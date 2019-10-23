Время уплаты личных налогов: алгоритм действий

Новшеством этого года является отсутствие отдельных квитанций на уплату налогов. Реквизиты для перечисления будут указаны в тексте уведомления. Письмо от налоговиков должно прийти за 30 рабочих дней до даты наступления платежа.

Что делать, если в собственности есть автомобиль или квартира, а письмо из инспекции не пришло или пришло с некорректными данными? Можно ли заплатить за родственника? Как заявить имущественную льготу? Какие новшества по уплате имущественных налогов приготовил Минфин?

С ответами можно ознакомиться в актуальной теме.

Как проверить правильность расчета кадастрового налога

Нелишним будет оценить, правильно ли налоговики рассчитали налог за 2018 год в отношении вашей квартиры.

Рассчитаем на примере: общая площадь квартиры 58 кв. метров, она находится в собственности одного гражданина с 11.05.2014 и расположена в Москве.

С 2015 года налог на имущество в столице определяется исходя из кадастровой стоимости имущества (Закон г. Москвы от 19.11.2014 № 51).

Кадастровая стоимость квартиры на 01.01.2018 — 11 200 000 рублей (эту информацию можно найти на сайте Росреестра по кадастровому номеру объекта).

Налоговая ставка в данном случае равна 0,15 процента (п. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 19.11.2014 № 51).

Поскольку квартира находится в собственности физлица более года, при расчете суммы налога коэффициент, установленный п. 5 ст. 408 НК РФ (когда право собственности возникает или прекращается в течение года), не применяется.

На квартиры и части жилого дома распространяется вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв. метров (п. 3 ст. 403 НК РФ).

Рассчитаем размер вычета по налогу: 11 200 000 рублей / 58 кв. м х 20 кв. метров = 3 862 069 рублей (п. 3 ст. 403 НК РФ).

Определим сумму налога исходя из кадастровой стоимости квартиры (11 200 000 рублей — 3 862 069 рублей) x 0,15 процента = 11 007 рублей.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ, начиная с четвертого года применения кадастровой стоимости при расчете налога, отменил рост понижающего коэффициента при достижении значения 0.6. При этом с учетом положений п. 8.1 ст. 408 НК РФ, начиная с 01.01.2017 и с третьего налогового периода, в котором налог на имущество, рассчитывается по кадастру, сумма к уплате не может быть выше уплаченного за предыдущий год больше, чем на 10 процентов.

Этот механизм дополнительно сдерживает увеличение налогообложения в связи с отказом от порядка его расчета по инвентаризационной стоимости имущества.

Если нагрузка выросла более, чем на 10 процентов, в качестве налога к уплате берется прошлогодняя сумма, умноженная на коэффициент 1,1.

В нашем случае налог за квартиру в прошлом году составлял 8 935 рублей.

Значит, максимум за 2018 год : 8 935 рублей x 1,1 = 9 989 рубля

Эту сумму и надлежит перечислить в казну.

Примечание редакции: Узнать о региональных налоговых ставках можно с помощью сервиса ФНС РФ «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Данные об имуществе, находящиеся в личном кабинете физлиц на сайте ФНС РФ, могут оказаться ошибочными. Если такое случилось, необходимо уточнить сведения об объекте.

Заявить об этом можно в кабинете. Налоговики, прежде чем исправят данные, запросят подтверждение из Росреестра.

Как поступить, если налоговое уведомление не пришло

Если гражданин является плательщиком двух или трех налогов (транспортного, земельного, налога на имущество физлиц), то в налоговое уведомление включаются сведения по всем этим бюджетным платежам, но не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, если только по этой недоимке не истекает срок направления уведомления.

Предположим: наступает ноябрь, а письма из инспекции все нет.

Владельцам личного кабинета для физлица (ЛК) не следует ожидать почтовой бумажной корреспонденции от инспекторов. Таким лицам все документы отправляются исключительно в электронном формате.

