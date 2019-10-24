Как налоговая три года выносила решение по камералке

По закону камеральная проверка налоговой декларации проводится в течение 3 месяцев (по НДС — 2 месяцев) со дня представления декларации в налоговую инспекцию. По итогам проверки организация либо спокойно живет дальше, либо получает решение налоговой инспекции с доначислениями.

В недавнем определении Верховный Суд РФ признал законным решение ИФНС по камеральной проверке, вынесенное через 3 года после сдачи налоговой декларации. (Определение Верховного Суда РФ от 01.10.2019 N 308-ЭС19-13627 по делу N А53-24714/2018).

Общество с ограниченной ответственностью 25.03.2015 г. сдало в свою налоговую инспекцию декларацию по УСН за 2014 год. Налоговая инспекция составила акт камеральной проверки только 16.11.2017 г., хотя должна была уложиться к 25.06.2015 г. (п. 2 ст. 88 НК РФ). После этого 26.03.2018 г. ИФНС вынесла решение, которым доначислила обществу недоимку, пеню и штраф.

Общество не согласилось с решением инспекции и обжаловало его сначала в УФНС, а затем в суд. Управление, как и следовало ожидать, отказало обществу в удовлетворении апелляционной жалобы.

Суд первой инстанции также не стал поддерживать общество. Суд указал, что инспекция документально подтвердила получение необоснованной налоговой выгоды путем искусственного занижения налоговой базы. По мнению суда, нарушение инспекцией срока составления акта и вынесения решения по результатам камеральной проверки не является существенным нарушением условий процедуры рассмотрения материалов проверки. Подобное нарушение не влечет безусловное признание недействительным решения по проверке.

С такими выводами не согласился суд апелляционной инстанции. Апелляция сочла, что допущенные инспекцией нарушения носят существенный характер и влекут безусловное признание недействительным итогового решения по проверке.

Суд кассационной инстанции не поддержал выводы апелляции и отменил апелляционное постановление, а решение суда первой инстанции оставил в силе.

Верховный Суд РФ отказал обществу в передаче жалобы для рассмотрении в судебном заседании. То есть, подтвердил выводы судов первой и кассационной инстанций.

Таким образом, суды признали законным решение инспекции, вынесенное по итогам камеральной проверки, проведенной с нарушением срока.

В целом, подобный подход был сформулирован еще Высшим Арбитражным Судом РФ в 2003 году (П. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 N 71 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации»). ВАС РФ сказал, что срок проведения камеральной налоговой проверки не является пресекательным и его истечение не препятствует выявлению фактов неуплаты налога и принятию мер по его принудительному взысканию.

Однако случаи настолько вопиющего нарушения процедурных сроков на практике встречаются нечасто.

Можно говорить о том, что определение Верховного Суда РФ вписывается в общий тренд так называемой «депроцессуализации» налогового права. Суды все чаще отказываются от контроля действий налоговых инспекторов. Логика такая: если нарушение налогового законодательства обнаружено, значит, налоговики сработали правильно. Неважно, что при этом налоговый орган нарушил процедуру проведения налоговой проверки.

При таком подходе о стабильности налоговых правоотношений говорить не приходится. На практике это может привести к тому, что одни мероприятия налогового контроля будут подменяться другими. Например, срок для назначения выездной проверки по налоговому периоду 2014 года истек в 2017 году. В таком случае, налоговая может просто поднять старые декларации, поданные налогоплательщиком за налоговый период 2014 года и составить по ним акт камеральной налоговой проверки в 2018 году, а затем и вынести решение. А что? Ведь срок камеральной проверки не является пресекательным.

К тому же, подобный подход влечет увеличение размера пеней. Вместо того, чтобы выявить нарушение в установленный трехмесячный срок, налоговая предъявляет претензии только через 3 года. Надо ли говорить, что за этот срок налогоплательщик накапливает значительную сумму задолженности перед бюджетом?