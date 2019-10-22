Заполнение 6-НДФЛ — процесс достаточно трудоемкий. Форма имеет много особенностей. Клиентам программы БухСофт 2020 избежать ошибок помогает экспертная поддержка системы Главбух. В статье мы собрали самые важные рекомендации специалистов экспертной поддержки программы БухСофт 2020. Каждый ответ — практическая ситуация, подготовленная на основе самых частых обращений клиентов.

Вопрос Рекомендация эксперта программы «БухСофт 2020» Процент обращений Почему в 6-НДФЛ за девять месяцев в раздел 2 попадают отпускные, выплаченные в начале июня? Срок перечисления НДФЛ с отпускных — последнее число месяца, когда они были выплачены, в данном случае — 30 июня. Поскольку это выходной день, срок перечисления налога с июньских отпускных — 1 июля. Поэтому они попадают в отчет за девять месяцев. 93% В сентябре один из наших сотрудников уволился. Окончательный расчет мы перечислили ему в предпоследний день его работы. Почему программа разбила выплаченную сумму в разделе 2 6-НДФЛ на две строки? Всё дело в том, что датой выплаты дохода для компенсации за неиспользованный отпуск считается дата перечисления дохода, а датой получения зарплаты в месяце увольнения считается последний день работы, поэтому программа отдельно показала выплату компенсации и окончательный расчет за отработанное время. 88% Почему зарплата за сентябрь, выплаченная в последний день месяца, не попала в Раздел 2 отчета 6-НДФЛ? Оклад начислен 30.09 и выплачен 30.09, то срок перечисления НДФЛ 01.10. Во втором разделе эту выплату нужно будет показать в отчете за год. 85% Если зарплату за сентябрь, выплаченную 30 сентября в отчете за 9 месяцев во втором разделе показывать не нужно, почему в отчет попадают отпускные, выплаченные 30 сентября? Отпускные начисленные 30.09 и выплаченные 30.09.19, то срок перечисления НДФЛ последний день месяца 30.09, они отразятся в отчете 6 НДФЛ в 3 третьем квартале. 80% С работником дополнительно заключили договор аренды помещения. Нужно ли эти суммы показывать в РСВ. Нет, такие суммы в РСВ не показывают, потому что они не связаны с выполнением трудовых обязанностей. 80% В июне начислили собственнику дивиденды, но выплатили уже в июле. Должны ли мы были показать эти суммы 6-НДФЛ за полугодие? Дивиденды доходом считаются в момент их выплаты, в этом случае, они отразятся и в разделе 1, и в разделе 2 отчета 6 НДФЛ за девять месяцев. 69% В августе мы направили сотрудника в командировку и выплатили суточные в пределах норм. Взносами они не облагаются. Почему эти суммы попадают в РСВ? В расчете необходимо показать все выплаты, связанные с выполнением трудовой деятельности. К таким выплатам относятся и суточные. В сумму выплат они попадают, а вот в базу нет, т.к. суточные выплачены в пределах необлагаемых сумм 68% Мы выплатили работнику зарплату работнику зерном. Как отразить эту выплату в 6-НДФЛ? Это выплата дохода в натуральной форме. Такой доход нужно показать и в разделе 1, и в разделе 2. В разделе 2 по строке 100 покажите дату, когда выдали зерно, по строке 110 — дату, когда удержали налог, это дата, когда вы выплачивали доход в денежной форме, по строке 120 — день следующий, за датой удержания налога. Единственный, но каверзный

Почему экспертной поддержке программы «БухСофт 2020» можно доверять?

В поддержке программы «БухСофт» консультируют эксперты системы Главбух. Это практикующие и аттестованные бухгалтеры, с опытом работы от 10 лет. Ежеквартально эксперты поддержки проходят обязательную аттестацию.

В какой период времени отвечает экспертная поддержка программы «БухСофт»?

Эксперты программы отвечают на вопрос в среднем за 10-15 минут. Если требуется удаленное подключение и серьезный аудит учета и отчетности — ответ нужно подождать до 24 часов.

Важно! Налоговая служба ввела новую форму РСВ. Бланк утвержден приказом ФНС от 18.09.2019. В прошлом году меняли форму 2-НДФЛ — а многие учетные программы не обновились в срок. БухСофт открывал доступ для скачивания актуальной формы 2-НДФЛ для всех бухгалтеров. БухСофт обещает и в 2020 году (если все остальные опять подведут) дать возможность заполнить РСВ по новой форме бухгалтерам бесплатно.