В ЛК могут зайти и граждане, зарегистрированные на портале госуслуг. Для этого потребуются логин и пароль портала. В этом случае не придется наносить визит в ИФНС для получения доступа на сервис.

Что касается остальных, то тем, кому уведомление по всем налогооблагаемым объектам уже приходило (или не поступало в связи с применением по нему налоговой льготы), сообщать об имуществе в ИФНС не нужно.

Для тех, кто приобрел недвижимость в прошлом году (или для тех, кто никогда не получал уведомлений по имуществу, приобретенному ранее), ситуация другая.

Таким гражданам для выяснения причин отсутствия уведомления можно обратиться в ИФНС, так как согласно п. 2.1 ст. 23 НК РФ до 31 декабря года, следующего за истекшим, в налоговый орган надо сообщить о каждом объекте, по которому не было получено уведомление.

Например, гражданин, купивший в 2018 году квартиру, в 2019 году не получил по ней рассчитанный налог.

В этом случае сообщить о появившейся собственности надо один раз до 31.12.2019.

Форма сообщения установлена Приказом ФНС РФ от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.

К сообщению надо приложить копии: правоустанавливающих документов на недвижимость и (или) документов, подтверждающих госрегистрацию транспортных средств.

Сообщения представляются по выбору: лично или через представителя, по почте заказным письмом, передаются в электронной форме по ТКС или через личный кабинет.

Очень удобен последний вариант. В личном кабинете есть возможность прикрепить к сообщению для отправки в инспекцию отсканированные документы.

Инспекцию можно выбрать либо по месту жительства, либо по месту регистрации объекта.

Существует специальный штраф для тех, кто не представили такое сообщение, — 20 процентов от неуплаченной суммы налога (п. 3 ст. 129.1 НК РФ).

Как заплатить чужие налоги

Уплачивать налоги за гражданина могут иные лица (п. 1 ст. 45 НК РФ). При этом они не вправе требовать возврата из бюджета сумм, уплаченных за налогоплательщика.

Минфин РФ своим Приказом от 05.04.2017 № 58н внес изменения в правила заполнения налоговых платежек. Так, при уплате налогов иным лицом:

в поле «ИНН» плательщика проставляется ИНН гражданина, за которого уплачивается налог. Если у физлица ИНН нет, то в этом поле указывается «0» (он же проставляется в поле «КПП»), а в поле «Код» — «Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);

в поле «Плательщик» надо указать информацию о лице, оформившем платежное поручение.

в поле «Назначение платежа» первой указывается информация об ИНН и КПП лица, осуществляющего платеж. Для разделения информации об ИНН и КПП, а также для выделения информации о плательщике от иных данных используется знак «//». Далее проставляется наименование физлица, чья обязанность исполняется — фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства);

в поле «101» («Статус плательщика») указывается статус физлица, чья налоговая обязанность исполняется — «13».

Примечание редакции: Что делать, если другим лицом были ошибочно перечислены средства или произошла переплата налогов? Ведь вернуть деньги другому лицу будет невозможно. Возврат в этом случае можно осуществить только самому налогоплательщику, указанному в уведомлении об уплате имущественных налогов. Налоговый кодекс РФ в урегулировании возможных разногласий между участниками расчетов не поможет. ФНС РФ в этом случае рекомендует обращаться к Гражданскому кодексу РФ. Оформлять взаимоотношения между налогоплательщиком и иным лицом следует путем заключения договоров, например, договора поручительства.

Если компания оплатила за работника имущественные налоги, она обязана посчитать, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет с доходов, полученных работником в натуральной форме в виде суммы оплаченных за него налогов на имущество и транспорт ( письмо УНС РФ по г. Москве от 28.06.2017 № 20-14/096725@ ).

Если одно физлицо заплатит налоги (пени, штрафы) за другое физлицо, то у последнего не возникнет НДФЛ-дохода (п. 5 ст. 208 НК РФ).

