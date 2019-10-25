Реализация права требования: справочник бухгалтера

Ситуация: организация приобрела требование к должнику по цене 480 000 руб. (в том числе НДС по ставке 20% −80 000 руб.).

Данное требование возникло из договора поставки, по которому обязательство должника составляет 600 000 руб.

Далее компания это требование в связи с тяжелым финансовым положением организации по цене 350 000 руб.

Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете организации приобретение требования у третьего лица и его дальнейшую уступку?

Гражданско-правовые отношения

Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона (п. 1 ст. 382 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора (цедента) переходит к новому кредитору (цессионарию) в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования (п. 1 ст. 384, п. 3 ст. 385, п. 1 ст. 388 ГК РФ).

В рассматриваемой ситуации организация приобрела право (требование), а спустя некоторое время уступила его новому кредитору, т.е. она выступает сначала как цессионарий (лицо, приобретающее право требования), а потом — как цедент (лицо, уступающее право требования).

Бухгалтерский учет

Приобретение права требования

Приобретенная дебиторская задолженность удовлетворяет условиям, необходимым для учета ее в составе финансовых вложений организации (п. п. 2, 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н).

Финансовые вложения, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется исходя из цены приобретения (без учета НДС) и после принятия к учету пересчету в данном случае не подлежит (п. п. 8, 9, 18, 21 ПБУ 19/02).

Получение права требования отражается записью по дебету счета 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-5 «Права требования» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

Уступка приобретенного права требования

При продаже новому кредитору (цессионарию) денежного обязательства организация отражает выбытие финансового вложения.

Первоначальная стоимость выбывающего финансового вложения учитывается в составе прочих расходов, а причитающаяся с нового кредитора сумма — в составе прочих доходов организации (п. п. 25, 34, 35 ПБУ 19/02, п. п. 7, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, п. п. 11, 19 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

В данном случае организация в результате уступки требования получила убыток, который формирует бухгалтерскую прибыль (убыток) в период признания прочих доходов и прочих расходов по этой операции.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Реализация имущественных прав на территории РФ облагается НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

НДС, предъявленный цедентом организации при приобретении ею права требования, принят к вычету на основании пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ.

При передаче имущественного права новому кредитору (цессионарию) также возникает объект налогообложения по НДС.

Согласно п. 4 ст. 155 НК РФ налоговая база по НДС по данной операции определяется как сумма превышения доходов, полученных при последующей уступке, над суммой расходов на приобретение указанного требования.

Поскольку организация уступила требование по цене ниже цены приобретения, то налоговая база по НДС равна нулю.

Налог на прибыль организаций

Реализация права требования организацией, купившей его, рассматривается как реализация финансовых услуг.

Доход (выручка) от реализации финансовых услуг определяется исходя из стоимости, по которой требование уступлено цессионарию.

При определении налоговой базы организация вправе уменьшить полученный доход на сумму расходов по приобретению указанного права требования (п. 5 ст. 271, пп. 2.1 п. 1 ст. 268, п. 3 ст. 279 НК РФ).

В данном случае цена реализации права требования ниже цены приобретения.

Полученный убыток учитывается для целей налогообложения прибыли на основании п. 2 ст. 268 НК РФ.

С учетом вышеизложенного, в учете организации приобретение требования у третьего лица и его уступку, если по данной операции организация получила убыток, следует отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ При приобретении дебиторской задолженности Принято к учету денежное требование (480 000 руб. — 80 000 руб.) 58-5 76 «Расчеты с цедентом» 400 000 Договор уступки права требования (Договор цессии), Акт об уступке требования Отражен предъявленный цедентом НДС 19 76 «Расчеты с цедентом» 80 000 Счет-фактура Принят к вычету предъявленный цедентом НДС 68/НДС 19 80 000 Счет-фактура Произведена оплата цеденту 76 «Расчеты с цедентом» 51 480 000 Выписка банка по расчетному счету При уступке дебиторской задолженности Признан прочий доход от выбытия финансового вложения 76 «Расчеты с цессионарием» 91-1 350 000 Договор уступки права требования (Договор цессии), Акт об уступке требования Списана первоначальная стоимость выбывшего финансового вложения 91-2 58-5 400 000 Бухгалтерская справка Получены денежные средства от цессионария 51 76 «Расчеты с цессионарием» 350 000 Выписка банка по расчетному счету