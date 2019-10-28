Защита в программе БухСофт 2020 начинается с главной страницы

ФНС активно ищет «серые» зарплаты, госорганы увеличили внеплановые проверки, а банки неожиданно блокируют счета. Программа БухСофт 2020 защитит от не радужных новостей и непрошенных гостей заранее. Как главная страница программы БухСофт помогает своим Клиентам – читайте в статье.

На главной странице программы БухСофт 2020 бухгалтер сразу увидит риски наиболее значимых проверок.

Риск зарплатной комиссии

Если трудовая инспекция наметила проверку организации – бухгалтер узнает это первым. На главной странице программы БухСофт данные риске о зарплатной комиссии обновляются автоматически. Если клиент только купил программу и не начал вести учет – для анализа достаточно загрузить 2-НДФЛ.

Как происходит анализ проверки? Программа БухСофт автоматически анализирует разницу между фактической среднемесячной зарплатой в компании и среднеотраслевой по данным Росстата. Если выявлен риск проверки ФНС – понятный протокол укажет, что необходимо исправить.

Риск проверки госорганами

Наличие компании в списках плановых и неплановых проверок госорганами. Не приятно, когда приходят нежданные гости. Особенно, если это МЧС, СЭС или прокуратура. Программа БухСофт, в онлайн-режиме, ежедневно проверяет наличие организации в списках на проверку. Для этого достаточно ИНН организации. Если организация попала в список – бухгалтер узнает об этом первым.

В протоколе будет показана дата проверки и причина, по которой госорганы заинтересовались организацией. Бухгалтер заранее исправит недочеты и будет готов к не званным гостям.

Риск блокировки счета банком

Банки не любят, когда с корпоративной карты снимаются наличные или, если сумма снятия наличных резко возрастает в какой-то месяц.

Программа БухСофт 2020 автоматически анализирует данные банковских операций компании по десяткам критериев Центробанка. Если по компании существует риск блокировки счета, программа представит дополнительный протокол. Из него станет ясно, что нужно сделать, чтобы снизить риски.

Что еще видно на главной странице программы БухСофт?

Аудит базы, программа ищет ошибки у клиента, которые нужно исправить, показывает просроченные дела, остатки по банку и кассе, которые можно посмотреть на любую дату.

И, главное, все это можно поправить с экспертной поддержкой системы Главбух – онлайн-чат программы расположен на главной странице программы. Работает в круглосуточном режиме, без выходных. И главное – это не чат-бот, а живые люди – аттестованные бухгалтеры.

А еще при входе в программу БухСофт клиенты сразу видят календарь бухгалтера. Это не просто уведомления о сроках сдачи отчетности, но и другие значимые дела – закрытие периода в бухгалтерии, выплаты сотрудникам, начисления амортизации, уплата налогов и прочее. Бухгалтер может добавить и свои личные дела в календарь – программа БухСофт напомнит и об этом.