Чем грозит неуплата налога

Если налог не уплатить вовремя, то инспекция направит требование об уплате недоимки по налогу и пеней. Пени начисляются на сумму долга за каждый день просрочки (п. 1 ст. 75 НК РФ).

Сумму пеней определят так: налог к уплате умножат на количество дней опоздания и на 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (7 процентов).

За неуплату налога в соответствии со ст. 122 НК РФ могут назначить штраф — 20 процентов от неуплаченной суммы налога.

Однако налоговики должны иметь доказательства, подтверждающие совершение правонарушения, то есть документы о том, что налоговое уведомление направлялось (дата получения уведомления физлицом должна быть подтверждена).

Как получить рассрочку по имущественным налогам

Имущественные налоги уплачиваются вне зависимости от факта использования соответствующего объекта.

Поэтому физлица, признаваемые налогоплательщиками, обязаны платить законно установленные налоги в отношении имущества (недвижимости, земли, транспорта).

Если материальное положение гражданина не позволяет ему уплатить налог единовременно, ему может быть предоставлена отсрочка (не более чем на один год) с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности. Решение о ее предоставлении принимает инспекция по месту его жительства физлица в порядке, установленном гл. 9 НК РФ.

Какие льготы и преференции применяются к налогам

Статья 407 НК РФ освобождает от уплаты имущественного налога определенные категории лиц: пенсионеров, инвалидов I и II групп инвалидности и других льготников. Льгота предоставляется в рамках одного объекта налогообложения каждого вида.

Так, пенсионер не платит налог в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, а также одного хозяйственного строения (сооружения) площадью до 50 кв. метров, расположенного на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства (дачного хозяйства и пр.).

Статья 391 НК РФ предусматривает также льготу в налогообложении земельных участков пенсионеров (а равно инвалидов I и II групп и еще ряда льготников) в размере кадастровой стоимости 6 соток.

Для лиц предпенсионного возраста, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, также сохранено право на налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении одного земельного участка (пп. 9 п. 5 ст. 391 НК РФ).

С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты:

уменьшающий размер налога на имущество на кадастровую стоимость 5 кв. метров общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ);

уменьшающий величину земельного налога на кадастровую стоимость 600 кв. метров площади одного земельного участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ).

С налогового периода 2018 года для относящихся ко льготным категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, многодетные, владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв. м, указанных в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ) установлен беззаявительный порядок предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу, в том числе налоговых вычетов. Инспекторы сделают скидку на основании имеющихся у них данных, полученных как от самого налогоплательщика, так и от регистрирующих органов (п. 6 ст. 407, п. 10 ст. 396 НК РФ). Для транспортного налога аналогичный порядок будут введен с 01.01.2020 года.

Самостоятельно подать заявление на льготу по всем имущественным налогам можно по форме, установленной приказом ФНС РФ от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. Сделать это разрешено в любой инспекции любым удобным способом. Предельные сроки для подачи заявления НК РФ не установлены, из чего можно сделать вывод, что не запрещается представить его и после получения налогового уведомления, если льгота в документе не учтена. Инспекторы должны будут пересчитать налог и направить уточненное налоговое уведомление.

Если во владении находится несколько объектов налогообложения, целесообразно до конца года соответствующего налогового периода (п. 7 ст. 407 НК РФ) уведомить налоговиков о выбранном объекте, по которому будет предоставляться освобождение или скидка. По налогу на имущество форма документа утверждена приказом ФНС РФ от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@, его электронный формат — приказом ФНС РФ от 15.11.2017 № ММВ-7-21/930@. В отношении земельных участков бланк установлен приказом ФНС России от 26.03.2018 № ММВ-7-21/167@.

Уведомление можно подать в любую ИФНС или направить через личный кабинет налогоплательщика.

Если документ не предоставить, то льготу применят только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

Помимо льгот в НК РФ предусмотрен еще один вид преференций — налоговые вычеты.

