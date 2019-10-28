Больничный лист: судебная практика в пользу компаний

Больничный лист – это основание для выплаты работникам пособий, а также для зачета расходов на их выдачу в счет уплаты страховых взносов. Именно поэтому при проверках ФСС РФ с особой тщательностью подходит к их изучению. И если находит ошибки в оформлении, то зачастую лишает компанию права на вычет. Мы собрали примеры свежей судебной практики, когда компаниям удалось отстоять свои права. Кроме того, вы узнаете, как повлиял больничный на исход дела при спорах работодателей с работниками.

Больничный без осмотра не препятствует зачету страховых взносов

Фонд провел выездную проверку страхователя, по результатам которой составил акт о выявлении нарушения. Выяснилось, что компания выплатила сотруднику больничное пособие на основании листка нетрудоспособности, выданного без осмотра. Работодатель обратился в суд. Он заявил, что больничный подписан председателем врачебной комиссии. Кроме того, фонд не оспаривал факт болезни работника.

Суд признал, что у соцстраха не было оснований для отказа в зачете суммы пособия в счет уплаты страховых взносов. Сославшись на Постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.2012 № 10605/12, арбитры указали, что факт выдачи листков нетрудоспособности с нарушением не является основанием для отказа в принятии к зачету расходов на выплату пособий.

Кроме того, закон № 255-ФЗ дает право ФСС предъявлять иски к медучреждениям за необоснованно выданные или неверно заполненные больничные. Аналогичные полномочия на страхователей не распространяются.

Ошибка в дате больничного – не повод отказывать в зачете пособия

Работница взяла больничный по беременности и родам. В добавок к основному листку нетрудоспособности ей выдали второй, на дополнительные дни отпуска из-за осложнений при родах. Однако дату на больничном поставили не ту, что должна была быть, а на день позже.

ФСС РФ, обнаружив это нарушение, к зачету расходы фирмы не принял. Тем не менее, подчеркивают суды, не всякое нарушение в порядке выдачи больничных свидетельствует о том, что совершенные выплаты незаконны.

Суды выяснили, что фонд не оспаривает сам факт наступления страхового случая и не заявляет, что нет доказательств недостоверности больничного. Следовательно, сделали вывод судьи, если страховой случай наступил, а средства были потрачены целевым образом, то в этой ситуации ошибка в больничном не может являться основанием для отказа в выплате пособий застрахованным лицам.

Следовательно, резюмировали суды, соцстрах неправомерно не принял к зачету выплаченные фирмой пособия.

Представители ФСС РФ не согласились с таким решением и подали кассационную жалобу, однако окружной арбитраж отказал в ее удовлетворении.

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.02.2019 № А19-11796/2018

Больничный надо оплатить даже спустя три месяца после увольнения

Сотрудник 22.05.2017 уволился из компании по собственному желанию.

В период с 30.05.2017 по 29.06.2017 ему были открыты листы нетрудоспособности

Он 11.08.2017 предъявил эти листы компании для оплаты, но она их не оплатила.

Тогда выздоровевший бывший сотрудник написал жалобу в трудовую инспекцию. Из нее пришли с проверкой и установили, что по состоянию на ноябрь 2017 года больничные все еще не оплачены, что является нарушением ст. 183 ТК РФ и ст. 15 закона № 255-ФЗ.

Из данных норм следует, что оплачивать больничные работодатель должен не только в период работы сотрудников, но и в течение 30 календарных дней со дня их увольнения.

Пособие назначается в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением, к которому прилагаются листки о неспособности временно трудиться. Выплачивается данное пособие на следующий день после назначения.

В связи с этим инспекторы назначили штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в размере 30 тыс. рублей.

Попытка организации оспорить санкции успеха ни в одной инстанции не имела.

Постановление Верховного Суда РФ от 18.01.2019 № 30-АД18-1

Когда больничный лист увольнению не помеха

Уборщица театра эстрады, работавшая по срочному трудовому договору, была уволена в связи с окончанием срока его действия. Увольнение пришлось на период ее нахождения на больничном, поэтому женщина решила оспорить его в суде.

Увы, и первая и вторая инстанции признали увольнение законным.

Дело в том, что срочный трудовой договор позволяет расставаться с сотрудниками даже в период болезни, поскольку срок трудовых отношений оговаривается заранее и увольнение является объективным условием договора, а не волей работодателя.

Требование женщины признать срочный трудовой договор заключенным на неопределенный срок также не увенчалось успехом. Гражданка утверждала, что заявление о приеме на работу на условиях срочного договора она писала задним числом и по принуждению. Однако срок для обращения в суд по этому поводу ею был пропущен. И хотя нарушение своих прав она осознавала в момент подписания документа, иск в суд подала почти год спустя.

