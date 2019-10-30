Самозанятые: многим придется от них отказаться

Начало эксперимента с самозанятыми в январе 2019 года многие восприняли как легальный способ экономии на налогах.

Самозанятый экономит компании страховые взносы, а его вознаграждение включается в расходы по налогу на прибыль.

Самые осторожные налогоплательщики и консультанты скептически отнеслись к использованию самозанятых в схемах оптимизации, и как показывают последние события — не зря.

23.10.2019, при первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы в Госдуме, Силуанов заявил: «ФНС видит все предприятия, которые сегодня пытаются взять вместо штатных работников самозанятых. Мы договорились, что в течение этого года не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких работников».

Также Антон Силуанов сказал, что

Исходя из слов Силуанова, такой способ экономии повлечёт негативные последствия для компании даже не успев войти в распространённую практику экономии страховых взносов компаний, и начнется это уже в 2020г.

С нового года ФНС будет переквалифицировать отношения с самозанятыми в трудовые для последующих доначислений.

Техпроцесс будет не будет отличаться сложностью:

сведения по самозанятым (чеки, суммы платежей, контрагенты) аккумулируются в программе «Мой налог»;

сведения о движении денег по расчетному счету компании у налоговики получают из банков;

не запрашивая документацию у налогоплательщика и используя внутренние ресурсы, контролеры установят объём и периодичность выплат компаний в адрес самозанятых.

Взяв эти сведения, налоговики запросят у компаний договоры с самозанятыми и выявлять обстоятельства, свидетельствующие о скрытых трудовых отношениях:

прописана ли в договоре должность, специальность или профессия, указана ли необходимая квалификация самозанятого;

каким образом происходит оплата услуг, оплачивается процесс или конечный результат;

предоставляет ли компания условия труда;

есть ли распорядок рабочего дня.

В дальнейшем налоговики позовут налогоплательщика на комиссию по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам, где будут убеждать перечислить деньги в бюджет добровольно. Если не будет доплаты — угрожать проведением тематической ВНП по НДФЛ, либо полноценной ВНП.

Чтобы снять риски, проверьте договоры с самозанятыми на предмет рисков их переквалификации в трудовые.

Нельзя:

присваивать самозанятому должность, закреплять за ним трудовую функцию;

оплачивать процесс, а не конечный результат;

обеспечивать соответствующие условия труда;

давать соцпакет;

обязывать соблюдать правила трудового распорядка компании.