Например, в отношении квартиры налоговый вычет установлен в размере кадастровой стоимости 20 кв. метров общей площади этой квартиры, а в отношении жилого дома — 50 кв. метров общей площади этого дома. В отношении комнат или частей квартир — в размере кадастровой стоимости 10 кв. метров (п. 4 ст. 403 НК РФ).

Представительные органы муниципальных образований вправе увеличивать размеры указанных вычетов, устанавливать дополнительные налоговые льготы и основания для их использования.

Получается, что льготники, владеющие несколькими объектами недвижимости, полностью освобождаются от уплаты налога только по одному из объектов каждого вида недвижимости (например, одной квартиры), в отношении иных объектов (других квартир) станут предоставляться вычеты. Их заявлять не надо, ИФНС учтет вычеты при подсчете налога, выставленном гражданину в уведомлении.

С перечнем дополнительных налоговых льгот, действующих в муниципальных образованиях, можно ознакомиться с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Льготы по земельному налогу находятся в компетенции представительных органов муниципальных образований ( Письмо Минфина от 22.06.2016 № 03-05-06-01/36301 ).

В Москве льготы предоставляются в виде дополнительного уменьшения (помимо федеральных льгот) налоговой базы на одного налогоплательщика на 1 млн рублей в отношении отдельных категорий лиц (ч. 2 ст. 3.1 Закона г. Москвы от 24.11.2004 № 74), например:

инвалидов I, II групп, инвалидов детства;

одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье.

Дополнительные льготы по транспортному налогу (помимо федеральных преференций) также предоставляются на региональном уровне.

Для жителей г. Москвы они установлены ст. 4 Закона г. Москвы от 09.07.2008 № 33. От налога освобождаются, например, лица, имеющие легковые автомобили с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил (до 51,49 кВт) включительно.

Как подтвердить налоговую льготу

Самостоятельно подать заявление на льготу по всем имущественным налогам можно по форме, установленной приказом ФНС РФ от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ . С 2018 года бумаги, подтверждающие право на льготу, предоставлять налоговикам не обязательно.

Инспекторы при необходимости получат их в рамках информационного обмена от других чиновников.

Как уточнить налоговые обязательства

Гражданин, получив уведомление, может обнаружить в нем недостоверную информацию. В этом случае для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы.

Адрес ИФНС РФ для направления заявления налогоплательщик может узнать по телефону контактного центра в налоговом уведомлении. Инспекция, осуществляющая конкретный расчет налога, указана в соответствующих строчках налогового уведомления.

Если форма заявления не приложена к налоговому уведомлению, заявление можно составить в произвольной форме, указав в нем обнаруженные ошибки.

Налоговые органы рассмотрят заявление, в случае необходимости сделают запросы в регистрирующие органы и по итогам рассмотрения направят ответ заявителю.

В случае если ошибка в налоговом уведомлении повлияла на расчет налога, то будет произведен перерасчет налога и в адрес заявителя направлено новое налоговое уведомление с учетом перерасчета.

Если регистрирующий орган не подтвердит сведения, представленные гражданином, налоговый орган направляет в его адрес информационное письмо, в котором сообщает о результатах рассмотрения обращения.

В налоговый орган можно также обратиться через официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru с помощью сервисов «Личный кабинет физического лица», «Обращение в УФНС (ИФНС) России».

Примечание редакции: После получения заявления об ошибках в уведомлении инспектор должен выяснить причину ошибки, пересчитать налог и направить новое налоговое уведомление: с правильной суммой налога, отраженной в графе «Исчисленная сумма налога»;

с ошибочной суммой, указанной ранее — в графе «Сумма налога, исчисленная ранее». На проверку информацию по заявлению гражданина и на формирование ответа налоговому органу отводится 30 дней со дня регистрации обращения. Иногда этот срок может быть увеличен на месяц, например, при неполучении необходимых документов и материалов по запросу налогового органа (письмо ФНС РФ от 01.12.2016 № БС-4-21/22888@).