Апелляционное Определение Московского городского суда от 12.12.2018 № 33-54921/2018

Компания вправе оплатить за свой счет не три, а два дня больничного

Общество обратилось в суд с требованием отмены решения ФСС РФ об отказе принятия к зачету пособий по листкам временной нетрудоспособности.

По мнению фонда, страхователь произвел неверный расчет количества дней нетрудоспособности, возмещаемого за счет средств работодателя.

Дело в том, что вместо трех первых дней заболевания бухгалтерия оплатила два. Причина — работники занемогли уже после рабочей смены и в этот же вечер оформили больничные листы. Как полагал ФСС РФ, расчет 3-трехдневного срока нужно было начинать со следующего после даты выдачи документа дня. Но за этот день работникам уже начислена зарплата.

Суды трех инстанций посчитали претензии соцстраха неправомерными. Период нетрудоспособности начинается с даты выдачи больничного листа. С этой же даты считаются три дня, оплачиваемых работодателем. Поскольку сотрудники до получения больничных отработали, значит, им выдали за этот день зарплату. А выплата и зарплаты, и пособия за один и тот же день приводит к двойной нагрузке на страхователя. Поэтому суды разрешили работодателю за первый день перечислить сотрудникам только оплату труда, а за следующие два — пособие.

Требование общества было удовлетворено. В схожих ситуациях у работодателей есть шанс добиться справедливости.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.08.2018 № Ф09-5560/18

Больничный лист с ошибками — не повод отказывать в его оплате

ВС РФ встал на сторону компании в споре с соцстрахом. Ведомство не хотело зачитывать в счет уплаты взносов суммы пособий по больничным из-за следующих ошибок в листках нетрудоспособности:

в графе «Подпись руководителя бюро СМЭ» подпись руководителя отсутствует, нет оттиска печати учреждения рядом с подписью руководителя;

листок нетрудоспособности не был продлен за прошедшее время по решению врачебной комиссии, когда гражданин был освидетельствован медицинским работником (в графе «Освобождение от работы» разорван период нетрудоспособности — должна быть подпись председателя врачебной комиссии);

дата выдачи листка нетрудоспособности не соответствует дате освобождения от работы;

выдача листка нетрудоспособности не соответствует дню выписки из стационара;

листок нетрудоспособности выдан за прошедший период без врачебного освидетельствования (не в день обращения, следовательно, необходима подпись председателя врачебной комиссии);

больничный лист продлен свыше 15 дней без разрешения врачебной комиссии;

и другие.

Указанные обстоятельства, по мнению ФСС РФ, исключают возможность принятия к зачету сумм, выплаченных в качестве пособия по временной нетрудоспособности на основании данных листков нетрудоспособности.

Однако суд с таким подходом не согласился. Он указал: наличие неверно оформленных больничных поводом для непринятия к зачету выплаченных работникам пособий не является.

Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2018 № 306-КГ17-22369

Примечание редакции:

Отметим, что судьи давно придерживаются аналогичной позиции (определения ВС РФ от 07.04.2017 № 310-КГ17-4016, от 14.12.2015 № 304-КГ15-16507, от 17.07.2015 № 306-КГ15-7487).

Ответственность за ошибки в больничном несет тот, кто их допустил

Переложить вину с медиков на компанию, в которой работает заболевший сотрудник, ФСС РФ не вправе. Такие выводы следуют из материалов дела, рассмотренных судом.

Фонд отказал в зачете трат на выдачу пособия по больничному листку, неправильно заполненному медучреждением (не совпадали даты выдачи листа и выписки из больницы).

При этом контролеры не сомневались в том, что работник действительно болел.

В такой ситуации суды не видят причин для отмены зачета. Ведь недостатки в документе – это ошибки медицинских специалистов, которые можно устранить, предъявив иск к медорганизации. Фемида напомнила о том, что п. 6 ч. 1 ст. 4.2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соцстраховании» наделяет соцстрах правом взыскания сумм расходов на страховое обеспечение по ошибочно заполненным больничным непосредственно с медицинских учреждений. А вот у организации такая возможность законом не предусмотрена.

Определение Верховного Суда РФ от 19.04.2018 № 306-КГ18-3498

Утеря больничных листов не мешает зачесть расходы на выплату пособий

Соцстрах отказал компании в зачете расходов на выплату пособий в счет уплаты страховых взносов. Основание – отсутствие 10 больничных листов. Компания не согласилась с решением фонда и обратилась в суд, который в итоге встал на ее сторону. Дело в том, что ФСС РФ не оспаривал факт нахождения сотрудников на больничном, ибо компания предоставила ответы медучреждений, которые содержали:

сведения о выданных листках нетрудоспособности;

Ф.И.О. лиц, которым были оформлены больничные листы;

периоды болезни.

