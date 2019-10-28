Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на Сбербанк Онлайн?

Можно ли принимать доходы от предпринимательской деятельности на банковские карты физических лиц?

Какие у вас есть риски?

Первый риск — это проблемы с налоговой инспекцией, и второй риск — это проблемы с банком. Вообще, нигде в законе не сказано, что платежи от предпринимательской деятельности нельзя принимать переводы на карты физического лица. Однако, если вы возьмете договор с банком, то есть прочитаете условия банковского обслуживания, к которому вы по умолчанию присоединились при получении карточки, то увидите, что доход от предпринимательской деятельности на эту карту получать нельзя.

Естественно, всем интересно, как подстраховаться и вообще какие риски есть.

Во-первых, проблемы с налоговой инспекцией маловероятны, потому что налоговая занимается в основном юридическими лицами. Какие уж там еще платежи физлицам им смотреть? В средствах массовой информации много ходит слухов, новостей, что какому-то очередному повару из инстаграм начислили НДФЛ. Но это прям очень маленькая вероятность, что вас поймают за такими операциями.

На самом деле гораздо больший риск таится для вас в банках, потому что есть 115-ФЗ, который распространяется на организации, индивидуальных предпринимателей и на обычных физических лиц. Налоговая инспекция обычно проводит проверку по закону, по налоговому кодексу. А вот банк руководствуется исключительно 115-ФЗ. Блокировка делается без предупреждений и однажды вы узнаете, что ваш счет заблокирован и нужно принести очень много документов.

Несколько рекомендаций, которые снизят вероятность блокировки вашей карты

Принимать на карту в течение месяца не более, чем 500 тысяч рублей. И принимать эти 500 тысяч рублей не одним платежом от фирмы-однодневки. Принимать мелкими платежами от разных плательщиков. То есть, если ты там пироги печешь и через инстаграм продаешь, то вполне себе небольшие чеки.

Для приема платежей лучше использовать карту, которую ты давно уже используешь, как обычный гражданин, чтобы это не был новый счет, новый банк, потому что первые три месяца за клиентами банки смотрят особенно тщательно.

Деньги, которые приходят на карту, должны лежать там хотя бы 3 дня. Лучше их не будете снимать, а рассчитываться этой картой в магазинах и все будет в порядке. Естественно проверять всех плательщиков, от которых вы принимаете деньги.

Обычные физлица будут добросовестными налогоплательщиками. А прием денежных средств от юрлиц может привести к ряду неудобных вопросов от банка.

Поэтому лучше от юрлиц деньги не принимать, или они должны быть маленькими платежами до 10 тысяч рублей и должны быть необходимые документы. У нас есть еще такая категория физлиц как самозанятые. В вашем случае лучше обратиться в Сбербанк или Альфа-банк и открыть специальный счет для самозанятого. Естественно, все налоги нужно платить со счета, на который вы принимаете деньги.

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