Новое уведомление направляется не позднее 30 рабочих дней до наступления указанного в нем срока уплаты налога (п. 6 ст. 58 НК РФ).

Что делать, если гражданин не согласен с кадастровой оценкой

Ее можно оспорить в досудебном порядке. Для этого надо обратиться с заявлением в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Такие постоянно действующие комиссии работают во всех территориальных управлениях Росреестра (п. 1 порядка, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 04.05.2012 № 263).

Основанием для подачи заявления могут быть:

недостоверность исходных сведений об объекте недвижимости, использованных оценщиком при определении его кадастровой стоимости;

установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

Если комиссия отказала в пересмотре кадастровой стоимости (или заявление в комиссию не подавалось), надо обращаться в суд.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в суд в течение 5 лет с даты внесения в Государственный кадастр недвижимости (п. 3 ст. 245 КАС РФ).

Однако следует учитывать, что в соответствии с ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ, старую кадастровую стоимость оспорить нельзя. Таким образом, если за 5 лет оценка производилась дважды пересматривать будут только результаты последней.

Единый налоговый платеж и другие новшества

Ожидание налогового уведомления весьма утомительно. Минфин РФ решил облегчить гражданам процесс исполнения бюджетных обязательств. Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ позволяет физлицам с 01.01.2019 добровольно перечислять специальные авансовые взносы в счет уплаты платежей на собственный транспорт, земельные наделы и объекты недвижимости.

Перечисленные деньги будут оставаться имуществом налогоплательщика, но при этом инспекторы смогут самостоятельно списывать суммы рассчитанных налогов при наступлении срока их уплаты. По запросу физлиц налоговики направят сведения о расходовании средств, перечисленных в качестве авансов, а также об остатке неиспользованных денег. Оставшиеся после зачета средства налоговики вернут гражданам по их заявлению. Об этом гласит ст. 45.1 НК РФ «Единый налоговый платеж физического лица».

Также хотим обратить внимание, что с налогового периода 2018 года скорректирован расчет транспортного налога. Авто, находящиеся в розыске в связи с их угоном или кражей, не облагаются налогом до месяца их возврата законному владельцу, а не до даты прекращения розыска (пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ).

В отношении земельных участков с периода 2018 года изменение их кадастровой стоимости вследствие изменения вида разрешенного использования (категории земель, площади) в течение года учитывается со дня внесения в ЕГРН соответствующих сведений (п. 7.1 ст. 396 НК РФ, Информация ФНС РФ «О порядке налогообложения земельных участков»).

Добавим несколько слов о том, что повлияет на налогообложение физлиц, начиная с налогового периода 2019 года.

С этого года фискалы смогут пересчитывать налоги не более чем за 3 предыдущих года. Если физлицо вовремя заплатило налог, то пересчет налога в большую сторону ему грозить не будет. К примеру, за 2018 год гражданин заплатил в бюджет всю сумму земельного налога, которая была прописана в уведомлении. Однако в 2019 году была обнаружена ошибка, которая занизила кадастровую стоимость его участка. Благодаря изменениям налог ему пересчитывать не будут. Ибо это приведет к ухудшению положения налогоплательщика (п. 2.1 ст. 52 НК РФ).

С 2019 года заработали изменения о прекращении налогообложения в случае гибели или уничтожения объекта по налогу на имущество. Налог не начисляется с 1-го числа месяца гибели или уничтожения здания, строения, сооружения, помещения на основании соответствующего заявления, который можно представить в любой налоговый орган. Форма заявления утверждена приказом ФНС РФ от 24.05.2019 № ММВ-7-21/263@.

С 2019 года меняется и порядок применения измененной кадастровой стоимости для налогообложения недвижимости. Оспоренные результаты оценки кадастровой цены имущества и участков будут применимы для корректировки расчета налога за прошлые налоговые периоды, то есть с момента использования ошибочной стоимости по кадастру, а не с подачи заявления о ее оспаривании (п. 2 ст. 403, п. 1.1 ст. 391 НК РФ).