Кроме того, больницы представили компании копии корешков утерянных больничных листов. Эти документы компания предъявила сотрудникам фонда в рамках проверки. Помимо этого, ФСС РФ мог ознакомиться с кадровыми и бухгалтерскими документами (приказами о приеме на работу, расчетной ведомостью, расчетными листками, расчетами соцпособий, документами, подтверждающими выдачу пособий сотрудникам).

Суд согласился с организацией: факт непредставления больничных листов в связи с их утерей не является основанием для отказа в зачете расходов на выплату пособий.

Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2018 № 307-КГ18-14530

Больничный оплачивается целиком даже при неполном рабочем дне

Компания поспорила с ФСС РФ по вопросу о том, как нужно оплачивать больничный сотруднику, который работает неполный день. По мнению компании — точно так же, как и тем, кто трудится весь день.

Однако ФСС РФ считает, что расчет пособий по временной нетрудоспособности работникам, которые трудятся на условиях неполного рабочего дня, нужно делать с учетом продолжительности рабочего времени.

Суд признал позицию ФСС РФ неправомерной. Таким работникам средний дневной заработок определяется в таком же порядке, как и сотрудникам, работающим полный рабочий день.

Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2018 № 301-КГ18-11547

Примечание редакции:

Однажды это уже было подтверждено в судебной практике (Определение ВС РФ от 27.07.2015 № 309-КГ15-4727).

Работника могут уволить, даже если он пребывает на больничном

В суд обратилась дама, которую, по ее мнению, незаконно уволили. Дело в том, что приказ об увольнении по собственному желанию, который был выставлен на основании соответствующего заявления, датируется днем, когда бывшая сотрудница пребывала на больничном по уходу за ребенком. Как утверждает истица, увольнение в этот период запрещено трудовым законодательством, поэтому она требует от бывшего работодателя недополученный заработок, пособие по временной нетрудоспособности и компенсацию морального время.

Суд первой инстанции поддержал женщину, согласившись с ее доводом о том, что увольнение произошло в период временной нетрудоспособности. В связи с этим в соответствии с ч. 7 ст. 394 ТК РФ изменил дату прекращения трудового договора на день выхода истицы с больничного.

Однако апелляция не разделила позицию коллег. Дело в том, что кодекс запрещает увольнять болеющих работников только по инициативе работодателя. При этом больничный — не помеха для увольнения по собственному желанию.

Таким образом, суд признал расторжение трудового договора в данном случае законным. Однако обязал работодателя заплатить бывшей сотруднице пособие по временной нетрудоспособности, поскольку этого требует ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Данный нормативный акт обязывает работодателя оплачивать больничный работнику, если тот занемог в течение 30 дней после увольнения.

Апелляционное Определение Саратовского областного суда от 16.08.2018 № 33-5745/2018

Непредставление листка нетрудоспособности может закончиться увольнением за прогул

Бывшая сотрудница, уволенная за прогулы, обратилась в суд за восстановлением на работе. В дни отсутствия на рабочем месте, когда трудовой договор с ней был расторгнут, дама была на больничном. Но сообщать о временной нетрудоспособности начальству работница не торопилась.

Пока представители компании писали запросы о даче объяснений и рассылали телеграммы, которые работница получала лично, она хранила молчание. Лишь спустя месяц после открытия больничного, для того чтобы не остаться без пособия, специалист направила листок работодателю.

Однако к этому моменту уже были подписаны приказы о привлечении ее к дисциплинарной ответственности и увольнении.

За дни нетрудоспособности работнице объявили выговор и припомнили, что без уважительных причин она пропускает работу не в первый раз. За полгода до больничного молчунья также не пожелала объяснять отсутствие на работе, притом что такая обязанность предусмотрена для всех работников предприятия правилами внутреннего трудового распорядка.

Эти прогулы и послужили основанием для прекращения отношений с сотрудницей.

Суд не принял доводы о нахождении истицы на больничном, а ее сокрытие уважительных причин невыхода на рабочее место расценил как злоупотребление правом.

На момент издания спорных приказов работодатель ничего не знал о листках нетрудоспособности, и не по своей вине. Поэтому, по мнению суда, негативные последствия на него возлагаться не должны. Приказ об увольнении остался в силе.

Апелляционное Определение Московского городского суда от 12.12.2017 № 33-46159/2017

Примечание редакции:

В похожем деле суд подтвердил, что сотрудница законно привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за не вовремя принесенный больничный (Апелляционное Определение Пензенского областного суда от 06.02.2018 № 33-400/2018). Несмотря на то что обязанность предоставлять больничные листки и их копии не была установлена в трудовом договоре и должностной инструкции, во внутренних правилах она все же была прописана. Девушка ссылалась на норму, по которой больничный лист можно отдать работодателю спустя полгода после восстановления трудоспособности, но суд все же признал ее виновной. По мнению Фемиды, работница нарушила внутренние акты работодателя.