главным бухгалтером письменных требований к сотрудникам учреждения и выполнения ими таких требований,

саму форму письменного требования.

Законом о бухучете и другими нормативными документами не предусмотрено какой-то типовой формы такого требования, однако использовании в учреждении утвержденной его формы сэкономит главбуху время, нервы и личные финансы.

Новые разделы в политике

С 1 января 2020 года вступают в силу еще несколько федеральных стандартов для учреждений бюджетной сферы. Большинство из них вводят новые объекты учета и требуют отражения в отчетности новых сведений. С такими объектами учета и сбором сведений бухгалтеры учреждений бюджетной сферы еще не сталкивались. Например, в следующем году должны появиться следующие объекты учета:

резервы: по претензиям и искам, по убыточным договорным обязательствам, по реструктуризации и др. (стандарт «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», утв. приказом Минфина РФ от 30.05.2018 № 124н);

непроизведенные активы, по которым прогнозируется получение от его использования экономических выгод или полезного потенциала (стандарт «Непроизведенные активы», утв. приказ Минфина РФ от 28.02.2018 № 34н).

В отчетности за 2020 год бухгалтерам нужно будет указать сведения о юридических и физических лицах, на деятельность которых субъект отчетности способен оказывать влияние, а также лицах, способных оказывать влияние на деятельность субъекта отчетности, и об операциях со связанными сторонами ( стандарт "Информация о связанных сторонах, утв. приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 277н ).

К сожалению, в стандартах умалчивается о том, у кого и каким образом главный бухгалтер может получить необходимую информацию для отражения в бухучете соответствующих объектов учета, а также сведения для отражения в отчетности. Минфин не предлагает даже никаких форм первичных учетных документов для совершения операций с вводимыми объектами учета и для сбора сведений! При этом уже есть нерадостная для бухгалтеров судебная практика, например, решение Кировского краевого суда № 7Р-116/2019 от 14.03.2019. Согласно материалам дела главбух казенного учреждения была признана виновной в правонарушении по статье 15.15.6 КоАП. Суть правонарушения, совершенного главбухом, заключалось в том, что она не отразила на забалансовом счете 10 банковскую гарантию, предъявленную исполнителем по контракту на выполнение дорожных работ, и соответственно такая информация не попала в бюджетную отчетность. В свое оправдание главбух пыталась объяснить суду, что:

ей никто не представил первичного учетного документа на бумажном носителе, являющегося основанием для отражения в учете банковской гарантии;

что у нее нет обязанности осуществлять мониторинг Единой информационной системы в целях поиска размещенных в ней сведений о закупке.

Другими словами, главбух как раз пыталась донести суду мысль о том, что ей не было известно о наличии банковской гарантии, и она просто не могла знать о ней в силу отсутствия у нее такой обязанности. Однако суд все эти доводы отверг, и ей пришлось заплатить штраф в размере 10 000 рублей.

Чтобы не оказаться в такой ситуации главному бухгалтеру необходимо в самое ближайшее время провести среди сотрудников учреждения разъяснительную работу о требованиях федеральных стандартов, вступающих в силу с 1 января 2020 года. А затем в учетной политике на 2020 год предусмотреть, как минимум:

порядок извещения сотрудниками учреждения главного бухгалтера обо всех операциях с новыми объектами учета;

разработать формы учетных документов;

отразить в графике документооборота порядок представления в бухгалтерию соответствующих первичных учетных документов.

Будьте бдительны!

В следующем году Минфин России продолжит разработку федеральных стандартов учета для учреждений бюджетной сферы. Кроме того, согласно статье 21 Закона о бухучете должны появиться отраслевые стандарты учета. Разработкой этих стандартов теперь будет заниматься Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов. То есть в течение следующего года в законодательство и нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет бюджетной сферы, будут вноситься изменения. И с большой вероятностью можно предположить, что некоторые такие изменения обязательно должны найти свое отражение в учетной политике в течение 2020 года!