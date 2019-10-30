Самозанятые: многим придется от них отказаться

Начало эксперимента с самозанятыми в январе 2019 года многие восприняли как легальный способ экономии на налогах.
Самозанятый экономит компании страховые взносы, а его вознаграждение включается в расходы по налогу на прибыль.
Самые осторожные налогоплательщики и консультанты скептически отнеслись к использованию самозанятых в схемах оптимизации, и как показывают последние события — не зря.
23.10.2019, при первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы в Госдуме, Силуанов заявил: «ФНС видит все предприятия, которые сегодня пытаются взять вместо штатных работников самозанятых. Мы договорились, что в течение этого года не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких работников».Также Антон Силуанов сказал, что ФНС со следующего года будет фирмы, нанимающие самозанятых вместо штатных сотрудников, и будет доначислять им страховые выплаты и подоходный налог.
Исходя из слов Силуанова, такой способ экономии повлечёт негативные последствия для компании даже не успев войти в распространённую практику экономии страховых взносов компаний, и начнется это уже в 2020г.
С нового года ФНС будет переквалифицировать отношения с самозанятыми в трудовые для последующих доначислений.
Техпроцесс будет не будет отличаться сложностью:
- сведения по самозанятым (чеки, суммы платежей, контрагенты) аккумулируются в программе «Мой налог»;
- сведения о движении денег по расчетному счету компании у налоговики получают из банков;
- не запрашивая документацию у налогоплательщика и используя внутренние ресурсы, контролеры установят объём и периодичность выплат компаний в адрес самозанятых.
- прописана ли в договоре должность, специальность или профессия, указана ли необходимая квалификация самозанятого;
- каким образом происходит оплата услуг, оплачивается процесс или конечный результат;
- предоставляет ли компания условия труда;
- есть ли распорядок рабочего дня.
Чтобы снять риски, проверьте договоры с самозанятыми на предмет рисков их переквалификации в трудовые.
Нельзя:
- присваивать самозанятому должность, закреплять за ним трудовую функцию;
- оплачивать процесс, а не конечный результат;
- обеспечивать соответствующие условия труда;
- давать соцпакет;
- обязывать соблюдать правила трудового распорядка компании.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.